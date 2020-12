Mazepin verliest rechtszaak over mislukte aankoop Force India

Force India werd in juli 2018 onder curatele gesteld vanwege financiële problemen en de rechtszaken in India tegen eigenaar Vijay Mallya. Meerdere partijen waren geïnteresseerd om de renstal over te nemen, maar vanwege claims van Indiase banken tegen Mallya werd besloten om niet de aandelen in Force India maar juist om de bezittingen te verkopen. Een van de geïnteresseerde partijen was Uralkali, dat volgens de vader van nieuwbakken Haas F1-coureur Nikita Mazepin het hoogste bod had gedaan. Uiteindelijk gingen de bezittingen naar Lawrence Stroll, die een nieuw bedrijf opzette om de inschrijving van het team over te nemen en de auto’s onder een nieuwe naam deel te laten nemen.

Dit stootte tegen het zere been van Mazepin, die met Uralkali een rechtszaak aanspande tegen curatoren Geoff Rowley en Jason Baker van FRP Advisory. Volgens Uralkali slaagden de curatoren er niet in om een ‘eerlijk en fatsoenlijk verkoopproces’ op te zetten. Het bedrijf maakte bovendien verwijten dat de valse veronderstellingen werden gewekt dat het beste bod gekozen zou worden en dat het biedingsproces op een gelijk speelveld voor alle bieders zou plaatsvinden.

In november werd de zaak van Uralkali tegen de curatoren gedurende zeven dagen gehoord in het Hooggerechtshof. Dinsdag deed de rechter uitspraak en hij wees alle claims van Uralkali van de hand. Mazepin kwam zelf niet opdagen als getuige en Uralkali werd daarom vertegenwoordigd door directeur Paul Ostling. In de uitspraak maakte de rechter duidelijk dat de afwezigheid van hoofdrolspeler Mazepin de zaak van Uralkali geen goed had gedaan. Het bedrijf laat het er echter niet bij zitten. “Uralkali is van plan om toestemming te vragen om in beroep te gaan tegen de beslissing van dinsdag en om in overeenstemming met de toepasbare gerechtelijke procedures verder te gaan met het beschermen van haar rechten.”

Aan de andere kant is er opluchting bij FRP Advisory, zo laten zij in een aan Motorsport.com gegeven verklaring weten. “De rechter heeft niet alleen de claims van Uralkali verworpen, hij vond ook dat Mr. Rowley het verkoopproces op een ‘eerlijke en fatsoenlijke’ manier heeft begeleid. De uitspraak verdedigt de positie die FRP vanaf het begin heeft ingenomen, namelijk dat de curatoren hun werkzaamheden efficiënt en professioneel hebben uitgevoerd en dat ze alle partijen op een gelijke manier hebben behandeld.”