Dit zeggen de data over Verstappen en het verschil tussen alle teamgenoten in F1

Het is een eeuwig terugkerende en onmogelijk te beantwoorden vraag in de Formule 1: hoeveel van de prestatie is nou precies de coureur en hoeveel de auto? Een sluitend antwoord op deze vraag valt niet te geven, en dat is eigenlijk ook niet nodig. F1 draaide in de basis immers om de constructeurs – het bouwen van de best mogelijke machine – en vervolgens om de optimale relatie tussen mens en machine. Het is het DNA van de Formule 1 en ook precies waarom de koningsklasse nooit een spec-serie moet worden. Het maakt het vergelijken van individuele coureurs – net als verschillende tijdperken – schier onmogelijk, op één persoon na: de teamgenoot, hij die over hetzelfde materiaal beschikt. De teamgenoot fungeert in de Formule 1 altijd als het beste referentiepunt en als de persoon die verslagen moet worden om het vege lijf te redden.

Motorsport.com heeft met behulp van de datapartner de kwalificatiesnelheid en de race pace van alle teamgenoten op een rijtje gezet. In de onderstaande tabellen is te zien hoeveel de coureurs van ieder team in 2023 precies op elkaar moesten toegeven, zowel het gemiddelde over één vliegende ronde als ook qua race pace. Voor ieder team is het gemiddelde over het hele seizoen berekend, waarbij er alleen naar representatieve ronden is gekeken. Zo is Saudi-Arabië bij Red Bull bijvoorbeeld niet meegenomen in het kwalificatie-overzicht door het defect van Verstappen in Q2. Voor alle andere teams geldt logischerwijs hetzelfde bij de niet-representatieve gevallen.

De analyse gaat verder onder de tabellen:

Gemiddeld verschil tussen alle teamgenoten in kwalificaties F1 2023

Coureurs Gemiddeld onderling verschil kwalironde Hamilton-Russell 0.018 (in voordeel HAM) Leclerc-Sainz 0.073 (in voordeel LEC) Gasly-Ocon 0.153 (in voordeel GAS) Ricciardo-Tsunoda 0.188 (in voordeel RIC) Tsunoda-De Vries 0.255 (in voordeel TSU) Norris-Piastri 0.319 (in voordeel NOR) Bottas-Zhou 0.392 (in voordeel BOT) Tsunoda-Lawson 0.474 (in voordeel TSU) Hülkenberg-Magnussen 0.481 (in voordeel HUL) Albon-Sargeant 0.522 (in voordeel ALB) Verstappen-Perez 0.621 (in voordeel VER) Alonso-Stroll 0.746 (in voordeel ALO)

Gemiddeld verschil tussen alle teamgenoten in races F1 2023

Coureurs Gemiddeld onderling verschil raceronde Zhou-Bottas 0.013 (in voordeel ZHO) Tsunoda-Ricciardo 0.036 (in voordeel TSU) Leclerc-Sainz 0.073 (in voordeel LEC) Gasly-Ocon 0.073 (in voordeel GAS) Hamilton-Russell 0.125 (in voordeel HAM) Tsunoda-Lawson 0.271 (in voordeel TSU) Albon-Sargeant 0.293 (in voordeel ALB) Norris-Piastri 0.302 (in voordeel NOR) Tsunoda-De Vries 0.311 (in voordeel TSU) Verstappen-Perez 0.451 (in voordeel VER) Alonso-Stroll 0.486 (in voordeel ALO)

De bovenstaande tabellen brengen meerdere dingen aan het licht. Zo bestaan er allereerst interessante verschillen tussen de verhoudingen tijdens de kwalificaties en de races. Over één vliegende ronde blijkt het verschil tussen de Mercedes-coureurs marginaal te zijn geweest in het afgelopen kalenderjaar. Het onderlinge kwalificatieduel tussen Lewis Hamilton en George Russell is geëindigd in 11-11 en dat is eveneens in de gemiddelde rondetijden terug te zien. Over een heel seizoen is het verschil tussen Hamilton en Russell slechts 0.018 seconde in het voordeel van laatstgenoemde gebleken. Wie dat getal vervolgens vergelijkt met de races, ziet dat Russell het met name op zondag heeft moeten afleggen tegen Hamilton. De verhouding qua finishposities bij Mercedes is 15-6 (zonder de diskwalificatie van Hamilton in Austin meegerekend) en dat vertaalt zich in de tabel tot een verschil van 0.125 per raceronde in het voordeel van Hamilton.

Ferrari-mannen dicht bij elkaar, verhouding De Vries en Ricciardo

In het overzicht van de kwalificatieverschillen is Ferrari het eerstvolgende team. Het geeft aan dat Charles Leclerc en Carlos Sainz qua pure snelheid zeer dicht bij elkaar hebben gezeten in 2023. Leclerc staat bekend als een kwalificatiebeest, maar was gemiddeld ‘slechts’ 0.073 seconde sneller dan Sainz. Het opvallendste is nog dat het verschil tussen de Ferrari-coureurs over de bekeken racerondes exact hetzelfde was, eveneens nipt in het voordeel van de Monegask. Uit die tabel blijkt überhaupt dat de race pace van veel teamgenoten bijzonder dicht bij elkaar heeft gezeten in 2023. Zo gaven de Alpine-mannen ook slechts 0.073 van een seconde op elkaar toe, terwijl de marge bij respectievelijk Haas, AlphaTauri en Alfa Romeo nog kleiner was. Bij Haas moet wel opgemerkt dat de race pace in algemene zin bedroevend slecht was door de hoge bandenslijtage van het team.

