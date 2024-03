Dit zeggen F1-data over Max Verstappen, Ferrari en Mercedes voor GP Bahrein

De eerste kwalificatie van het nieuwe Formule 1-seizoen is uitgedraaid op een interessante krachtmeting. De verschillen bleken in ieder geval over één ronde klein, zelfs zo klein dat het hele veld in Q1 binnen 1.039 seconde zat. Het is volgens George Russell het bewijs dat de grid vanzelf competitiever wordt naarmate de regels langer hetzelfde blijven. "De geschiedenis heeft laten zien dat het veld dichter bij elkaar komt als je de regels stabiel laat. Daarnaast denk ik dat het aero handicap-systeem helpt, waarbij het team dat onderaan eindigt meer tijd in de windtunnel krijgt en het dat team bovenaan staat het minst van iedereen. Dat maakt het veld competitiever en is precies wat wij als coureurs willen. We willen een gelijkwaardig speelveld om het gevecht aan te gaan", aldus Russell in de persconferentie na een vraag van Motorsport.com.

Die kleine marges maakten het volgens Max Verstappen onmogelijk om aan het begin van Q3 te voorspellen wie met pole-position aan de haal zou gaan. Aan het eind van de rit pakte de Nederlander zijn 33ste pole in de Formule 1, al moet gezegd dat de Q2-ronde van Charles Leclerc sneller was en dus genoeg was geweest voor pole. De Monegask beklaagde zich na afloop over de aanpak van Ferrari en meer specifiek de keuze om er in Q1 al twee setjes softs aan te geven. Het heeft het ritme van Leclerc naar eigen zeggen gebroken en hem in Q3 geen goed gedaan.

Als we de Q3-ronden van Verstappen en Leclerc met elkaar vergelijken, blijkt het naadloos aan te sluiten bij de persconferentie na afloop. Daarin kwam de vraag voorbij waarom Leclerc met name tijd heeft verloren in sector 1 en Verstappen in de sectoren 2 en 3. "Voor de tweede sector weet ik het eigenlijk niet, maar die derde sector is dit hele weekend al een beetje onze zwakte. Meer gaf de auto mij daar niet", reageerde Verstappen, waarop Leclerc inhaakte: "Voor mij hetzelfde, maar dan voor sector 1." Een blik op de data laat zien dat het klopt, maar nog wel iets specifieker zit.

Zo valt in de onderstaande Tweet (X) goed te zien dat Verstappen het met name heeft gewonnen bij het uitkomen van bocht 1. Bij het accelereren uit de bochten 1 en 2 wist de wereldkampioen twee ruim tienden te pakken op Leclerc. In de telemetrie is vervolgens te zien dat de Ferrari-coureur een keer vaker terugschakelde dan Verstappen, al moet opgemerkt dat Leclerc dat in zijn snellere Q2-ronde ook deed. Daarnaast laat het onderstaande kaartje nog twee andere dingen zien. Ten eerste kleuren de rechte stukken weer grotendeels blauw, hetgeen onderstreept dat Red Bull zelfs met het vernieuwde concept nog een aerodynamisch efficiënte auto heeft, al kan de kracht van Ferrari in langzame bochten ook op een verschil in set-up duiden.

Ten tweede bevestigen de cijfers wat Verstappen zelf ook al zei: de slipstream van Oscar Piastri is niet doorslaggevend geweest. Bij het aanremmen voor bocht 1 was het verschil tussen Verstappen en Leclerc iets meer dan een tiende, waarna het uit bij het uitkomen van bocht 1 opliep tot bijna drieënhalve tienden. Het geeft aan dat daar meer verschil in zat dan in de slipstream van Piastri, zoals Verstappen al aangaf: "Ik moest Oscar eerst voorbij laten gaan, omdat er niet genoeg ruimte was. Toen volgde ik hem natuurlijk een beetje richting bocht 1. Dat heeft me wel wat rondetijd opgeleverd, maar zeker niet zoveel als het uiteindelijke gat."

