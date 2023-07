Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen vindt het jammer dat Nyck de Vries al zo vroeg afscheid heeft moeten nemen van de Formule 1, al is hij tegelijkertijd blij dat oud-teamgenoot Daniel Ricciardo terugkeert op de grid. "Nyck is ook een goede vriend van me", zegt Verstappen. "Ik heb afgelopen week nog wat tijd met hem doorgebracht. Het is een lastige kwestie, maar als het besluit toch al is genomen, dan maakt het niet heel veel meer uit wanneer het exact gebeurt. De omstandigheden hebben voor Nyck niet meegezeten. We weten allemaal dat hij een fantastische coureur is, dat heeft hij in verschillende kampioenschappen laten zien."

"AlphaTauri heeft natuurlijk niet de meest competitieve auto en daar komt bij dat deze generatie auto's sowieso lastig is om onder de knie te krijgen voor rookies", voegt Verstappen toe. "In dat opzicht maakt leeftijd niet veel uit. Deze dingen hebben het zeker niet makkelijker gemaakt. Dan heb je eigenlijk één of twee momenten nodig waarmee je kunt opvallen, bijvoorbeeld als je punten scoort, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Het team wilde iets veranderen en dat is nou eenmaal ook de Formule 1. Natuurlijk is het jammer dat je moet vertrekken, maar dat is hoe deze wereld soms kan zijn."

Verstappen ziet de kansen voor De Vries om in een andere tak van autosport verder te racen rooskleurig in. "Dit is zeker niet het einde van de wereld", stelt de tweevoudig wereldkampioen. "Als het in de Formule 1 niet goed uitpakt, doen mensen soms net alsof alles meteen verloren is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is nog veel meer buiten de Formule 1 en in sommige kampioenschappen is het misschien nog wel leuker dan op bepaalde plekken in de Formule 1 zelf. Ik heb hem afgelopen week gesproken en weet dat hij genoeg opties heeft. Ik weet zeker dat hij wel weer een goed team in een mooi kampioenschap gaat vinden. Het is zoals gezegd niet het einde van de wereld, omdat er genoeg mooie klassen zijn en je in endurance ook veel mooie races kunt rijden."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

"Na wat ik vorig jaar heb doorgemaakt, nu ik wat volwassener ben en weet hoe de sport in elkaar zit, leef je zeker mee met andere coureurs", zegt Ricciardo. "We hebben hier ons hele leven voor gewerkt, dus dit is zo'n moment dat ik meeleef met Nyck. Maar hoewel hij niet veel ervaring in de Formule 1 had, had hij wel veel ervaring in de autosport in algemene zin. Hij is eind twintig, dus ik denk dat hij volwassen genoeg is om de sport te begrijpen."

Toch denkt Ricciardo niet dat de Formule 1-carrière van de Nederlander meteen voorbij is. "Als hij alsnog wil slagen, denk ik dat hij op kan staan en dat voor elkaar kan krijgen. Kijk naar mij: een jaar geleden wist ik niet of ik ooit nog in een Formule 1-auto zou racen. En een jaar later sta ik hier. Dus als hij het wil, moet hij zijn kop niet laten hangen. Zoals met alles in het leven draait het om hoe je opstaat zodra je tegen het canvas gaat. Ik wens hem het beste toe en als ik hem ooit weer op de grid zie, dan race ik met plezier tegen hem."

Sergio Perez, Red Bull Racing

"Ik heb medelijden met Nyck", geeft Sergio Perez aan. "Hij heeft een heel korte ervaring gehad, het was best wreed in de zin dat ik denk dat hij maar heel kort de F1 heeft kunnen ervaren. Maar je weet nooit wat de toekomst voor hem in petto heeft. Dit is ook gewoon hoe het is, dit is de Formule 1. Ik ben aan de andere kant ook blij voor Daniel, hij is volgens mij zeer gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Dus dat is goed gedaan van hem. Het is een geweldige kans voor hem."

Perez benadrukt dat de terugkeer van Ricciardo, die regelmatig in verband wordt gebracht met het Red Bull-zitje naast Verstappen, 'niets verandert'. "Want zoals ik al zei, ik rijd voor Red Bull. Het is niet alleen Daniel en Yuki, meer dan de helft van de grid wil graag voor Red Bull rijden. Dus het verandert niets. Het is erg moeilijk om de balans te vinden. Soms zijn er coureurs die door omstandigheden meer tijd krijgen dan anderen. Hij had de pech dat Daniel beschikbaar was."

