Data: Dit zeggen de long runs over Max Verstappen, Ferrari en F1-test Bahrein

Laten we vooropstellen dat tijden analyseren na een wintertest altijd een bezigheid is met enorm veel slagen om de arm. Of zoals Fernando Alonso in de paddock zei: "De teams weten zelf niet eens wat de verhoudingen zijn. De testdagen zijn in deze vorm veel te kort om alles te weten te komen." Dat laatste slaat op een stokpaardje van Alonso, hij vindt het onbegrijpelijk vindt dat coureurs slechts anderhalve dag in een nieuwe auto krijgen alvorens ze - in zijn woorden - 'een WK moeten spelen'.

Belangrijker is dat rondetijden lastig te doorgronden zijn. Vliegende ronden zeggen weinig tot niks, aangezien verschillende teams aan het eind van de slotdag voor een 'glory run' zijn gegaan, met Zhou Guanyu en Sauber natuurlijk als het beste voorbeeld. De lange runs zijn veel belangrijker, al bestaan ook daarvoor allerlei variabelen zoals de hoeveelheid brandstof, motorstanden, de bandencompounds en de baanomstandigheden. Doordat deze dingen nooit honderd procent te doorgronden zijn, blijft het analyseren met mitsen en maren. Dat gezegd hebbende, wat de eerder genoemde Alonso - juist de man die zei dat uit testdagen weinig af te lezen viel - zeer uitgesproken over de favoriet. "Er zijn nu al negentien coureurs die weten dat ze dit jaar geen wereldkampioen worden", aldus de Aston Martin-coureur. Alonso geeft ermee aan dat Red Bull de torenhoge favoriet is en dat Verstappen in zijn optiek met diens vierde wereldtitel aan de haal gaat in 2024.

Red Bull sterkst in long runs en nog meer achter de hand?

Alhoewel dergelijke woorden natuurlijk zeer voorbarig zijn voordat er ook nog maar een meter in een officieel raceweekend is verreden, past het wel bij de data van de testdagen. De datapartner heeft in de onderstaande tabel de long runs van alle teams op een rijtje gezet, waarbij Red Bull weinig verrassend als beste uit de bus komt. Verstappen liet in de paddock weten dat zich vrijdag vooral op long runs te hebben gericht in plaats van snelle rondetijden, en die lange runs zagen er goed uit. Verstappen concentreerde zich op de C2- en C3-compounds en dat is logisch met het oog op volgende week. Het past naadloos bij de quotes van Verstappen zelf dat de focus al op het raceweekend en op finetunen ligt. Volgende week is de C3 de soft en C2 de medium, waardoor de wereldkampioen zich helemaal niet druk heeft gemaakt over zachtere compounds die in Bahrein toch niet worden gebruikt en die eigenlijk ook te zacht zijn voor het agressieve asfalt. Het verlies per ronde door de bandenslijtage - met allerlei correcties - kwam uit op 0.031 seconde, terwijl dat bij tweede man Fernando Alonso (qua bandenslijtage) iets meer dan het dubbele was.

Verstappen is bij de long runs overtuigend als snelste man uit de bus gekomen, waarbij twee dingen van belang zijn. Ten eerste heeft Red Bull de RB20 tussen de verschillende runs door steevast bijgetankt, waardoor het kampioensteam ogenschijnlijk met zeer veel brandstof op pad is geweest. Het is van belang omdat tien kilogram meer of minder brandstof in Bahrein al 0.309 seconde per ronde waard is. Het tweede aspect bestaat uit de topsnelheid, hetgeen in de onderste tabel van dit artikel te vinden is. Hierbij is goed om te weten dat het niet om de absolute topsnelheden tijdens vliegende ronden gaat. In plaats daarvan heeft onze datapartner de gemiddelde topsnelheid van iedere long run berekend.

Red Bull Racing is net als Mercedes relatief langzaam gebleken op de rechte stukken. Mercedes stond vorig jaar ook vaak onderaan in dergelijke lijstjes, maar toen vooral omdat de W14 te veel luchtweerstand had. Het merk met de ster heeft daar afgelopen winter hard aan gewerkt, waardoor het bij Mercedes afwachten is tot volgende week. Red Bull had vorig jaar juist een aerodynamisch zeer efficiënte auto en dus kan drag daar geen logische verklaring vormen. De lagere topsnelheid kan van Red Bull deels te verklaren zijn door set-up, maar veel aannemelijker is een voorzichtige motorstand. Velen in de paddock vrezen dat Red Bull de motor nog relatief ver had dichtgedraaid, waardoor het idee heerst nog Verstappen en co nog wel meer in het vat moeten hebben.

