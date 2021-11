De Chinese Grand Prix werd door het uitbreken van het coronavirus voor het laatst in 2019 gehouden. Recent werd bekend dat de race ook in 2022 nog niet terugkeert op de kalender, terwijl F1 wel terug naar Japan en Singapore wil. De ontbrekende jaren, inmiddels drie, zijn overigens wel aan het eind van de huidige contractjaren toegevoegd. Het circus komt daardoor nog zeker tot en met 2025 op het Shanghai International Circuit. Toch is er nu al interesse voor een tweede race, stelt CEO Stefano Domenicali.

Hij noemt het in gesprek met The Race realistisch dat er op termijn een tweede race in het land gehouden wordt: “En ik kan zeggen dat we ook al interesse hebben uit een andere stad om nog een Grand Prix in China te organiseren.” Volgens de Italiaan is het van groot belang dat de Formule 1 zo snel mogelijk terugkeert naar China, dat sinds het ontstaan van de pandemie afgesloten is voor de buitenwereld. “We zullen er volgend jaar nog niet zijn. Dat ligt niet aan ons, maar komt door de pandemie. We hebben het contract dit jaar daarom verlengd voor nog eens drie seizoenen, we benadrukken daarmee onze betrokkenheid. Ik weet zeker dat Zhou effect gaat hebben op de F1-wereld, hij is de eerste Chinees in de Formule 1 en dat gaat zeker voor extra aandacht zorgen. Het is zeker een gebied waar we moeten zijn, ook omdat er grote ontwikkelingen plaatsvinden. Alle autofabrikanten zijn geïnteresseerd in een langer verblijf.”

China staat sinds 2004 op de Formule 1-kalender en wordt gezien als een van de meest interessante groeimarkten voor de Formule 1. Dat heeft te maken met de grootte van de bevolking, met 1,4 miljard inwoners is het op een na grootste economie ter wereld.