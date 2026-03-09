Dit schrijven internationale media over de eerste GP onder het nieuwe F1-reglement

BBC

George Russell 'imposant' en Oliver Bearman 'reed prachtig'. Bij de BBC hebben ze vanzelfsprekend veel oog voor de Engelse coureurs in de Formule 1. Vier stuks stonden er aan de start en alle vier eindigden ze in de top-tien van de Grand Prix van Australië. De British Broadcasting Corporation bespreekt ze één voor één. Racewinnaar George Russell werd beloond met een 9 vanwege "een imposant weekend." Lewis Hamilton werd vierde en kreeg een 7,5 voor zijn "briljante start" en "de frisse wind" die hij dit seizoen uitstraalt. Lando Norris finishte achter Hamilton op de vijfde plaats en dat leverde hem niet meer dan een 5 op: "Hij kon zijn teamgenoot Oscar Piastri niet verslaan, maar hield in de race wel Max Verstappen achter zich." Oliver Bearman (P7) mocht een 7 in ontvangst nemen omdat hij teamgenoot Esteban Ocon "overtuigend had weten te verslaan en vervolgens een prachtige race reed."

Oliver Bearman reed een 'prachtige race', zag de BBC. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Voor de volledigheid: Verstappen kreeg een 5 van de BBC. De Nederlander werd in Melbourne nog aangewezen als Driver of the Day, omdat hij van startplek 20 naar P6 was gereden, maar daar had het Engelse medium weinig oog voor: "Hij oogde wat onwennig tijdens de trainingen en een ongebruikelijke crash in het eerste deel van de kwalificatie bezorgde hem veel werk. Hij knokte zich vanuit de twintigste plaats naar de punten, maar kon Norris niet van de vijfde plaats afhouden."

Marca

Marca kopt: "Russell domineert in een waanzinnige race die de Spanjaarden niet gunstig gezind is." De Spaanse sportkrant doelt op het uitvallen van Fernando Alonso (DNF) en de anonieme vijftiende plaats van Carlos Sainz. Al te veel woorden maakt het blad niet vuil aan de twee, de belangstelling gaat vooral uit naar de strijd vooraan. "Dit is de nieuwe Formule 1... het plezier is terug", is Marca overwegend positief. "Het meest onzekere tijdperk in de geschiedenis van de koningsklasse begon met een Grand Prix om nooit te vergeten. Gevechten, problemen en strategische oorlogen kwamen samen. Hoewel het misschien niet de mystiek van de jaren tachtig of negentig heeft, belooft deze F1 wel spanning."

Volgens Marca is de spaning weer helemaal terug in de Formule 1. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Marca zag in Australië het begin van wat mogelijk een geweldige tweestrijd gaat worden tussen twee van de meest gelauwerde renstallen in de sport: Mercedes en Ferrari. "Op Albert Park in Melbourne heerste een magnifieke George Russell, maar Mercedes domineerde niet. En dat is het best mogelijke nieuws."

L'Equipe

"Waarom het F1-seizoen wel eens spannender zou kunnen worden dan verwacht", kopt L'Equipe. De Franse krant zag een dominant Mercedes, maar verwacht dit seizoen een Italiaans-Duitse tweestrijd. "Met Charles Leclerc en Lewis Hamilton die vlak achter de Mercedes eindigden tijdens de Grand Prix van Australië, is de strijd om te voorkomen dat de Silver Arrows het seizoen zullen domineren, al begonnen." L'Equipe weet zich in die wens gesteund door de woorden van een lachende Toto Wolff die nog maar eens herinnerde aan het begin van het hybride tijdperk in 2014, toen Mercedes een oppermachtige krachtbron had. "Het was belangrijk om te herontdekken wat ons vroeger sterk maakte, maar ik denk dat de strijd met Ferrari nu echt begonnen is."

George Russell viert feest met Toto Wolff. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Gazzetta dello Sport

De Gazzetta moet de aandacht dit jaar verdelen. Niet geheel verrassend is er veel aandacht voor Ferrari, maar ook Andrea Kimi Antonelli van concurrent Mercedes krijgt de ruimte in de roze krant: "De Grand Prix van Australië, die het wereldkampioenschap van 2026 en het nieuwe technische tijdperk van de Formule 1 opende, zag de langverwachte triomf van de Mercedessen. George Russell behaalde de zesde overwinning uit zijn carrière, vóór onze Kimi Antonelli, die bij de start terugviel door een batterij die niet volledig was opgeladen. De Italiaan herstelde zich dankzij een W17 die de beste auto van de groep bleek te zijn."

Andrea Kimi Antonelli, op het podium in Melbourne. Foto door: William West / AFP via Getty Images

Complimenten dus voor de stal uit Brackley, maar ook Ferrari werd geprezen. "De derde plaats van Charles Leclerc en de vierde plaats van Lewis Hamilton bevestigden een superieure prestatie ten opzichte van McLaren en Red Bull, die wereldkampioen Lando Norris op de vijfde plaats en Max Verstappen op de zesde plaats zetten." Ook ging de krant in op het spektakel dat het nieuwe racen met zich meebrengt. "De auto's vielen elkaar aan, haalden elkaar in en wisselden elkaar af door energiemanagement. Qua spektakel was het een groot verschil met het verleden, hoewel definitieve oordelen pas na een paar races kunnen worden geveld, wanneer de engineers meer informatie hebben om de coureurs andere strategieën voor te stellen."

Bild

Het Duitse Bild gaat uiteraard in op het niet starten van Nico Hülkenberg en de eerste punten voor Audi in de Formule 1, maar het commentaar is gewijd aan het nieuwe reglement. In Duitsland ziet men vooral pluspunten. "Er werd flink geklaagd…", trapt de redacteur van dienst af. "Nog voordat er ook maar één kilometer was gereden onder de nieuwe Formule 1-reglementen (half-elektrische motoren, langzamere auto's, kleinere banden), hadden velen al hun oordeel geveld. De auto's zijn inderdaad langzamer, maar slechts anderhalve seconde langzamer dan tijdens de Grand Prix van Australië in 2022, toen de reglementen voor het laatst werden herzien. Voor de gemiddelde fan is dit verschil met het blote oog niet waarneembaar."

Bild zag veel gevechten op de baan. Foto door: Peter Fox / Getty Images

"Wat ze echter zullen zien, is dat de races beter zijn!", vervolgde Bild. "De seizoensopener in Australië werd gekenmerkt door gevechten om posities, inhaalmanoeuvres en strategische zetten. Kortom, alles waar de FIA ​​en de Formule 1-officials op hadden gehoopt. Na de Grand Prix kunnen ze zich terecht gerechtvaardigd voelen. De nieuwe Formule 1 is beter dan de oude!'