Door frustratie gedreven Ricciardo hoopt momentum vast te houden

Ondanks dat de glimlach niet van zijn gezicht verdween, kreeg Daniel Ricciardo sinds zijn terugkeer in de Formule 1 steeds meer kritiek te verduren. De inmiddels 34-jarige coureur uit nam halverwege vorig seizoen het stoeltje bij RB F1 (toen nog AlphaTauri) over van Nyck de Vries en wist tot aan Canada afgelopen weekend slechts één top-tien klassering te scoren (P7, Mexico). Toegegeven, hij miste vorig jaar wel een handvol races na een breuk in zijn hand, maar zeker in vergelijking met teamgenoot Yuki Tsunoda waren zijn prestaties ondermaats. Dat constateerde in Montreal ook Jacques Villeneuve die zich hardop afvroeg wat Ricciardo nog in de Formule 1 te zoeken heeft.

De Australiër reageerde pissig op de kritiek van Villeneuve en gaf zondag antwoord op de baan met een puntenfinish. Na afloop gaf hij toe dat hij toch een beetje getriggerd was door de woorden van de Canadese oud-wereldkampioen. "Dat beetje extra energie was waarschijnlijk toch iets van frustratie dat ik meenam in het weekend", zei Ricciardo tegen Motorsport.com. "Ik moet ervoor zorgen dat ik dat niveau van intensiteit behoud. Ik weet niet of het echt nodig is om boos te worden en zo mijn testosteron omhoog te krijgen, maar ik denk dat het me heeft geholpen."

Ricciardo was vorig jaar nog nadrukkelijk in beeld als opvolger van Sergio Pérez bij Red Bull, maar moet inmiddels zelfs vrezen voor zijn stoeltje bij RB F1. Hij hoopt dat Canada een keerpunt was en wil nu knokken voor lijfsbehoud: "Het is duidelijk dat ik het [die boosheid] opnieuw zal moeten oproepen om een en ander te bewijzen. Ik moet er voor zorgen dat ik het opnieuw kan gebruiken. Dat ik zelf verantwoordelijk ben en niet te ontspannen en vrolijk word. Ik moet ervoor zorgen dat ik dat scherpe randje behoud."

Valse start

Terugkijkend op zijn race in Canada gaf Ricciardo toe dat hij bij de start even dacht dat het de verkeerde kant op zou gaan. Door de natte baan had hij moeite om goed weg te komen en dat kostte hem meteen al een paar posities. Dat werd nog verergerd door een tijdstraf van vijf seconden omdat hij een jump start zou hebben gemaakt. "Ik had het gevoel dat de race me ontglipte", legde Ricciardo uit. "Bij de start zelf verloor ik een paar posities. Ik herinner me dat in bocht 2 Lewis [Hamilton] me letterlijk voorbij raasde. Toen het begon te regenen, gingen we naar binnen voor nieuwe intermediates en de anderen bleven buiten. Daar had ik het gevoel dat ik klaar was, maar op de slicks aan het einde slaagden we erin om terug te komen en wat punten te sprokkelen."