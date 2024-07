Dit zeggen de FIA-stewards over de clash tussen Max Verstappen en Norris

In het Oostenrijkse Spielberg is het tot de eerste aanvaring tussen Max Verstappen en Lando Norris gekomen in het Formule 1-seizoen 2024. De Nederlander controleerde de wedstrijd in Stiermarken lange tijd, maar zag de race na de tweede serie pitstops in een compleet andere plooi vallen. De stop van Red Bull Racing duurde ongebruikelijk lang - 6.5 seconde - doordat het wiel er linksachter eerst niet af ging, waarna Verstappen door de bandenkeuze eerder in het weekend ook nog eens naar een set gebruikte mediums moest wisselen. Tel daar een blokkerend wieltje tijdens de out-lap bij op en het heeft een spervuur aan aanvallen van Norris opgeleverd.

De kemphanen vochten meerdere ronden op het scherpst van de snede, maar lieten elkaar ondanks klachten over de boordradio leven. Dat veranderde in ronde 64 toen Norris een poging aan de buitenkant waagde, Verstappen hem op wilde vangen en de achterbanden elkaar raakten. Beide coureurs moesten met een lekke band terug naar de pitstraat hobbelen, waar het voor Norris meteen einde oefening bleek. Verstappen kon nog wel door en zou met een vijfde plek nog tien WK-punten bijschrijven op zijn conto. Het is gebeurd inclusief tijdstraf van tien seconden, waarvoor de stewards inmiddels hun (beknopte) onderbouwing hebben gedeeld.

"De stewards hebben videomateriaal en onboardbeelden bekeken", zo leest het officiële document van de FIA na afloop. "Auto nummer 1 [Verstappen] ging richting bocht 3 met auto nummer 4 [Norris] links naast zich. Voor het insturen van de bocht bewoog de coureur van auto nummer 1 naar links, waarmee hij de botsing met auto nummer 4 heeft veroorzaakt. De stewards achten de bestuurder van auto nummer 1 overwegend schuldig en hebben daardoor de bovenstaande straf opgelegd. Deze straf is in overeenstemming met precedenten." Het betekent dat de beweging naar links Verstappen is aangerekend en dat hij daardoor als hoofdschuldige is aangewezen. Daarbij moet wel vermeld dat de FIA-stewards ook een coureur volledig als schuldige kunnen aanwijzen en dat in deze niet het geval is.

Naast de tien seconden tijdstraf heeft Verstappen ook nog twee strafpunten op zijn superlicentie ontvangen. Deze blijven twaalf maanden staan en brengen zijn totaal op vier. Felix Holter, Matthew Selley, Johnny Herbert en Wilhelm Singer waren bij de Grand Prix van Oostenrijk de stewards van dienst.

Video: Bekijk het moment met Verstappen en Norris hier zelf