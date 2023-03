Waar Sergio Perez vanaf pole-position mocht vertrekken op het Jeddah Corniche Circuit, moest Max Verstappen van de vijftiende plaats komen na een probleem met de aandrijfas in de kwalificatie. De Nederlander wachtte een stevige inhaalrace in Saudi-Arabië, maar pakte het voorzichtig aan terwijl hij zich een weg door het veld baande. De safety car, veroorzaakt door de stilgevallen Lance Stroll, hielp Verstappen, die nadien vanaf de vierde plek aan de herstart begon.

Nadat hij met George Russell en Fernando Alonso had afgerekend, kon Verstappen de jacht op Perez openen. Dat was echter totdat de tweevoudig wereldkampioen op de boordradio meldde dat er opnieuw problemen waren met de aandrijfas. Het gat tussen de twee bleef op vijf seconden steken in het voordeel van de Mexicaan. Wel bleef Verstappen kampioenschapsleider nadat hij in de allerlaatste ronde de snelste rondetijd noteerde en zo het bonuspunt kreeg, tot licht ongenoegen van diens teamgenoot. Hij verbaasde zich er na de race over dat Verstappen die rondetijd mocht neerzetten, al was dat vooral uit eigen beweging gedaan. Red Bull was namelijk niet geïnteresseerd in een snelste ronde voor de Nederlander, maar Verstappen wel.

Perez stelde na afloop van de race dat dit nog wel besproken wordt binnen het team, maar de hele situatie komt volgens F1-analist Robert Doornbos het onderlinge vertrouwen niet ten goede. "Dat helpt niet", zegt Doornbos tegen Motorsport.com. "Dat wordt er niet beter op natuurlijk." Als voorbeeld van een mindere dynamiek binnen Red Bull, haalt Doornbos de strijd tussen Sebastian Vettel en Mark Webber aan, toen het bekende 'Multi-21' intern voor onrust zorgde. "Dat zijn de beste manieren om daaraan te refereren, want je overrulet een teamorder, wat nooit goed is. Aan de andere kant zijn topsporters egoïsten om te komen waar ze komen, het niveau dat ze behalen. En natuurlijk moet je samenwerken als team en je teammaat er niet af rijden, maar je gaat altijd voor eigen geluk. Het vertrouwen dat Max heeft in zijn kunnen, laat hij wel zien met zo'n snelste rondetijd. Perez luisterde gewoon heel braaf naar het team, doet zijn ding en wil ook gewoon niet die overwinning riskeren. Maar dat is het verschil tussen een wereldkampioen en een goede Grand Prix-coureur."

Het was opnieuw een moment van frictie nadat er vorig jaar ook al momenten waren die de band tussen de twee coureurs niet per se verbeterden, merkt Doornbos op. "Er is natuurlijk gewoon heel veel gebroken daar sinds Monaco vorig jaar, waar Perez ook heeft toegegeven dat hij opzettelijk de auto in de muur heeft gezet om die kwalificatie te beïnvloeden. Dat valt niet goed bij Max en ik denk ook niet bij zijn vader en het team rondom Max. Dan kom je eigenlijk in het zwarte boekje. Dan wil je gewoon je teamgenoot altijd verslaan. Ik denk niet dat het echt vrienden zijn. Dat hoeft ook niet per se om succesvol te zijn, maar dit soort acties helpen niet, wat Perez in het verleden heeft gedaan. Max deed dat terug in Brazilië, dus het wordt meer gênant voor het team dan voor wie dan ook. Die moeten zorgen dat ze die coureurs een beetje onder controle houden."

Of dat in het geval van Red Bull te doen is? "Dat is bijna onmogelijk met Max, denk ik. Hij heeft procentueel gezien de hoogste score voor wat betreft het omzetten van pole-positions in overwinningen. Dus als Max een foutloos weekend heeft, en zo zag het er wel naar uit, vrijdag tot zaterdag, dan komt hij niet eens in de problemen met Perez. Dat is het meer. Als Max in een situatie komt waar hij niet uit zichzelf in zit en hij komt Perez tegen... Ik denk dat het op pure snelheid geen bedreiging is."

Krijgt Red Bull de onverwachte betrouwbaarheidsproblemen onder controle? Hoe kon het opnieuw zo fout gaan bij de FIA bij het uitdelen van de straf van Fernando Alonso? Bekijk hierboven het volledige interview van Leonie Oude Elferink met Robert Doornbos.