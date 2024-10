Dit is de uitleg van FIA-stewards voor tijdstraf Norris in duel met Verstappen

De slotfase van de Amerikaanse Grand Prix in Austin heeft een zeer beklijvend gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen opgeleverd. De McLaren-coureur beschikte over banden die zes ronden nieuwer waren dan die van Verstappen, al moest hij nog wel een gat van zesenhalve seconden dichtrijden. Dat ging gezwind, al moest de Brit nadien een weg voorbij zijn titelrivaal zien te vinden. Dat gedeelte van de opgave bleek vele malen lastiger voor Norris. Verstappen positioneerde zijn Red Bull steevast op de goede plek, waardoor een geslaagde inhaalactie geen sinecure was. In ronde 52 volgde die inhaalactie alsnog bij bocht 12, alleen vond die buiten de baan plaats.

Beide auto's waren op de uitloopstrook te vinden, waardoor McLaren dacht dat de inhaalactie volgens de regels was. Verstappen meldde zich echter meteen via de boordradio met een andere mening: "Hij moet de plek teruggeven." Dat gebeurde niet, waardoor de zaak naar de stewards is gegaan. Die hebben Norris een tijdstraf van vijf seconden opgelegd, waardoor P3 alsnog voor Verstappen was. Op de finishlijn gaf de Limburger immers 4.1 seconden toe op Norris, nog net binnen de marge. Belangrijker is dat de regerend wereldkampioen drie WK-punten is uitgelopen op Norris, vijf stuks in totaal dit weekend.

Stewards zeggen dat Norris normaliter tien seconden had gekregen

Enkele uren na de race hebben de stewards het document vrijgegeven waarin ze de tijdstraf voor Norris onderbouwen. "De stewards hebben gekeken naar het zogenaamde marshalling datasysteem, naar videobeelden en naar onboardbeelden. Auto nummer 4 wilde auto nummer 1 aan de buitenkant inhalen, maar hij zat niet op het niveau van auto nummer 1 bij de apex. Volgens de 'Driving Standards'-richtlijnen had auto nummer 4 daarmee het recht op de bocht verloren. Toen auto nummer 4 vervolgens voor auto nummer 1 weer de baan opkwam, is dat gezien als 'leaving the track and gaining a lastig advantage'." De stewards zijn dus van mening dat Norris een 'blijvend voordeel' heeft gehaald door buiten de lijnen een inhaalactie af te ronde.

De stewards voegen zelfs nog aan hun uitleg toe dat de straf voor Norris normaal gezien hoger was uitgevallen. "Er is een tijdstraf van vijf seconden opgelegd in plaats van tien seconden straf, hetgeen eigenlijk wel is voorgeschreven in de richtlijnen. Dat komt doordat auto nummer 4 geen andere mogelijkheid had dan van de baan af te gaan, doordat auto nummer 1 aan de linkerkant zo dicht bij hem zat." Door die verzachtende omstandigheid hebben de stewards naar eigen zeggen voor vijf seconden in plaats van tien seconden gekozen. "Gezien het bovenstaande hebben we dit moment ook niet meegeteld bij de overtredingen van de track limits door auto nummer 4." Dat laatste had bij vier keer buiten de lijnen kleuren immers ook nog tot een afzonderlijke straf kunnen leiden.

Video: Bekijk het moment met Norris en Verstappen hieronder zelf