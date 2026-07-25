Haas: Problemen met 2026-auto maken het moeilijk om Esteban Ocon te beoordelen
Ocon is in 2026 duidelijk achtergebleven bij zijn teamgenoot Oliver Bearman, maar door de wisselvallige prestaties van hun Haas-auto is het moeilijk te zeggen wat hun werkelijke niveau is
Ayao Komatsu, teambaas vanhet Haas Formule 1-team, heeft toegegeven dat de wisselvalligheid van de VF-26 het moeilijk maakt om de prestaties van Esteban Oconte beoordelen, nu het team nadenkt over de coureursopstelling voor 2027.
Nadat hij in 2025 in de kwalificaties en in de punten nipt werd verslagen door zijn toenmalige rookie-teamgenoot Oliver Bearman, zijn de resultaten van Ocon in het nieuwe tijdperk van de F1 verder verslechterd. Tot nu toe dit seizoen is de Fransman in de kwalificaties met 3-11 verslagen door Bearman en heeft hij slechts drie punten behaald, tegenover de 18 van de Brit; bovendien is hij nog nooit de snelste Haas geweest wanneer beide auto’s de finish haalden.
Ocon klaagt echter al lang over de wisselvalligheid van zijn Haas-auto en beweert dat er dit jaar slechts twee races zijn geweest waarin zijn auto presteerde zoals verwacht.
Teambaas Komatsu heeft het probleem van de wisselvalligheid – bij beide auto’s – openlijk toegegeven, maar de Amerikaanse renstal heeft de oorzaak nog niet kunnen achterhalen en ook nog geen oplossing gevonden. Daardoor is het lastig om de prestaties van de coureurs te beoordelen.
„Van buitenaf is het erg moeilijk om het verschil tussen teamgenoten te zien”, zei Komatsu. „Bijvoorbeeld in Silverstone had het niets te maken met het team of de coureurs. Esteban lag eigenlijk twee tienden voor op Ollie voordat hij die gele vlag raakte. Gewoon puur pech.
Ayao Komatsu, Haas F1 Team
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“Als je naar het puntenverschil kijkt, is een deel daarvan ook te wijten aan de safety car – in Shanghai profiteerde Ollie optimaal van de safety car, Esteban niet. En afgelopen weekend, op vrijdag, toen hij tevreden was met de auto, zat hij redelijk dicht bij Ollie, binnen twee tienden. Vanaf zaterdag was hij gewoon niet tevreden met de auto. Maar eerlijk gezegd hebben we helemaal niet veel veranderd. We snappen het dus nog steeds niet.
“Maar het is duidelijk: toen hij tevreden was, ging het niet om de rondetijd. Hij heeft duidelijk een goed gevoel bij de auto. Dus, zonder naar zijn rondetijd te kijken, zei hij: ‘Ja, ik ben tevreden met deze auto’. Weet je wat? Hij zit dicht bij Ollie. Maar zodra FP3 begint, zegt hij meteen dat de stabiliteit weg is. We snappen niet waarom. En hij zit absoluut nergens in de buurt van Ollie. Het is dus heel, heel moeilijk om een goed beeld te krijgen.”
Bearman was het daarmee eens; de Engelse tweedejaars benadrukte dat „het niet altijd een eerlijke strijd is“ met Ocon en dat „het verhaal niet per se is wat je in de krantenkoppen ziet“.
“Het is een lastige situatie waar ons team mee te maken heeft,” zei Bearman. “We hebben er veel over gesproken, maar de variatie tussen onze onderdelen is behoorlijk groot. Ik heb er de slechte kant van meegemaakt en ook de goede kant, maar het is jammer omdat het betekent dat je altijd achter een bewegend doel aan zit. Van de ene op de andere dag kunnen er onverwachte veranderingen in de afstelling van onze auto optreden.
“Wat ik hiermee wil zeggen is dat het gevecht dat we voeren niet altijd eerlijk is, en soms hebben we het gevoel dat we vechten met onze handen bijna op onze rug gebonden. Natuurlijk heb ik het gevoel dat ik op een heel hoog niveau presteer, en ik zie echt een verbetering in mijn prestaties ten opzichte van 12 maanden geleden, zelfs ten opzichte van het begin van het seizoen. Dat is alles wat ik kan doen.
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images
“In dit stadium strijden we niet om punten. We strijden eigenlijk niet om veel meer dan het maximale uit onszelf te halen en zoveel mogelijk te leren in deze moeilijke periode, in de hoop dat we binnenkort de prestaties zullen hebben om dat in de praktijk te brengen en punten te scoren. Het is een uitdaging voor ons geweest. Ik ben tevreden met wat ik doe, maar het verhaal is niet per se wat je in de krantenkoppen ziet.”
Met het oog op 2027 zou Haas overwegen om Ocon te vervangen door de regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli, momenteel reservecoureur bij McLaren, of door Ferrari-junior Rafael Camara, een kanshebber voor de F2-titel van 2026.
Toen hem werd gevraagd of het belangrijk was om Ocon publiekelijk te verdedigen te midden van die geruchten, antwoordde Komatsu: “Ik zeg gewoon de waarheid. Ik ga niet overmatig verdedigen of overmatig aanvallen. Ik zeg gewoon de waarheid. Weet je, ik probeer eerlijk te zijn tegenover iedereen.”
Maar, zoals Motorsport aan Komatsu opmerkte, maakt de wisselvalligheid van deze auto het lastig om een besluit te nemen over de coureursopstelling.
„Natuurlijk, ja,” gaf de Japanner toe. „Ik zou willen dat er iets was dat mijn beslissing gemakkelijker maakte. Ik weet tenminste precies wat er aan de hand is, snap je. Dus ik kan alles in de juiste context plaatsen, als je het zo wilt zien.”
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