Ferrari en Mercedes lijken allebei stappen te zetten

In de tabel met topsnelheden valt eveneens op dat Ferrari bovenaan staat. Het is niet geheel verrassend en past in een trend waarbij de Scuderia toch vaak al iets meer toont, soms ook voor de Italiaanse pers. Het is een nuance die bij Ferrari in gedachten moet worden gehouden, al neemt dat niet weg dat het team uit Maranello een goede test achter de rug heeft. Over één ronde lijkt Ferrari net als vorig jaar snel en dus een factor van belang. Vorig jaar was de bandenslijtage de achilleshiel, maar daar is afgelopen winter hard aan gewerkt. Op basis van de doorrekeningen zet de datapartner Mercedes qua long runs nog nipt op P2 voor Ferrari, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het verschil zo marginaal is dat het nagenoeg niet te onderscheiden valt.

Op basis van het blote oog en observaties langs de baan leek de Ferrari juist iets stabieler, Charles Leclerc en Carlos Sainz konden bij het uitkomen van bocht 11 bijvoorbeeld eerder op het gas. Het maakt Ferrari in de ogen van velen in de paddock een gegadigde voor het tweede team, al laten de cijfers zien dat het in ieder geval close belooft te worden met Mercedes. Belangrijker dan de cijfers is misschien nog wel dat ze overeenkomen met wat de coureurs te melden hebben. Leclerc vatte het in de vrijdagse persconferentie goed samen: "Als de banden eraan gaan, krijg je de zwakke plekken van een auto pas echt goed te zien. Vorig jaar gingen de alarmbellen hier af. Het was toen misschien wel de slechtste test in mijn Ferrari-tijd. Dit jaar voelt de driveability veel beter aan."

Alonso toont weinig verval, reality check voor Alpine

Na Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes als eerste drie formaties is het natuurlijk tijd om de balans verder op te maken. Zhou Guanyu en Yuki Tsunoda gooiden er in de slotfase nog wat glory runs tegenaan, maar die zeggen logischerwijs niks - al is het maar omdat die compounds niet eens worden gebruikt tijdens de Grand Prix van Bahrein. Aston Martin en McLaren maken meer aanspraak op dergelijke posities, waarbij Aston Martin in de long runs beter uit de bus kwam en zelf dicht in de buurt van Ferrari en Mercedes is gekomen. Daar horen echter twee belangrijke kanttekeningen bij. Ten eerste is Aston Martin vorig jaar ook erg goed gebleken qua bandenslijtage en is dat in Bahrein belangrijker dan op sommige andere circuits. Ten tweede zou McLaren wel degelijk beter moeten zijn dan dat het in de onderstaande tabel lijkt. Het team uit Woking heeft geen vlekkeloze test achter de rug en bovendien zijn deze cijfers vooral gebaseerd op de long run die Oscar Piastri vrijdagmiddag deed. We weten nog van vorig jaar dat de jonge Australiër qua race pace moest toegeven op Lando Norris, waardoor McLaren beter zou moeten zijn dan dit.

Als we tot slot een blik op de achterkant van de grid werpen, dan blijkt vooral wat de teams zelf al dachten: het zit bijzonder dicht bij elkaar. Het RB-team heeft een goede indruk achtergelaten en laat weten wel 'een top tien-auto te hebben, maar geen top zes-auto'. Daarachter zaten de runs van Williams, Sauber, Alpine en Haas dicht bij elkaar, waarbij vooral de laatste twee teams zelfbewust zijn. Haas-teambaas Ayao Komatsu heeft bij de autopresentatie al gemeld dat zijn team een lastige start van het seizoen tegemoet gaat en Alpine is wat betreft het eigen team inmiddels tot dezelfde conclusie gekomen. De Fransen oogden niet goed, ook niet qua bandenslijtage, en erkenden na afloop middels teambaas Bruno Famin en Pierre Gasly dat er nog bijzonder veel werk aan de winkel is. "We weten waar we staan", zei Famin en dat bedoelde hij niet positief. Het maakt dat de wintertest in Bahrein een soort reality check voor Alpine is geweest en dat er aan de voorkant van de grid weinig twijfel lijkt te bestaan over het idee dat Red Bull en Max Verstappen volgende week 'gewoon weer' als uitgesproken favorieten beginnen.

Race pace op basis van Formule 1-wintertest Bahrein

Team Verschil race pace per ronde (in seconden) Red Bull Racing - Mercedes 0.45 Ferrari 0.50 Aston Martin 0.55 McLaren 1.10 (niet volledig representatief) RB 1.15 Williams 1.35 Sauber 1.45 Alpine 1.50 Haas 1.60

Gemiddelde topsnelheden tijdens long run F1-wintertest Bahrein

Team Verschil gemiddelde topsnelheid gedurende long run (km/u) Ferrari - McLaren 0,6 Williams 0,7 Haas 2,1 Aston Martin 2,9 RB 5,6 Sauber 6,8 Alpine 9,0 Red Bull Racing 10,2 Mercedes 11,8

Video: De F1-testdagen uitgebreid geanalyseerd in de F1-update