Onder leiding van Adrian Newey heeft Red Bull Racing een ijzersterke Formule 1-auto in elkaar gezet. In handen van Max Verstappen is de RB19 nagenoeg ongenaakbaar. De Nederlander opende het F1-seizoen met een overwinning in Bahrein en herhaalde dat vervolgens in Australië, Miami, Monaco en Spanje. Sergio Perez heeft grote moeite om zijn teamgenoot bij te benen en ziet diens voorsprong in het kampioenschap steeds groter worden. Mercedes kwam in Monaco met nieuwe onderdelen, die in Barcelona pas voor het eerst echt aan de tand gevoeld konden worden. Het Duitse merk maakte een stap, maar het was bij lange na nog niet genoeg om het Red Bull lastig te maken. Ferrari had amper snelheid in de Spaanse Grand Prix, na een sterk optreden in de kwalificatie van Carlos Sainz. Aston Martin viel terug op het Circuit de Barcelona-Catalunya en is in de stand voorbij gestoken door Mercedes.

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de bookmakers opnieuw Verstappen als grote favoriet zien voor de zege in Montreal. De Nederlander was er ook al de sterkste in 2022. Zet je een euro in, dan krijg je er in dit geval 1,35 voor terug. Denk je dat Perez als eerste over de meet komt, dan krijg je 7,00 terug voor elke ingezette euro. Fernando Alonso en Lewis Hamilton hebben allebei een quotering van 15,00 en worden dus op gelijke hoogte ingeschat. De dominantie van Verstappen wordt ook op dit vlak steeds en steeds groter.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,35 1,15 Sergio Perez 7,00 1,45 Fernando Alonso 15,00 2,10 Lewis Hamilton 15,00 2,25 George Russell 21,00 3,00 Charles Leclerc 34,00 3,75 Carlos Sainz 41,00 5,00 Lance Stroll 101,00 12,00

In de kwalificatie verwachten de bookmakers ook dat Verstappen de sterkste gaat zijn. Zet je 1 euro in, dan krijg je 1,50. Pakt Perez pole, dan verdien je 6,00 met elke ingezette euro. Leclerc staat op een quotering van 7,50. Met Stroll verdien je zelfs 81,00.

Coureur Pole-position Top-drie klassering Max Verstappen 1,50 1,12 Sergio Perez 6,00 1,35 Charles Leclerc 7,50 1,45 Fernando Alonso 13,00 2,50 Lewis Hamilton 17,00 3,00 Carlos Sainz 17,00 3,00 George Russell 21,00 3,25 Lance Stroll 81,00 11,00