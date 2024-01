Met 21 overwinningen in 22 Grands Prix kende Red Bull Racing in 2023 het succesvolste Formule 1-seizoen aller tijden. Met dank aan de ijzersterke RB19 kende de renstal uit Milton Keynes een jaar dat naar eigen zeggen amper te overtreffen en zelfs moeilijk te evenaren valt. Bovendien komt ook het einde van de ontwikkelingscurve van het huidige concept in zicht, wat de concurrentie hoop moet geven dat de achterstand te verkleinen is. Dat wil echter niet zeggen dat Red Bull stil heeft gezeten, want achter de schermen werd de focus afgelopen jaar al vroeg naar het nieuwe seizoen verlegd. "Ik zou liegen als ik zeg dat we onze aandacht niet vrij vroeg naar de auto voor 2024 hebben verlegd. We hebben na Singapore geen ontwikkelingen meer gedaan voor de 2023-auto", erkent simulatorcoureur Jake Dennis dan ook bij Mirror.

Dennis is naast de regerend Formule E-wereldkampioen ook verbonden aan Red Bull als een van de vaste krachten in de simulator. In die functie mocht hij in tijdens de GP van Abu Dhabi al een vrije training rijden, waarna hij tijdens de post-season test op het Yas Marina opnieuw in de RB19 stapte. Inmiddels heeft Dennis de RB20 al meermaals aan de tand gevoeld in de simulator en meteen lost hij een waarschuwingsschot richting de concurrentie. "We hebben bij Red Bull opnieuw een extreem snelle bolide. Ik verwacht dan ook dat we opnieuw kampioen worden, tenzij teams als Ferrari of Mercedes op een of andere manier ineens een seconde per ronde vinden", stelt de Brit. "Ik denk dat het een vrij saai Formule 1-seizoen wordt waarin Max waarschijnlijk domineert."

Red Bull staat in 2024 opnieuw aan de start met drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, die vorig seizoen een recordaantal van negentien Grands Prix op zijn naam schreef, en Sergio Perez. De formatie van de energiedrankengigant heeft al een datum geprikt voor de traditionele teampresentatie. Die vindt in de aanloop naar de wintertest in Bahrein plaats op 15 februari. De verwachting is echter dat de nieuwe RB20 dan nog niet voorgesteld wordt aan het grote publiek, maar dat de presentatie gedaan wordt met een showauto die voorzien is van de nieuwe livery.

