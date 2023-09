Waarom dominante F1-teams moeite hebben met circuit Singapore

Het was vanaf het eerste moment in Singapore duidelijk dat Red Bull Racing een zwaar weekend voor de boeg had. In de eerste training gleden de RB19's alle kanten op en dat euvel werd door het weekend heen nauwelijks verholpen. Max Verstappen liet zich het hele weekend negatief uit over de manier waarop de auto over het circuit heen ging en noemde het zelfs meerdere keren 'undriveable'. Alleen tijdens de laatste stint - en daarmee ruimschoots te laat - leek het erop dat de problemen minder speelden.

De vergelijking met de dominantie van Mercedes in 2015 werd snel getrokken. Destijds won de Duitse renstal in het tweede jaar van het hybride V6-turbotijdperk tien van de twaalf races voorafgaand aan de GP van Singapore, maar op het Marina Bay Street Circuit werd die dominantie ruw verstoord. Nico Rosberg kwam niet verder dan een vierde plek, terwijl Lewis Hamilton de finishvlag niet zag vanwege een motorprobleem. De formatie uit Brackley had geen idee waardoor de problemen kwamen, het enige wat ze wisten was dat ze de banden niet op temperatuur konden krijgen. Het bleek een eenmalig dipje te zijn, want de zes races na deze werden de Mercedes-mannen vijf keer eerste en tweede.

Rosberg legde na de dramatische race uit dat het volgens hem aan het specifieke baankarakter lag, iets wat ook Red Bull-teambaas Christian Horner na de zware race van dit jaar aanhaalde. De Brit verklaarde ook dat het niet aan de nieuwe flexi-wingsregels lag, wat in de paddock als een zeer hardnekkig gerucht gonsde. "Het ging hier allemaal om engineering. Er zijn geen silver bullets in deze business. Ik weet dat jullie allemaal graag willen dat het aan de TD ligt, maar helaas kunnen we daar niet de schuld aan geven. We hebben geen enkel onderdeel aan moeten passen, nul", aldus de Red Bull-topman.

Rijhoogte oorzaak

Het probleem werd dus al snel aan de baan zelf toegeschreven, waardoor de Grand Prix van Singapore als een outlier werd bestempeld. De RB19 is dit jaar aerodynamisch zo goed dat ze dit jaar op de conventionele banen goed voor de dag komen. Met name in de bochten wint Red Bull erg veel tijd. De sleutel van de 2024-wagen ligt hem ook in de goede rijhoogte, daarmee lukt het de renstal om optimale downforce te genereren en zo sneller door de bochten te komen.

Daar ligt dan ook direct het probleem waarom het in Singapore mis ging. Op het hobbelige circuit waar ook nog veel kerbs liggen moest Red Bull de auto hoger afstellen. Het is door de hogere rijhoogte zo dat de RB19 uit de ideale window gehaald is en daardoor is de auto minder snel geweest. Technisch directeur van Aston Martin Dan Fallows - tot voor kort hoofd aerodynamica bij Red Bull - verklaart dat daar inderdaad een oorzaak ligt. "Deze baan heeft een unieke samenstelling van bochten. Zelfs met deze nieuwe lay-out, met twee chicanes minder, zijn er nog altijd veel bochten die kort zijn", vertelt de Britse engineer. "Daarbij zijn er veel hobbels en kerbs en daar overheen rijden is heel belangrijk. Dat zorgt - en zorgde ook in het verleden - voor een grote uitdaging. Red Bull is daar het duidelijkste voorbeeld van."

Mercedes-teambaas Toto Wolff - die de zware 2015-race in Singapore meemaakte - denkt dat het inderdaad een eenmalige misser van Red Bull is. "Als je aan Red Bull vraagt waarom ze het niet voor elkaar hebben gekregen, dan weet ik zeker dat ze dat niet weten", vertelt de Oostenrijker. "Dat is een variabele met deze auto's met grondeffect, die zijn heel moeilijk af te stellen. Je hebt het snel fout qua performance en dat is ons vaker gebeurd dan dat we het goed hebben gedaan." Volgens de man uit Wenen gaat Red Bull in Suzuka weer vooraan meedoen: "Wanneer we terug gaan naar een conventioneel circuit, zoals Suzuka, dan is er een grote kans dat de pikorde hersteld wordt."

