Het Formule 1-circus geniet na twaalf races van een welverdiende zomerstop van enkele weken. Tot nu toe is er weinig variatie geweest voor wat betreft winnaars. Alle twaalf de races klonk het Oostenrijkse volkslied voor Red Bull Racing terwijl in tien van die gevallen het Wilhelmus door de speakers klonk voor Max Verstappen. Er staat sinds de Grand Prix van Miami geen maat op de 25-jarige Nederlander, die bezig is aan een indrukwekkende zegereeks van acht races. Eind augustus keert de Formule 1 terug op Zandvoort, waar hij het record van Sebastian Vettel van negen zeges op rij kan evenaren. Op zijn thuiscircuit verdedigt Verstappen bovendien een riante voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Perez.

Waar veel andere F1-coureurs dromen van een zege, geniet Verstappen op dit moment van de RB19 en zijn dominante run. "Het is beter dan we verwacht hadden, dus dit is echt om van te genieten", zegt Verstappen tegen de officiële website van de Formule 1. "Ik geniet van het moment, ik heb het naar mijn zin. Maar het gaat niet gemakkelijk", benadrukt de Red Bull-coureur dat hij nog altijd elk weekend 100 procent moet geven om te kunnen winnen. Voorlopig verveelt het winnen hem niet. "Dat is waarom ik hier ben. Ik wil hier zijn, ik wil winnen", geeft hij aan. "[Ik ben hier] om vooraan te rijden. Dat maakt zo'n raceweekend een stuk leuker. Weten dat je niet kunt winnen, dat je geen kans maakt: dat is in mijn ogen saai. Dit is het tegenovergestelde."

Teamgenoot Perez heeft net een wat lastigere periode achter de rug terwijl Verstappen weekend na weekend heeft gemaximaliseerd. Zo werd hij in de twee races die hij niet won tweede, waardoor hij in de eerste seizoenshelft slechts 22 punten heeft laten liggen. Hoe Verstappen race na race zo goed kan presteren? "Ik weet het niet, ik leg gewoon veel druk op mezelf om te proberen te leveren waartoe ik in staat ben", legt de 45-voudig Grand Prix-winnaar uit. "Dat doet het team ook. Zij willen altijd zo goed mogelijk zijn. Natuurlijk lijken sommige races makkelijker dan andere, soms klikt het gewoon wat makkelijker, maar dat is de kracht van het team. We willen altijd ons best doen en verbeteren. Daarom doen we het momenteel zo goed."