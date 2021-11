Doornbos: Onverstandig als Mercedes nu elke race nieuw blok inzet

Het wisselen van de krachtbron bij Lewis Hamilton legde het Mercedes-team geen windeieren tijdens het Grand Prix-weekend in Brazilië. Het was alweer het vijfde blok van het seizoen voor de grote rivaal van Max Verstappen en daarom moest Hamilton zondag vijf startplaatsen inleveren. Maar met de snelheid van zijn nieuwe motor vloog hij in de sprint- en hoofdrace als een raket door het veld om Verstappen te beroven van de koppositie en die niet meer af te staan.

"De motoren bij Mercedes zijn zes jaar lang geen onderwerp van discussie geweest, omdat zij sinds de introductie van het hybridetijdperk in 2014 de dominantste motor hebben", aldus Doornbos in zijn column voor TopGear. "Zowel op de hybrideonderdelen als de interne verbrandingsmotor. Daar is dit jaar toch verandering in gekomen. Er zijn met name veel verbrandingsmotoren gewisseld."

Mercedes stelt prestaties boven betrouwbaarheid, volgens de voormalig coureur van onder andere Minardi en Red Bull Racing. "Dat betekent dat ze heel veel vermogen uit de motor halen in het eerste en tweede weekend dat deze gebruikt wordt. Daarna zakt het vermogen gewoon af." Doornbos schat in dat het verlies per weekend circa twintig PK bedraagt. "Het vermogen gaat dus snel omlaag, maar daarentegen is het eerste weekend wel waanzinnig goed", schrijft hij.

Risico

Waarom dan niet ieder raceweekend een kakelvers motorblok voor Hamilton meebrengen naar het circuit, vraagt Doornbos zich hardop af. Een gridstraf kan immers gauw weer goed gemaakt worden, bleek in Brazilië. Maar dat zou niet zonder risico zijn, stelt de F1-analist bij Ziggo. "Je zit daardoor in het drukke verkeer van de middenmoot en dan moet je je auto wel heel zien te houden. In die middenmoot heb je ook altijd meer risico dan als je eerste of tweede start. Je hebt dan auto’s achter je én voor je. De coureurs die daar rijden hebben vaak ook minder te verliezen, waardoor er gewoon meer brokken gemaakt worden in de middenmoot dan vooraan."