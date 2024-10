Dit zeggen de FIA-stewards over Verstappen en Norris, Ferrari nu titelkandidaat?

Ferrari en Charles Leclerc hebben zich een klasse apart getoond tijdens de Formule 1 Grand Prix van Amerika. In Austin stond er simpelweg geen maat op de race pace van de Scuderia, al ging het gesprek na afloop de race over iets anders: het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris, en meer specifiek de tijdstraf van laatstgenoemde. Verstappen vond de tijdstraf logisch, McLaren dacht daar niet geheel verrassend volledig anders over. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het moment uitgebreid aan de hand van de uitleg door de FIA-stewards, en analyseren waarom de echte vraag eigenlijk nog dieper ligt en moet gaan over de richtlijnen zelf. Volstaan die of werken die momenten zoals dit juist in de hand? Verder aandacht Verstappens reactie na afloop, de vraag of Ferrari nog echt een serieuze gegadigde kan worden voor beide wereldtitels en volop lof voor Liam Lawson en Franco Colapinto, die als rookies andermaal veel indruk hebben gemaakt.

