Dit zeggen de F1-coureurs over de straf van Alonso in Melbourne

Direct contact tussen Fernando Alonso en George Russell was er niet, maar de stewards zagen in de data genoeg reden om de tweevoudig F1-kampioen te bestraffen. Hij kreeg een drive-through penalty van de stewards, wat omgezet werd in een tijdstraf van twintig seconden omdat de race al voorbij was. Zo viel hij terug van de zesde naar de achtste plaats, een besluit waar Aston Martin zich bij neerlegde. In Japan geeft Alonso aan dat hij niet anders zal gaan racen ondanks deze straf. Volgens hem zijn de regels wat betreft verdedigen nog steeds 'helder'. "Het was een klein beetje verrassend, die straf in Melbourne", zegt Alonso. "We kunnen er niets aan doen, we moeten ons er bij neerleggen, doorgaan en ons focussen op deze race. Maar het zal niet echt veranderen hoe wij rijden en het racen benaderen."

"Er is geen verplichting om 57 ronden lang op dezelfde manier te rijden", verdedigt Alonso zijn actie. "Soms rijden we wat langzamer om brandstof, banden of energie te sparen. Soms gaan we langzaam een bocht of bepaalde sectoren in om de auto achter ons DRS te geven, wat handig kan zijn als de tweede auto erachter sneller is. Dat soort dingen zijn volkomen normaal. Dat was het geval, is het geval en dat zal het altijd zijn in de autosport. We hebben dus een straf gekregen, waarschijnlijk een one-off, die we nooit meer zullen toepassen."

Een groot twistpunt in deze kwestie is het feit dat de stewards expliciet benadrukten dat zij niet naar het resultaat van de acties keken, iets wat Alonso betwijfelt. Gevraagd of het incident genegeerd zou worden als Russell niet gecrasht was, antwoordt de Spanjaard: "100 procent. Als het in Abu Dhabi was gebeurd, bij een geasfalteerde uitloopstrook, dan keert Russell weer enkele meters later terug op de baan en probeert hij het de volgende ronde of het volgende rechte stuk weer. Dan is het geen probleem."

Veel vragen bij rijdersbriefing

Russell, tevens voorzitter van coureursvakbond GPDA, stelt dat 'het hek van de dam' zou zijn geweest als de stewards geen straf hadden uitgedeeld. "Niet alleen wat betreft de Formule 1, maar ook wat betreft de lagere raceklassen. Want zou het dan toegestaan zijn om op een recht stuk te remmen? En zou het dan toegestaan zijn om op een recht stuk je snelheid te laten zakken, van versnelling te veranderen en weer te accelereren? Ik vat het niet persoonlijk op hoor, wat er gebeurd is met Fernando, en het heeft waarschijnlijk grotere gevolgen gehad dan was voorzien. Maar als het onbestraft was gebleven, dan had dat de vraag opgeworpen of het geoorloofd is om midden op een recht stuk te remmen.” Hij voegt later toe: "Ik denk dat midden op een recht stuk remmen om een tactisch voordeel te krijgen een stap te ver is. Ik denk dat de actie van Fernando niet uitzonderlijk gevaarlijk was. Maar als er geen straf zou zijn gegeven, dan had dat mogelijk wel een precedent geschapen.”