AlphaTauri is een interessante formatie om er in iets meer detail uit te lichten. Zo zat Daniel Ricciardo bijzonder dicht op Yuki Tsunoda. De Australiër gaf gemiddeld gezien slechts 0.036 seconde per raceronde toe. Het is één van de verklaringen van Helmut Marko voor zijn keuze om Nyck de Vries vroeg aan de kant te schuiven. In de tien races die de Friese coureur waren gegeven, moest hij gemiddeld 0.311 seconde per raceronde toegeven op Tsunoda. Het zijn precies de drie tienden die Marko ook vaak in de publiciteit heeft aangehaald. Deze cijfers komen exact terug in de data, waarbij wel moet worden vermeld dat het verschil in kwalificaties iets kleiner is geweest en dat er - zoals De Vries zelf in Monaco opmerkte - vele verhalen achter de cijfers schuil kunnen gaan.

Verstappen, Alonso en Norris springen er in positieve zin uit

Er zijn twee teams waarbij het verschil op zondag groter is geweest dan de marge tussen Tsunoda en De Vries: Red Bull Racing en Aston Martin. Beide situaties hebben veel met elkaar gemeen. Red Bull en Aston Martin beschikken met Max Verstappen en Fernando Alonso allebei over een coureur die uitzonderlijk heeft gepresteerd in 2023. Daarnaast beschikken beide teams over een tweede coureur die worstelde en alle moeite van de wereld heeft gekend om het hoofd boven water te houden: Sergio Perez en Lance Stroll. Perez heeft per raceronde gemiddeld 0.451 seconde toegegeven op Verstappen, terwijl dat bij Stroll op Alonso 0.486 seconde was. Het toont meerdere dingen aan. Ten eerste onderstreept het dat Red Bull bijzonder geduldig is geweest met Perez. De Vries is voor een kleinere marge de laan uitgestuurd, al mag één cruciale factor niet worden vergeten: Perez nam het op tegen de moeilijkste teamgenoot op de grid, De Vries tegen Tsunoda.

Verder benadrukt de achterstand van Stroll wat eigenlijk al bekend was: als Aston Martin bij de constructeurs echt hoge ogen wil gooien, dan moet Stroll senior over zijn eigen schaduw heenstappen en een competitieve tweede coureur in dienst nemen. Maar daar gaat de schoen natuurlijk wringen. Alle investeringen van Lawrence Stroll in de Formule 1 zijn immers begonnen met één droom in het achterhoofd: zijn eigen zoon op een dag wereldkampioen te zien worden in de koningsklasse. Deze cijfers bevestigen nogmaals dat het realiseren daarvan volstrekt onhaalbaar is. Tegelijkertijd moet bij zowel Red Bull als Aston Martin ook zonder twijfel de andere kant van dezelfde medaille worden belicht: de kopman heeft een uitzonderlijk jaar achter de rug. Alonso heeft laten zien dat er met 42 jaar nog altijd een sleet op zit, terwijl Verstappen met een winstpercentage van 86,36 procent letterlijk een klasse apart is gebleken. Het grote verschil met Perez laat nogmaals zien dat de dominantie niet alleen te verklaren valt door de RB19, maar dat Verstappen ook eigenhandig het verschil heeft gemaakt – hetgeen ook al wel te zien was aan alle moeite die Perez heeft gehad om P2 in het coureurskampioenschap veilig te stellen.

Afsluitend valt op dat Oscar Piastri ondanks zijn indrukwekkende rookie-campagne qua race pace nog altijd aardig wat terrein moest toegeven op Lando Norris. Een schande is dit logischerwijs niet. Zo is Norris achter Verstappen één van de meest complete coureurs van de grid en hebben teambazen hem na dit seizoen niet voor niets de top-drie van de grid in gestemd. Daar komt bij dat de Brit al meer dan honderd Grands Prix achter zijn naam heeft staan, terwijl Piastri pas voor het eerst op veel plekken kwam. Het onderlinge verschil doet weinig tot niets af aan het uitstekende debuutjaar dat Piastri achter de rug heeft, maar laat vooral zien dat Norris in de doorontwikkelde McLaren op zeer hoog niveau heeft gepresteerd. Afsluitend komen de data perfect overeen met de stemming onder teambazen. De drie coureurs met de grootste race pace marge op hun teamgenoten – Verstappen, Alonso en Norris – bezetten immers ook de eerste drie plekken in de ranglijst van teambazen. De harde data en de stemming leveren derhalve hetzelfde beeld op.

