Dit zeggen de F1-data over Max Verstappen en Lando Norris in Zandvoort

De polemarge van Lando Norris is ongewoon groot voor Zandvoort-begrippen. De Britse McLaren-coureur wist zaterdag aan het eind van Q3 drieënhalve tienden sneller rond te gaan dan Max Verstappen, die op zijn beurt wel het maximale resultaat behaalde door Oscar Piastri voor te blijven. Het is het op twee na grootste gat tussen P1 en P2 in de kwalificaties van dit jaar. In België was Max Verstappen 0.595 seconde sneller dan nummer twee Charles Leclerc, al is dat een aanmerkelijk langer circuit. In Oostenrijk bedroeg het gat tussen Verstappen en Norris 0.404 seconde, overigens ook op een relatief kort circuit.

De kloof onderstreept ten eerste wat Verstappen al wekenlang zegt, dat McLaren simpelweg over meer pure snelheid beschikt dan Red Bull Racing. Ten tweede is het voor McLaren zeer hoopgevend dat ook dit updatepakket - het eerste grote pakket sinds Miami - weer naar behoren lijkt te werken. Dat laatste is geen sinecure, aangezien meerdere teams - inclusief Red Bull en Ferrari - haken en ogen zijn tegengekomen bij de doorontwikkeling. Maar in het voorbije anderhalve jaar zijn eigenlijk alle noviteiten die McLaren op de auto heeft gezet raak geweest. Tegelijkertijd nuanceert teambaas Andrea Stella de marge in Zandvoort nog wel enigszins. "We kunnen dit verschil niet zien als een directe afspiegeling van de updates. Onze updates van dit weekend leveren ook weer niet zo veel rondetijd op. Het is vooral een combinatie van factoren." Stella wijst daarbij naar een circuit met veel medium-speed bochten, de relatief lage temperaturen en de prestaties van Norris als individu, ook gelet op het gat met Piastri.

Uitkomen Tarzan, Hugenholtz en Hans Ernstbocht belangrijk

Wie de kwalificatieronden van Verstappen en Norris over elkaar legt, ziet meerdere interessante dingen. Om te beginnen wordt het beeld bevestigd dat Norris en McLaren erg sterk zijn in de eerste sector. De tijden van Verstappen en Norris zijn nagenoeg identiek als ze aanremmen voor de Tarzanbocht. Norris heeft echter een betere exit uit bocht 1, waardoor de marge bij het aanremmen voor de Hugenholtzbocht anderhalve tiende bedraagt. In die bocht met de banking zet het patroon van een betere exit zich voort. De Hugenholtzbocht met zoveel mogelijk snelheid uitkomen is tegenwoordig cruciaal voor een goede rondetijd in Zandvoort, aangezien het vanaf daar vol gas blijft tot het Scheivlak. Het is naadloos terug te zien in de cijfers, aangezien Verstappen bij het ingaan van het Scheivlak (bocht 7) 0.269 seconde toegeeft.

Op het achterste gedeelte van het circuit wint Verstappen vervolgens tijd terug, hetgeen ook overeenkomt met zijn paarse tijd in de tweede sector. Het brengt de marge terug tot 0.145 seconde bij het aanremmen voor de Hans Ernstbocht, voorheen de Audi S en bij coureurs beter bekend als de bochten 11 en 12. Helmut Marko liet na afloop weten dat Verstappen hier anderhalve tiende heeft verloren en dat blijkt te kloppen. De telemetrie toont aan dat Verstappen later remt dan Norris, waardoor het verschil zelfs eventjes teniet wordt gedaan. De drievoudig wereldkampioen betaalt er echter een prijs voor bij het uitkomen van de Hans Ernstbocht. Norris kan eerder op het gas en pakt daar inderdaad de anderhalve tiende die Marko aanstipte. Sterker nog: het momentje blijft doorwegen tot start-finish, waardoor ook de Kumho-bocht en de Arie Luyendykbocht op het onderstaande kaartje volledig papaja kleuren.

"Ik had een moment in de bochten 11 en 12, maar dat vat mijn kwalificatie eigenlijk ook meteen samen. In iedere run verloor ik in één of twee bochten veel tijd door windvlagen", liet Verstappen na afloop weten in de persconferentie. Het overkoepelende beeld is dat het ware verschil iets kleiner is dan de drieënhalve tienden die uiteindelijk op het bord stonden. Dat neemt niet weg dat McLaren gewoonweg sneller is geweest over één ronde dan Red Bull. De ideale sectortijden van een coureur bij elkaar opgeteld vormen daarvoor een goede indicatie. Met de ideale sectortijden gecombineerd was Verstappen tot een rondetijd van 1.09.930 gekomen, hetgeen 0.257 seconde langzamer zou zijn dan de snelste ronde van Norris. Verstappen hoopt dat de Red Bull in een race trim en in het rustigere weer van zondag beter tot z'n recht komt, waarbij het zeer interessant is dat teams door het onstuimige weekend relatief weinig data van de long runs hebben. Desondanks laat het beeld van de zaterdag wel zien dat McLaren qua pure snelheid - waar de kwalificatie een goede afspiegeling van is - tegenwoordig de maat der dingen is in de Formule 1.

