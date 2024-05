Dit zeggen de data over Max Verstappen, Red Bull en Ferrari in F1-trainingen Imola

De eerste Europese race van het jaar is traditiegetrouw een feest der updates en Imola vormt anno 2024 geen uitzondering. Ferrari heeft met onder meer een nieuwe vloer, aangepaste sidepods en een vernieuwde achtervleugel zo mogelijk het grootste pakket meegenomen naar Emilia-Romagna, al zijn ook vele concurrenten met nieuwe onderdelen naar Italië afgereisd. Red Bull is één van die teams, al is de eerste dag van het raceweekend nog niet vlekkeloos verlopen. Max Verstappen moest genoegen nemen met de plekken vijf en zeven, terwijl het teamgenoot Sergio Pérez ongeveer net zo verging.

Belangrijker dan de posities is nog dat Verstappen na afloop zelf sprak van 'een erg slechte dag'. Hij liet weten zich niet comfortabel te voelen in de auto en voegde toe dat Red Bull Racing 'nog heel veel moet verbeteren' om op de beslissende momenten van het weekend wel competitief te zijn. De woorden van Verstappen en ook Tom Hart, die vrijdag via de boordradio te horen was in plaats van vaste race-engineer Gianpiero Lambiase, komen precies overeen met de data. Wat betreft die data komen in dit artikel zowel de long runs als ook de snelheid over één ronde aan bod, al moet er eerst worden stilgestaan bij het laatstgenoemde.

In de onderstaande Tweet (X) zijn de snelste vrijdagse ronden van Charles Leclerc en Max Verstappen met elkaar vergeleken. Op het kaartje is te zien dat relatief veel rood kleurt, al is het interessanter om naar de afbeelding met de deltatijden en de telemetrie te kijken. Daarbij valt meteen op dat Verstappen tot aan bocht 7 prima gelijke tred kon houden met Leclerc. Het sluit aan bij de sectortijden, aangezien de Limburger meermaals een paars eerste sector noteerde. Vanaf bocht 7 liep het verschil op en ook dat is wel te verklaren, aangezien Verstappen daar een aardig moment van overstuur beleefde. Nadien loopt het verschil verder op in het gedeelte met de bochten die Hart via de boordradio al noemde: 11, 12 en 14. De data passen in die zin bij wat Verstappen na afloop op basis van zijn gevoel (en enkele cijfers) ook al aangaf.

Zijn woorden over 'slechte' long runs blijken ook te kloppen, al hoort daar nog wel een belangrijke kanttekening bij - waarover verderop in dit artikel meer. Allereerst heeft onze datapartner alle long runs doorberekend met een speciale formule, waarin eventueel uiteenlopende bandencompounds, de baanomstandigheden en voor zover mogelijk ook de brandstofniveaus zijn meegenomen. Zoals in de onderstaande tabel te zien is, komen Leclerc en Lando Norris daarbij als besten uit de bus. Waar Ferrari vrijdag met de headlines aan de haal is gegaan, bleven Norris en McLaren nog enigszins onder de radar. De snelheid zit er twee weken na zijn eerste F1-zege in Miami echter weer goed in. Zo klokte ook Norris paarse sectortijden totdat hij bij het uitkomen van de tweede Rivazza-bocht door het grind ging en meteen de pitstraat instuurde. Oscar Piastri onderstreept dat het met de snelheid over één ronde best snor zit, terwijl George Russell Norris op basis van de long runs al aanstipte als één van de favorieten.

Verstappen gaf vrijdag afgaande op de berekeningen ruim zes tienden toe tijdens de langere run, al hoort daar zoals gezegd nog een belangrijke kanttekening bij. Zo heeft onze datapartner ook de gemiddelde topsnelheden van de long runs voor ieder team doorberekend. Die tabel is eveneens onderaan dit artikel te vinden en toont dat Red Bull met een enorme marge achteraan het veld te vinden was. Het duidt erop dat Red Bull vrijdag met een aanmerkelijk voorzichtigere motorstand heeft rondgereden dan de concurrentie. In de vergelijking met Leclerc is dat in zekere zin ook logisch, aangezien de Monegask voorafgaand aan de eerste training een spiksplinternieuwe motor in zijn Ferrari kreeg gelepeld.

Het maakt de conclusie van alles tweeledig: ja, de cijfers van de long runs worden voor een deel verklaard door de motorstanden, maar nee, dat doet niets af aan het mindere gevoel van Verstappen. Het betekent dat de situatie nog niet zo slecht hoeft te zijn als dat het vrijdag afgaande op de getallen leek, maar neemt niet weg dat Red Bull wel degelijk werk aan de winkel heeft. Afgelopen nacht zal er ongetwijfeld hard zijn gewerkt aan het verbeteren van de set-up, waardoor het zeer interessant wordt om beide Red Bulls tijdens de derde training onder een vergrootglas te leggen. Het kampioensteam uit Milton Keynes zal in ieder geval maar wat blij zijn dat Imola na China en Miami niet opnieuw een sprintweekend is.

Tabel met doorberekende topsnelheden per team op vrijdag

Team Gemiddelde achterstand in kilometers per uur Haas - McLaren 0,3 Williams 0,8 Mercedes 2,3 RB 3,8 Ferrari 3,9 Aston Martin 4,2 Alpine 5,5 Sauber 6,4 Red Bull Racing 8,9

Tabel met doorberekende long runs per coureur op vrijdag