De Grand Prix van Groot-Brittannië zou de laatste zijn voor Nyck de Vries. Foto: Erik Junius

Alexander Albon, Williams

"Het gebeurde absoluut eerder dan ik had verwacht", laat Williams-coureur Alex Albon optekenen. De Britse Thai kreeg in 2019 de kans om voor Red Bull te rijden, maar moest dat zitje na anderhalf jaar afstaan aan Perez. "Ik heb me er niet te veel in verdiept, misschien kunnen jullie met een beter antwoord komen dan ik. Maar ze waren duidelijk erg blij met Daniels test. Ik wil niemand woorden in de mond leggen, maar heeft dit het besluit versneld? Ik weet het niet. Het lijkt er wel op. Het gebeurde vrij snel. Ik ken Nyck goed, hij is een zeer goede coureur. Het is erg vroeg om zoiets te doen. Ik dacht dat hij nog wel twee races zou krijgen, dus op zijn minst tot de zomerstop nog op de grid zou staan. Maar ik ken de beweegredenen niet."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri

Voor Yuki Tsunoda betekent het afscheid van De Vries dat hij voor een nieuwe uitdaging staat met Ricciardo als teamgenoot. Of dat afscheid er te vroeg is gekomen? "Ik denk het wel", zegt de Japanner. "Nu heeft hij maar tien races gehad, waarvan ook nog enkele op circuits die hij niet kende. Ik weet natuurlijk wat Red Bull over de situatie zegt, maar ik zie Nyck als een vriend en denk dat hij wel iets meer tijd had kunnen krijgen. In mijn optiek had hij tot de zomerstop verdiend en ik dacht eerlijk gezegd ook dat dat het plan was."

Lewis Hamilton, Mercedes

Toen vorig jaar bekend werd gemaakt dat Ricciardo afscheid zou nemen van McLaren, was Lewis Hamilton ervan overtuigd dat de Australiër snel zou terugkeren. Maar zo snel? "Het verbaast me niet dat hij terug is. Ik was wél verbaasd over het besluit voor die arme Nyck. Hij is zo'n getalenteerde jongen, een hele aardige gozer. De toekomst is nog steeds rooskleurig voor hem en hij zal veel opties hebben." Of het afscheid volgens de zevenvoudig wereldkampioen te vroeg komt? "Ja. Dat is hoe Red Bull dat doet."

Charles Leclerc, Ferrari

"Ik denk dat het erg lastig was voor Nyck", zegt Charles Leclerc. "Ik heb hem gisteren [woensdag] een berichtje gestuurd omdat ik zeker weet dat dit moeilijk te verwerken is. Ik ben verdrietig. Ik denk dat het te wreed is voor Nyck, maar ik ben ook blij om Daniel weer in de paddock te zien. Het hoort bij de Formule 1, maar het is wel zo dat het erg wreed is voor Nyck", aldus de Ferrari-coureur.

Lando Norris, McLaren

"Het verbaast me niks dat hij terug is", doelt Lando Norris op de comeback van oud-teamgenoot Ricciardo. De McLaren-coureur is ook niet verbaasd over het feit dat de Australiër al na een halfjaar is teruggekeerd, maar weet ook: "Dat is alleen omdat Nyck eruit geschopt is. Als Nyck er niet was uitgeschopt, was hij niet teruggekeerd." Norris vindt het wel wreed dat De Vries slechts tien races gegund werd. "Het is daar veel vaker gebeurd", wijst hij naar de andere coureurs die De Vries voorgingen in een vroegtijdig afscheid van het Red Bull-kamp. "Het gebeurt daar vaker dan bij welk team dan ook. Het is wreed, want het gaat om iemands carrière."

"Ik vind Nyck goed, hij is een heel goede coureur", vervolgt Norris. "Daarom denk ik ook niet dat hij een probleem zal hebben met het vinden van een zitje. Het is je droom om de Formule 1 te bereiken, om dat dan zo snel voorbij te zien gaan... Het kwam ook erg snel voor hem, wat erg goed was", doelt hij op De Vries' F1-kans na zijn invalbeurt op Monza. "Helaas was het ook snel voorbij, wat jammer is. Om maar tien races te krijgen om te presteren, dat is geen gemakkelijke taak."

Kevin Magnussen, Haas

Kevin Magnussen vindt het 'lastig te zeggen wat eerlijk en niet eerlijk' is. "Hij was zeker niet in de beste situatie beland", stelt de Deense Haas F1-coureur. "Het was een beetje ongelukkig voor hem. Ik zou het eerder pech noemen omdat je een coureur als Ricciardo langs de zijlijn hebt staan in het Red Bull-kamp en hij terug wilde keren. Hij heeft niet de beste kans gekregen. Hij had met zijn talent beter dan dit verdiend."