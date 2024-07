Dit zeggen de data over race pace van Max Verstappen, McLaren en Mercedes

De Grand Prix van Groot-Brittannië heeft vele ingrediënten voor (opnieuw) een aantrekkelijke wedstrijd. Zo staan er drie verschillende teams bij de eerste vier en bezetten de coureurs met op papier de beste race pace de plekken drie en vier op de grid. Het roept de vraag op in hoeverre het Mercedes-duo vooraan kan samenwerken en in hoeverre Max Verstappen met een nieuwe vloer gelijke tred kan houden met Lando Norris. De wereldkampioen moet het vanaf P4 opnemen tegen drie Britten en liet in het vierkantje bij de Nederlandse pers weten dat het maar één ding kan betekenen: de aanval inzetten.

Verstappen wil offensief denken, update van Red Bull 'een stapje'

"In de laatste paar wedstrijden voelde het alsof ik meer aan het verdedigen was. Ik hoop dat we nu vanaf P4 wat agressiever kunnen zijn, ook met de strategie en dat soort dingen", liet Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. De drievoudig wereldkampioen wil met andere woorden offensief denken, zowel op de baan als ook strategisch. Dat laatste kan natuurlijk zowel in het droge als ook in wisselende omstandigheden, waarin een gokje nog meer kan worden beloond. Nat of droog, dat is dus de voornaamste vraag in het weekend dat getekend wordt door typisch Brits zomerweer. Afgaande op de voorspellingen kan het beide kanten op, maar hangt er in ieder geval wel wat lichte regen in de lucht.

Waar Silverstone normaal relatief low-downforce is, laat Verstappen weten dat de meeste teams in zijn optiek voor een soort compromis zijn gegaan. "Sommige mensen hebben er een andere vleugel opgezet aan de achterkant dan normaal, ik denk dat iedereen wel iets meer op de regen heeft ingezet." Als Verstappen de concurrentie toch onder de loep neemt, maken de twee formaties voor hem allebei een goede indruk op hem. "Je ziet het hele weekend al dat Mercedes en McLaren er comfortabel bij zitten in iedere sessie. Bij ons was het iets moeilijker. De eerste training ging goed, de tweede training was niet top en de derde training was ook nog niet helemaal geweldig. In de kwalificatie voelde het allemaal wat beter aan, al kon ik dat toen niet laten zien door die beschadigde vloer."

Dat gezegd hebbende wil Verstappen de potentie van Red Bulls upgrade zondag wel graag tonen. "Het is een stapje, maar alles is natuurlijk mooi meegenomen." Als de long runs ter sprake komen en op basis van de onderstaande cijfers wordt opgemerkt dat Verstappen vrijdag nagenoeg de tijden van Norris kon klokken, reageert de WK-leider: "Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg om te winnen, doordat het nog niet helemaal op het niveau van Lando zat. Hopelijk is het met onze aanpassingen wel wat beter, maar ja, we zien het wel. De laatste paar wedstrijden is McLaren steeds heel sterk geweest in de race met hoe ze de banden konden managen, maar hopelijk kan ik in the mix zitten en dan kan er altijd iets gebeuren."

Een iets betere race pace versus track position?

Verstappen heeft overigens wel de indruk dat de set-up veranderingen die Red Bull voorafgaand aan de kwalificatie heeft doorgevoerd werken. Doordat de onderstaande long runs gebaseerd zijn op de vrijdagtrainingen zijn die niet zaligmakend, al geven ze wel een indicatie. Ze bevestigen Verstappens beeld over de kracht van McLaren, al zaten de tijden van Norris en die van hemzelf zeer dicht bij elkaar. Mercedes gaf iets meer toe en juist dat maakt de startopstelling van zondag zo interessant. Verstappen en Norris zouden over een hele run net iets sneller moeten zijn, maar de Mercedes-coureurs hebben track position en het overtal. Het geeft in theorie de mogelijkheid om de strategie te splitten en samen te werken, al valt dat laatste in de praktijk te bezien, doordat het rijdersduo na dit jaar uit elkaar gaat.

Ferrari leek qua race pace wederom het vierde team, terwijl Sergio Pérez weliswaar een halve seconde toe moest geven op Verstappen, maar wel de race pace zou moeten hebben om op te schuiven na zijn kwalificatiesof. De Mexicaan staat echter niet bekend als de meest doortastende coureur als het op inhalen aankomt, al moet hij met de druk vol op de ketel in ieder geval iets laten zien. Het maakt dat er - nat of droog - zowel vooraan als achteraan de grid meer dan genoeg ingrediënten zijn voor een vermakelijke zondagmiddag, oftewel het is nu alvast tijd voor ronde één van Engeland tegen Nederland.

Long runs op basis van vrijdagtrainingen Britse Grand Prix

Video: De woorden van Verstappen, de kwalificatie en een vooruitblik op de Britse GP in de nieuwe F1-update