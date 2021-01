Todt: “Dominantie Hamilton-Mercedes groter dan Schumacher-Ferrari”

Jean Todt was in de succesjaren van Michael Schumacher de teambaas bij Ferrari. Tussen 2000 en 2004 pakte de Duitser vijf van zijn zeven wereldkampioenschappen. De Scuderia werd tussen 1999 en 2004 zesmaal op rij wereldkampioen bij de constructeurs. Lange tijd was Ferrari daarmee het meest dominante team uit de historie van de Formule 1, totdat het hybridetijdperk aanbrak. Sindsdien heeft Mercedes het heft stevig in handen. De Duitse fabrikant legde tussen 2014 en 2020 liefst zevenmaal op rij beslag op het constructeurskampioenschap. Lewis Hamilton evenaarde afgelopen seizoen het recordaantal titels van Schumacher en verbrak eerder al de records voor het aantal poles en overwinningen.

Volgens Todt is het lastig om de twee meest succesvolle rijders uit de historie met elkaar te vergelijken. Wel vindt hij de dominantie van Mercedes groter dan zijn eigen succesperiode in Maranello. “We hebben het hier over verschillende personen, verschillende ingrediënten”, aldus de Fransman, die momenteel aan het hoofd staat van de FIA. “Het enige dat we echt kunnen vergelijken is zeven tegen zeven. Maar aan de ene kant staat het zeer goed georganiseerde Duitse team, met een coureur met enorm veel talent. Aan de andere kant heb je een Italiaans team met een heel andere mentaliteit, een andere benadering, dat heel goed georganiseerd en gestructureerd werd en in Michael Schumacher ook een geweldige coureur had. Naar mijn mening is de suprematie, de dominantie van Mercedes en Lewis groter dan onze dominantie in de tijd van Ferrari en Michael. En credits voor het team: de wagen is zeer betrouwbaar. Buiten de tweede race in Bahrein, die Lewis moest missen, heeft hij in twee jaar tijd in elke race punten gescoord. Dat is uitmuntend. En de rijder in kwestie maakt ook geen fouten. Het draait om de combinatie.”

De Fransman is niet alleen lovend over de prestaties van Hamilton maar ook de wijze waarop hij zich binnen het team gedraagt en zich opwerpt als teamspeler: “Ik ben zeer onder de indruk, maar dat is niet pas in 2020 ontstaan. Hij behaalde dit jaar zijn zevende wereldtitel, dus ik ben al zes keer eerder onder de indruk van hem geweest. Ik ben ook onder de indruk van de continuïteit die zijn team heeft weten te bewerkstelligen. We bevinden ons in een wereld waarin het niet alleen draait om de sportman of -vrouw, het is mens en machine. Lewis verdient ook de credits voor zijn uitlatingen: elke keer dat hij over het succes praat, heeft hij het over het team dat achter hem staat.”