Zeventien zeges in twintig races: Max Verstappen is dit seizoen heer en meester geweest in de Formule 1. De Nederlander heeft meerdere records verbroken en met nog twee races te gaan is het de vraag waar het ophoudt. Voorlopig zijn er nog twee races te gaan in 2023, met als eerste misschien wel de meest langverwachte race van allemaal: Las Vegas. In de neonverlichte stad staan de twintig Formule 1-coureurs voor een compleet nieuwe uitdaging. Het belooft een interessant weekend te worden, met lage temperaturen en een lay-out die het opwarmen van de banden niet ondersteunt.

De bookmakers wijzen - niet geheel verrassend - Max Verstappen aan als de grote favoriet op het onbekende terrein. Een zege voor de drievoudig wereldkampioen levert 1,35 keer de inzet op, een lichte stijging ten opzichte van Brazilië. Ten opzichte van die race is bovendien de nummer twee in de lijst ook gewijzigd: niet Lewis Hamilton, maar Lando Norris wordt gezien als de naaste belager van de Red Bull-coureur. Een zege voor Norris, wat zijn eerste F1-zege zou zijn, zou 9,00 keer de inzet opleveren tegenover 17,00 voor Hamilton. Charles Leclerc staat vierde op deze lijst terwijl Oscar Piastri na een tegenvallend weekend in Brazilië is weggevallen uit de top-acht: hij kan rekenen op een quotering van 34,00 op de negende plaats.

Coureur Overwinning Top-drie klassering Max Verstappen 1,35 1,12 Lando Norris 9,00 1,67 Lewis Hamilton 17,00 1,75 Charles Leclerc 17,00 3,00 Sergio Perez 21,00 3,25 Carlos Sainz 21,00 3,75 George Russell 26,00 5,00 Fernando Alonso 29,00 5,50

Ook voor de kwalificatie, die in Las Vegas op vrijdag om middernacht begint - wat resulteert in een Nederlandse starttijd van 09.00 uur - staat Max Verstappen op pole bij de bookmakers. Daar is de kans wat lager ingeschat dan bij de zege, maar met een odd van 1,58 hebben zij er in ieder geval veel vertrouwen in dat hij de RB19 naar de eerste startplek rijdt. Zoals vaker wordt Leclerc als de nummer twee gezien vanwege zijn pure snelheid over één ronde. Toch zal hij volgens de bookmakers van ver moeten komen voor de pole, gezien zijn quotering van 7,00. Daarmee staat hij op gelijke hoogte met Norris. Carlos Sainz staat ook goed in de boeken van de bookmakers, aangezien de teamgenoot van Leclerc op de vierde plaats staat met een odd van 9,00.

Coureur Pole-position Max Verstappen 1,58 Charles Leclerc 7,00 Lando Norris 7,00 Carlos Sainz 9,00 Lewis Hamilton 17,00 Sergio Perez 17,00 Fernando Alonso 21,00 Oscar Piastri 21,00

