‘F1-teams geïnteresseerd in koolstofvezeltechnologie Donkervoort’

Donkervoort ontwikkelde in 2007, toen er aan de D8 GT werd gewerkt, een technologie die het mogelijk maakt om op een CO2-arme manier complexe koolstofvezel onderdelen te fabriceren. “Het is een composietproces waarbij we schuim gebruiken om heel lichte en zeer sterke componenten te produceren”, legt Denis Donkervoort de gepatenteerde techniek in een notendop uit in De Nationale Autoshow. “Het gaat niet alleen om het product, maar ook om het proces", benadrukt hij. "Vooral de vormvrijheid en materiële eigenschappen zijn heel interessant voor andere partijen.”

Vorige maand werd bekend dat Ex-Core als zelfstandig bedrijf verder gaat. “We hebben een aantal maanden geleden de knoop doorgehakt en tegen onszelf gezegd: we zijn nu zover dat we het ook voor anderen van nut kunnen laten zijn. Dus laten we het afsplitsen en kijken wat voor potentie er in zit”, licht Donkervoort dat besluit toe. Hij onthulde vervolgens dat de technologie inmiddels ook de belangstelling van meerdere Formule 1-teams heeft gewekt. Donkervoort: “Zelfs Formule 1-teams - dus meer dan één - hebben zich gemeld om te horen wat we hebben gedaan.”

Met welke Formule 1-teams men in contact is, wilde Donkervoort natuurlijk niet prijsgeven: “Dat mogen we niet zeggen.”