Race pace: Russell en Verstappen grappen over halve seconde

Als de blik dan op de race gaat, draait het natuurlijk om twee aspecten: de long runs en de banden. Wat betreft de race pace grapten Verstappen en Russell onderling tijdens de persconferentie van vrijdag. De Mercedes-coureur liet weten dat Verstappen in de race een halve seconde per ronde sneller zal zijn dan alle andere coureurs. "Maar denk je dat echt?", reageerde de Limburger. "Ik denk zelf dat het verschil veel kleiner zal zijn dan dat. Maar als je nu zegt dat het een halve seconde is en als het dan zaterdag minder blijkt, dan kun je na afloop zeggen 'oh, het ging bij ons geweldig tijdens de race'", lacht de drievoudig wereldkampioen.

In de onderstaande tabel heeft de datapartner alle long runs van donderdag op een rij gezet. Op basis van die cijfers lijkt Russell met zijn schatting redelijk in de buurt te zitten, al moeten daar twee kanttekeningen bij worden geplaatst. Ten eerste zijn deze cijfers van Mercedes ietwat vertekend. Mercedes reed donderdag nog grotendeels met een kwalificatie-afstelling en is daar nadien van teruggekomen. Het merk met de ster was na de wintertest erg tevreden over de long runs, maar dacht toen snelheid over één ronde tekort te komen. Voorafgaand aan het raceweekend heeft Mercedes het roer omgegooid, maar daar is het naar eigen zeggen in doorgeschoten toen het donderdag met twee auto's bovenaan de tijdenlijst stond. Nadien heeft Mercedes de set-ups weer veranderd om meer op de race in te zetten, waarbij Lewis Hamilton naar eigen zeggen iets meer aan de race heeft gedacht dan Russell, al heeft ook laatstgenoemde veranderingen doorgevoerd.

Het betekent dat er een paar variabelen in de onderstaande tabel zitten. Zo reed Mercedes tijdens deze long runs dus nog meer met een kwalificatie-afstelling en is er nadien ingezet op race pace. Daar staat tegenover dat Red Bull donderdag erg voorzichtig is geweest met de motorstanden. Het geldt vooral voor de kwalificatiesimulaties in de tweede training, maar ook voor de long runs. Het is in de data terug te zien, aangezien Verstappen op de meeste rechte stukken vijf kilometer per uur langzamer ging op donderdag dan vrijdag. Waar Mercedes met de race-afstelling iets sneller moet zijn dan donderdag, geldt dat door de motorstanden ook voor Red Bull. Daar komt bij dat Verstappen donderdag ook nog niet helemaal tevreden was met de afstelling en dat die volgens hem richting de kwalificatie nog sterk is verbeterd. Bij de long runs is het tot slot opvallend dat Oscar Piastri donderdag een zeer goede indruk achterliet, al moet hij vanaf P8 op de grid komen.

Red Bull heeft als het enige topteam nieuw setje softs over

Het laatste aspect bestaat uit de banden. Met name door het zeer agressieve asfalt in Bahrein is dat doorgaans de voornaamste factor in de woestijn. Interessant daarbij is dat Red Bull als enige van de topteams met beide coureurs een nieuw setje van de softs heeft uitgespaard. Red Bull heeft in de laatste training een harde band gebruikt en een setje softs bewaard. Of zoals Mario Isola namens Pirelli duidt: "Het is interessant dat Red Bull de harde band heeft gebruikt in de derde training. Daardoor hebben ze nog maar één setje hard voor de race over. Vorig jaar hadden ze dat ook en toen gingen ze voor soft, hard en weer soft. Waarschijnlijk gaan ze zoiets dit jaar herhalen."

Bijkomend voordeel is dat Red Bull met Verstappen en Perez kan starten op nieuwe softs, terwijl de Ferrari's, Mercedessen, McLaren-coureurs en ook Fernando Alonso dat op een gebruikte set moeten doen. Isola laat tot slot weten dat we de mediums niet veel zullen zien tijdens de race, waardoor teams hun strategie met de zachte en harde banden moeten uittekenen. "De medium is niet echt te gebruiken in de race doordat die qua rondetijden erg dicht bij de hard zit, alleen meer slijtage kent. Daardoor zit er niet echt een voordeel aan de medium." Het betekent in de praktijk dat Red Bull waarschijnlijk voor soft-hard-soft gaat en dat andere teams het met de gebruikte sets kunnen aankijken. Afhankelijk van de slijtage wordt het voor hen dan gebruikte softs-hard-hard of gebruikte softs-hard en dan na het monitoren van die stints wellicht een zachtere compound.

Video: De kwalificatie onder de loep en een voorbeschouwing op de race in de nieuwe F1-update