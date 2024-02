Dit zijn alle Formule 1-auto's voor het seizoen 2024 tot nu toe

Haas presenteerde bijna traditiegetrouw als eerste team de auto aan het grote publiek. De Amerikanen kwamen met renders van de VF-24 naar buiten, inclusief een nieuwe livery. De kleurkeuze liet direct al een inkijkje zien in wat we bij meer teams zagen, want het kale carbon van de auto is goed zichtbaar. De auto is daardoor een stuk donkerder dan de bolide waarmee de renstal vorig jaar in actie kwam. Het witte en rode van de afgelopen seizoenen is nog wel aanwezig, maar een stuk minder prominent. Op 11 februari gaat Haas de auto voor het eerst het asfalt op sturen. Tijdens een shakedown op Silverstone mogen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen de bolide aan de tand voelen.

Haas VF-24 livery Foto: Haas F1 Team

Bij Williams zijn ze er dit jaar ook vroeg bij, als tweede team maakten zij hun kleurstelling bekend. De formatie uit Grove bevindt zich met James Vowles aan het roer in rustig vaarwater en met de nieuwe auto hoopt de renstal een stabiel seizoen door te maken. De Britten hebben niet veel gewijzigd aan de livery, maar ook op de FW46 is meer carbon zichtbaar dan vorig jaar. Ook zien we dat er wat meer verschillende tinten blauw op de auto zijn dan vorig jaar. De terugkeer van de sponsor Komatsu valt ook op en met de rood-witte lijn op de neus knipoogt Williams naar het roemruchte verleden van het team. Iets meer zwart en voornamelijk blauw dus voor Logan Sargeant en Alexander Albon.

Williams Racing FW46 Foto: Williams

Bij Sauber zijn ze enthousiast geweest met de groene verf, zo blijkt uit de livery die zij presenteren. In plaats van het rood-zwart wat we uit de Alfa Romeo-tijd gewend waren is nu zwart-groen de kleurencombinatie. Ook de Zwitsers hebben veel carbon op de auto, alles om gewicht te besparen. Wat verder opvalt, is dat de formatie uit Hinwil de ophangingskeuze van Red Bull en McLaren overneemt. De pull-rodophanging is gekomen en dat moet voor de zo gewenste stap vooruit zorgen. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou moeten voor het succes zorgen. Beide heren zijn vol vertrouwen, zij zien dat de matige Alfa Romeo-jaren achter hen liggen en hebben het idee dat het potentieel van de C44 erg groot is.

Stake C44 Foto: Stake F1 Team

Voor Alpine is het een rustige winter. Dat mag ook wel na een 2023 waarin er genoeg gebeurde. Zo goed als de hele top van het team werd de laan uitgestuurd en vanuit alle hoeken werden nieuwe mensen aangetrokken. Alleen bij de coureurs was het rustig, Esteban Ocon en Pierre Gasly zijn ook in 2024 de rijders. Met de livery volgt Alpine het voorbeeld van de concurrenten om zo veel mogelijk carbon te laten zien, maar ook het vertrouwde roze en lichtblauw is goed vertegenwoordigd. De Fransen lieten ook de echte A524 zien waarmee zij komend jaar op de grid staan en technisch directeur Matt Harman legde bij de presentatie ook veel keuzes in het ontwerp uit. Overigens gaat Alpine in acht races met een auto rijden die meer roze bevat, om net als vorig jaar de hoofdsponsor prominenter in beeld te brengen.

RB F1-team

Waar de meeste F1-teams voor heel veel naakt koolstofvezel kiezen, is voor het nieuwe RB de keuze op meer verf gevallen. De Italiaanse renstal keert met de kleuren terug naar de laatste Toro Rosso-auto's en het rood-blauwe is in ieder geval opvallend tussen het grotendeels zwarte veld tot nu toe. Met een bijna compleet nieuw management hoopt de formatie uit Faenza een stap te zetten, vorig jaar konden ze na een hele zware start niet verder komen dan een achtste plek bij de constructeurs. Met Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda achter het stuur moet de stap gezet worden. Aan de technische kant is goed gekeken naar zusterteam Red Bull Racing, want de pullrod-ophanging is overgenomen en ook de inlets van de sidepods doen erg denken aan de RB18 uit 2022.