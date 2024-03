Er zijn in de Formule 1-paddock maar weinig mensen te vinden die Max Verstappen niet aanwijzen als de torenhoge favoriet voor een vierde opeenvolgende wereldtitel. De Red Bull-coureur verkeert in topvorm en Red Bull Racing heeft met de RB20 opnieuw met een pareltje uit de hoge hoed getoverd.

Bij JACKS.NL is de quotering dan ook zeer duidelijk. Bij een wereldtitel van Max Verstappen krijg je 1,15 terug voor elke ingezette euro. Wil je een gokje wagen op een andere wereldkampioen? Dan staan er aantrekkelijke odds op je te wachten. Voor een wereldtitel voor toekomstig teamgenoten Charles Leclerc of Lewis Hamilton, krijg je al 13,00 terug. Carlos Sainz volgt met een quotering van 21,00, gevolgd door Lando Norris met een odd van 26,00. Opvallend genoeg is er minder vertrouwen in Sergio Pérez als nieuwbakken kampioen: hij staat net als George Russell op een quotering van 34,00. Een sensationele derde wereldtitel voor Fernando Alonso zou 51,00 opleveren voor elke ingezette euro.

Coureur Quotering Max Verstappen 1,15 Charles Leclerc 13,00 Lewis Hamilton 13,00 Carlos Sainz 21,00 Lando Norris 26,00 Sergio Pérez 34,00 George Russell 34,00 Fernando Alonso 51,00

In het constructeurskampioenschap zien we een vergelijkbare situatie. Daar is Red Bull Racing torenhoog favoriet met een quotering van 1,18. Toch is het geen zekerheidje dat het team uit Milton Keynes met de hoofdprijs aan de haal gaat. De concurrentie lijkt een stap te hebben gemaakt, en twee goed presterende rijders kan een groot verschil maken. Ferrari staat in de ranglijst op de tweede plaats met een quotering van 9.00. Mercedes wordt gezien als derde sterkste met een quotering van 15,00. Bij een titel van McLaren krijg je 17,00 terug voor elke ingezette euro.

Team Quotering Red Bull Racing 1,18 Ferrari 9,00 Mercedes 15,00 McLaren 17,00 Aston Martin 51,00 Visa Cash App RB 101,00 Alpine 751,00 Haas F1 2001 Sauber 2001 Williams 2001

Verdien een free bet tot 50 euro

Maak je raceweekend extra spannend en zet in op de Formule 1! Wat moet je doen?

1. CLAIM DE BONUS - Bij een storting vanaf €20

2. ZET IN OP DE KWALIFICATIE - Minimaal €10 en op minimale odds van 1.50

3. ONTVANG EEN FREE BET - 25% van jouw inzet terug als Free Bet voor de race!

4. EXTRA BONUS - Free Bet of Profit Boost voor de Dutch Grand Prix.

Alle voorwaarden lees je hier.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Jacks.nl.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+