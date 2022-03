Domenicali: F1 niet blind voor zorgen over toekomst GP Saudi-Arabië

Het was vrijdagavond lang onzeker of de Formule 1 op zaterdag en zondag nog wel in actie zou komen op het Jeddah Street Circuit. Tijdens de eerste training werd een oliedepot van Aramco op zo’n twintig kilometer van het circuit aangevallen met een raket, wat tot vragen leidde over de veiligheidsgaranties op het circuit. De F1-top en de teambazen kregen die garanties, maar de coureurs spraken vrijdagavond tot diep in de nacht over een potentiële boycot van de race. Uiteindelijk waren zij na gesprekken met de teambazen en hooggeplaatst F1-personeel pas overtuigd en werd het raceweekend voortgezet.

Zo werd er zondag dus gewoon geracet in Jeddah, maar wel hebben de gebeurtenissen tot vragen geleid of F1 in de toekomst nog terug moet keren in Saudi-Arabië. F1 CEO Stefano Domenicali is zich er bewust van dat de aanwezigheid van Saudi-Arabië op de F1-kalender niet zonder controverse is, maar vraagtekens over de toekomst van de race zijn er in zijn ogen niet. “Het is denk ik geen kwestie van een vraagteken. Het is een kwestie van de situatie begrijpen”, legt Domenicali uit in gesprek met Sky. “We zijn niet blind, maar we mogen één ding niet vergeten: dat dit land een enorme stap vooruit zet, ook dankzij F1 en andere sporten.”

“Je kan niet doen alsof je met het knipperen van de ogen een cultuur van meer dan een millennium oud kan veranderen. De bronnen die ze inzetten om vooruit te komen, zie je hier. Vergeet niet dat vrouwen tot enkele jaren geleden niet mochten autorijden, en nu staan ze hier op de grid om iedereen aan te moedigen. Ze feesten, ze zien de sport en veranderen veel wetten om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Dat mogen we niet vergeten. Natuurlijk zijn er spanningen en zijn er dingen die verbeterd moeten worden. Daarover willen wij geen politiek bedrijven, maar ik geloof wel dat wij een heel belangrijke rol spelen in de modernisering van dit land. We zijn er natuurlijk op gefocust dat dit centraal in onze agenda staat.”

'Racen in Saudi-Arabië niet hypocriet na schrappen Rusland'

Eerder dit jaar haalde F1 de Grand Prix van Rusland van de kalender, nadat het land aan een invasie van Oekraïne begon. Het feit dat de sport wel naar Saudi-Arabië afreist terwijl het in een conflict met Jemen zit, kan als hypocriet gezien worden. Domenicali vindt echter van niet. “Het draait om de definitie, is een aanval van terroristen ook een oorlog?”, vraagt hij zich af. “We hebben het over sport. Natuurlijk staan we in contact met alle autoriteiten, de ambassades en de juiste bestuursorganen. Natuurlijk volgen wij hen en zullen we nooit in een situatie eindigen waarin we de veiligheid van onze mensen op het spel zetten.”