Lando Norris is van mening dat Alonso geen straf had moeten krijgen. Volgens de McLaren-coureur heeft deze straf nu juist voor onduidelijkheid gezorgd over wat wel en niet mag tijdens het verdedigen. "Nu niet nee. Het was duidelijk, maar nu niet. Dat is slechts mijn mening, misschien kijken alle coureurs er anders naar. Wat Fernando deed was vreemd, heel extreem. Maar het komt voor mij niet eens in de buurt van een brake test. Remde hij en schakelde hij terug? Ik weet het niet allemaal, maar zou het een straf moeten opleveren? Nee. Naar mijn mening had George het moeten zien aankomen. Ik wil er niet te veel op ingaan, maar George had tijd om te zien wat er aan de hand was. Het is altijd lastig om in zo'n situatie te zitten, daarom reageer ik er niet al te graag op. Maar zoiets zou geen straf moeten opleveren. Dit was geen brake test, hij probeerde gewoon een slim spelletje te spelen. Fernando was Fernando en hij werd er een beetje door overvallen. Het was niet agressief. Het gebeurde niet op 1 meter afstand, maar 100 meter. De naderingssnelheid verraste George, maar het zou bij lange na geen straf moeten zijn", aldus de Brit, die 'zeker weet' dat er veel vragen gesteld zullen worden tijdens de rijdersbriefing op vrijdag.

Lastig precedent

Sergio Pérez stelt dat de acties van Alonso 'een beetje over de limiet' waren en dat het 'een beetje onnodig' was om op die manier te verdedigen. Wel is de Red Bull-coureur bang voor de gevolgen van dit besluit. "Mijn grootste angst is dat we dit weekend of volgend weekend een soortgelijk incident zien en er dan waarschijnlijk niks gebeurt. Dat is mijn grootste angst", benadrukt de Mexicaan. "We hebben al veel moeite met constantheid in de straffen. Het belangrijkste is dus de constantheid. Als dit soort incidenten worden bestraft, dan moet dat ook elke keer bestraft worden. Het doet als coureur namelijk veel pijn om je uit de naad te werken en dan dit soort inconsistentie te zien."

In tegenstelling tot Norris voelt Pérez wel dat het duidelijk is voor de coureurs wat aanvaardbaar is als verdedigingstactiek. "Fernando haalt altijd dit soort trucjes uit, maar altijd binnen de limiet. Fernando is een heel agressieve coureur, maar altijd binnen de limieten. Ik heb altijd geweldige gevechten met hem en hij is een van de coureurs die ik het meest vertrouw." Pérez is ervan overtuigd dat de stewards, ondanks hun uitleg, wel naar de gevolgen van het incident hebben gekeken. "Natuurlijk. Als er geen crash was geweest, dan weet ik zeker dat ze er niet naar gekeken hadden."

Waar Russell vindt dat er een gevaarlijk precedent geschept kon worden als het onbestraft bleef, ziet Oscar Piastri nu juist gevaar in het feit dat er een straf is uitgedeeld voor een incident waar geen contact was. "Een straf geven voor dit schept een heel, heel lastig precedent voor iedereen", stelt Piastri. "Een straf terwijl er geen contact was. En ik bedoel, het was geen crash door een ontwijkingsactie. Ik had het kunnen begrijpen als George probeerde om Fernando te ontwijken en van de baan moest gaan, dan is het begrijpelijk ja. Maar iemand een straf geven voor het veroorzaken van turbulente lucht... Ik weet zeker dat veel kwalificatiesessies heel anders zouden lopen als we dat zouden doen. Ik was dus een beetje verrast dat er een straf kwam. Ik weet zeker dat er veel over gediscussieerd zal worden tijdens de rijdersbriefing." De McLaren-coureur vraagt zich ook af of de stewards het incident onderzocht zouden hebben als er geen crash was geweest, maar stelt dat hij niet anders gaat rijden als gevolg van deze straf van Alonso. "Je kunt jezelf vaak in meer problemen brengen door slim te zijn en iemand te overtreffen dan door gewoon normaal te rijden."

Niet onder de indruk

Kevin Magnussen was een van de eerste coureurs die dit jaar te maken kreeg met de strengere straffen die de stewards vanaf dit jaar uitdelen. Hij kreeg twee keer een tijdstraf van tien seconden in Jeddah en maakt duidelijk dat hij 'niet echt' een fan is van deze nieuwe aanpak. Volgens de Deen had dit incident beter afgedaan kunnen worden met een reprimande. "Het is een vrij uniek incident", stelt de Haas F1-coureur vast. "Zoiets heb ik nog niet eerder gezien, dat een coureur zo vroeg remt en de coureur erachter crasht. Dat gebeurt niet elke dag. Het is dus een nieuwe situatie. Als ze Alonso een reprimande hadden gegeven, dan zou ik dat niet gek hebben gevonden. Maar ze gaven hem een drive-thorugh, een zware straf. Ik was een beetje verbaasd om dat te zien, maar het is wat het is", aldus Magnussen, die oproept tot consistentie in de straffen.

