Dit zijn de FIA-regels die Russische coureurs moeten ondertekenen

Het Internationaal Olympisch Comité heeft na de Russische aanval op Oekraïne opgeroepen om alle atleten uit Rusland en Belarus te weren uit internationale sportevenementen. In de autosport heeft onder meer de Britse bond daar gehoor aan gegeven, al besluit de FIA vooralsnog anders. Die federatie laat weten dat Russische coureurs nog steeds acte de présence mogen geven in races, alleen logischerwijs niet onder de eigen vlag of symbolen. Rijders moeten deelnemen onder een neutrale vlag van de FIA en moeten verder aan uiteenlopende voorwaarden voldoen.

Die voorwaarden zijn vrijdag gespecificeerd in twee documenten van de FIA. Eén van die documenten is rechtstreeks aan de coureurs gericht en moet worden ondertekend door alle rijders uit Rusland en Wit-Rusland die nog aan FIA-wedstrijden willen meedoen. Door zo'n krabbel te zetten, beloven ze onder meer om zich aan het onderstaande te houden:

Het tonen van Russische en Wit-Russische nationale symbolen, kleuren of vlaggen is verboden in het openbaar en ook op sociale media.

Russische en Wit-Russische vlaggen, symbolen en woorden die met het land verband houden, mogen niet worden aangebracht op pakken, kleding, accessoires en andere persoonlijke voorwerpen.

Het afspelen of luisteren van het Russische of Wit-Russische volkslied tijdens een evenement of op terrein dat door de FIA wordt gecontroleerd, is verboden.

Opmerkingen, acties of gedragingen die het belang van de FIA schaden, en in het bijzonder iedere steun aan de Russische invasie in Oekraïne, zijn strikt verboden.

Coureurs moeten op deze manier afstand nemen van de Russische aanval, die door Vladimir Poetin in gang is gezet. Alleen op deze manier mogen coureurs uit de genoemde landen nog deelnemen, al tekenen ze ook meteen voor het gegeven dat dit recht op iedere termijn kan vervallen. In het document staat namelijk zwart-op-wit vermeld: "Ik erken en aanvaard bij deze dat de FIA door het aanhoudende conflict in Oekraïne verdere maatregelen kan nemen, ook over mijn deelname aan evenementen. Daartoe behoort ook het recht om mij de toegang tot evenementen te weigeren of mij te beletten deel te nemen. Ik erken dat ik dergelijke maatregelen en beslissingen zal accepteren."