Papa Mazepin komt met beloningssysteem voor Haas F1-personeel

Het Haas F1 Team is bezig aan een moeizaam seizoen 2021, met twee rookies en een bolide die niet wordt ontwikkeld. De vooruitzichten voor komend jaar zijn onduidelijk, aangezien niemand weet wie er onder de nieuwe technische reglementen goed voor de dag komt en wie er door het ijs zakt. Tel daarbij de 23 races tellende kalender op, en je hebt al meerdere redenen voor het personeel om hun heil elders te gaan zoeken. In een poging om de teamleden gemotiveerd te houden, komt Dmitry Mazepin met een plan. De vader van Nikita hoopt de personeelsleden met een nieuw beloningssysteem enthousiast te houden.

Momenteel is zijn bedrijf Uralkali aan het team verbonden als titelsponsor. De voorwaarden van de deal zullen niet veranderen, dus er wordt via die weg komend jaar niet meer geld in de formatie gestoken. Wel wil hij met een stimuleringsregeling het personeel belonen. In gesprek met het Russische Match TV zei hij: “We hebben een bestaand contract, maar voor volgend jaar stellen we, vrijwillig, een aanvullende overeenkomst voor om personeelsleden te motiveren om te blijven, om nauwer betrokken te zijn. We begrijpen dat het moeilijk is om de wagens te onderhouden tijdens 23 races en naar 23 verschillende landen te vliegen. De menselijke factor is hier heel belangrijk. Daarom willen we samen met het team de motivatie van het personeel vergroten. Wij willen als sponsor deel uitmaken van het team.”

Ook al verloopt het seizoen 2021 niet al te best, Mazepin senior is tevreden met het jaar: “Ten eerste zijn we het team dankbaar dat we een gedeeld belang hebben ingezien voor deze vorm van samenwerking. Het team werkt hard. Wij zien grote kansen, die we door samenwerking kunnen realiseren, zodat we volgend jaar betere resultaten boeken.”

Mazepin als teameigenaar?

Uralkali is nauw verbonden aan de loopbaan van Nikita Mazepin, maar zijn vader laat weten dat de ambities van het bedrijf in de Formule 1 losstaan van de coureur. Hij staat nog altijd open voor de overname van een bestaand F1-team: “We hebben grote ambities in de racerij en het is eerder al eens mislukt om een Formule 1-team over te nemen", zei hij, doelend op de gesprekken met Force India, dat uiteindelijk in handen kwam van Lawrence Stroll. "Een overname is nog steeds een optie voor ons. Het hangt niet af van Nikita. We willen onze aanwezigheid in de F1 vergroten. We zijn eigendom van Hitech, dat actief is in de Formule 4, Formule 3 en Formule 2. De kroon op het werk zou een eigen F1-team zijn.”

Op welke termijn zoiets moet gebeuren, kan Mazepin geen antwoord op geven: “Op dit moment zijn we niet in gesprek. Iedereen neemt de tijd om te zien hoe 2022 zich ontwikkelt, welk team succesvol is en welk team niet. Als een klein team opeens succesvol wordt, neemt hun waarde en aantrekkingskracht natuurlijk toe.”

Nikita Mazepin, Haas F1, op de grid met zijn vader Dmitry Mazepin Foto: Andy Hone / Motorsport Images