Zijn Haas-teamgenoot Nico Hülkenberg klinkt juist wat kritischer aan het adres van Alonso. "Ik was eerlijk gezegd niet onder de indruk van de tactiek van Fernando. Melbourne is een smal stratencircuit waar we die bocht, met een blinde exit, met snelheden van zo'n 260 kilometer per uur naderen. En als iemand, om wat voor reden dan ook, tegen George was geknald, dan zou de uitkomst en hoe hij zich voelt ook heel anders zijn geweest. Dus hoewel die tactiek heel gewoon is in de Formule 1, is het fout om het met name in die bocht, met die snelheid en met een blinde exit te doen. Dat had een behoorlijk gevaarlijke situatie kunnen opleveren." Hij wijst bovendien naar inconsistentie in de uitleg van Alonso. "Op de boordradio heeft hij het erover dat er problemen met het gaspedaal waren, maar later heeft hij het er niet meer over. Hij zegt gewoon dat het standaardprocedure en een tactiek is. Dus dat komt niet overeen en lijkt zijn mening te hebben veranderd. Maar zoals ik al zei, ik was er persoonlijk niet erg van onder de indruk."

Andere soort straffen

Valtteri Bottas was verbaasd dat Alonso een straf kreeg omdat het 'duidelijk was wat hij deed'. "Hij probeerde het momentum voor George op het rechte stuk te breken", legt Bottas uit. "Maar als George niet in de muur was beland, zou er waarschijnlijk geen straf zijn geweest. Het zag er vrij dramatisch uit. Ik vind nog steeds dat de voorste auto de snelheid en lijn mag bepalen. Maar het is een erg dunne lijn wat je wel kunt doen." De Alfa Romeo-coureur sluit zich aan bij Magnussen en stelt dat een reprimande op zijn plaats was geweest. "Of een zwart-witte [waarschuwings]vlag, of zoiets. Maar die straf voelt misschien een beetje streng, waardoor ik denk dat coureurs in de toekomst banger zijn om te proberen een beetje in die richting te spelen." De Fin is van mening dat de stewards nog steeds te veel naar de gevolgen van incidenten kijken, in plaats van de incidenten zelf. "Een voorbeeld daarvan is dat ik in de kwalificatie in Saudi-Arabië opgehouden werd. Het zag er niet dramatisch uit, maar ik ben er vrij zeker van dat als ik dichterbij zat en me had verremd, dan zou er een straf zijn geweest. Dus helaas spelen de gevolgen nog steeds een rol, het is niet anders."

Charles Leclerc vond de actie van Alonso te ver gaan en vindt het terecht dat er een straf is uitgedeeld, maar heeft wel zijn twijfels over de straf zelf. "Ik geloof dat we moeten kijken naar de straffen die we uitdelen. We werken al een lange tijd met tijdstraffen, wat in mijn optiek een beetje verkeerd is omdat je slachtoffer van je eigenlijk geluk wordt. Als je een safety car krijgt met twee ronden te gaan, wat in dit scenario het geval had kunnen zijn, dan val je van de vijfde plaats terug tot de laatste. Fernando verloor slechts twee plekken. Dat is iets waar we naar moeten kijken voor de toekomst, om dat te verbeteren. Ik ben altijd van mening geweest dat een positiestraf eerlijker is. Want in wat voor situatie je ook zit, je wordt gestraft zoals het hoort. Maar met tijdstraffen kunnen er inconsistenties zijn, afhankelijk van de racesituatie."