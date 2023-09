Doorbijten voor Albon? "Verwacht vanaf F1 Las Vegas weer meer"

De laatste maanden is er duidelijk een stijgende lijn te zien bij het team van Williams. Onder leiding van James Vowles loopt het een stuk beter voor het Britse raceteam en ook sfeer rondom de renstal lijkt in positieve zin anders te zijn. Alexander Albon scoorde voorlopig alle punten, waardoor Williams momenteel op de zevende plek in de WK-stand staat, voor Haas, Alfa Romeo en AlphaTauri.

Op het circuit van Zandvoort ging de formatie uit Grove al voorbij aan Haas, terwijl het met een zevende plek in Italië met zes punten verder uitliep. Albon ziet dat als een goede stap, maar verwacht dat het vanaf nu lastiger wordt. "Ik maak me vooral druk om races en banen zoals in Brazilië", zegt de Thai tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik hoop vooral dat we er nu iets beter voorstaan. Dit resultaat was ook wel nodig, aangezien ik niet verwacht dat we tot aan Las Vegas dergelijke kansen weer krijgen. Ik bedoel nu niet dat ik minder snel zal gaan, maar deze puntenfinish was wel nodig."

Toch zorgt het nieuwe pakket, dat in Canada geïntroduceerd werd, er wellicht voor dat Williams zich minder zorgen hoeft te maken voor technische banen dan begin 2023 het geval was. Sinds Montreal gaat het een stuk beter. Het resultaat in Nederland is daar het bewijs van, ondanks dat de wind het tempo van de FW45 daar nog wat liet tegenvallen.

Op de vraag of Albon verwacht dat het op banen als Singapore, Japan en Qatar minder pijnlijk wordt, antwoordt hij. "Zeker weten. Je kunt onze zwakheden nog zien, maar we staan er beter voor dan vorig jaar. Het is wel zo dat wanneer een circuit heet wordt en de bandenslijtage hoog is, we beginnen te worstelen. In deze race [in Italië] hadden we het lastig en juist dit circuit zou ons moeten liggen. Ik denk dat als het twintig graden koeler was geweest, we een ook stuk rapper waren. Er ligt nog wel werk op de plank. We gaan nu naar Azië en Amerika, waar het ook heet kan zijn."