Dit vindt Max Verstappen zijn mooiste F1-overwinningen van 2023

Het Formule 1-seizoen 2023 is cijfermatig een jaar geworden dat nagenoeg niet meer te overtreffen valt voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De Limburger wist negentien races winnend af te sluiten en het winstpercentage aan te scherpen tot 86,36 procent. Alhoewel Verstappen in Bahrein en Australië ook al won, is het echt gaan lopen vanaf de Grand Prix van Miami. Vanaf het raceweekend in Florida won Verstappen maar liefst tien races op rij. Toeval is dat niet. De wedstrijd in The Sunshine State is voorafgegaan door de Grand Prix van Azerbeidzjan en daarin heeft de man met startnummer 1 veel geleerd, zo legt hij in gesprek met Motorsport.com in meer detail uit.

"Zonder de lessen van Baku had ik de titel waarschijnlijk ook wel gepakt, maar die kennis heeft me in ieder geval geholpen om de auto beter te begrijpen en te krijgen zoals ik die graag wil hebben. Ik heb veel verschillende instellingen geprobeerd met de rembalans, het differentieel en de engine braking. De auto was nog altijd vrij nieuw en op een circuit met veel bochten van negentig graden heb je andere dingen nodig, waardoor het een beetje hit and miss was die stint. Aan het einde waren mijn banden er wel aan, maar de laatste ronden waren alsnog goed. Ik won de race niet, maar leerde heel veel voor de wedstrijden daarna."

"Na de race heb ik meteen met de engineers gesproken en gezegd: 'Ik houd van de combinatie van tools zoals we die op het laatst hadden en denk dat we in dezelfde richting moeten werken voor de komende races'." Desondanks noemt Verstappen Baku nog wel als de minste Grand Prix van het jaar. "Dat blijft toch Baku, doordat ik niet blij was met hoe het hele weekend ging." Gevraagd of Singapore niet het enige antwoord kan zijn, lacht Verstappen: "Nee, in Singapore kwamen we gewoon tekort en hebben we fouten gemaakt met de afstelling. Ik weet het niet, maar Singapore was gewoon rommelig. In mijn hoofd heeft Singapore helemaal niet plaatsgevonden, ik tel die race niet eens mee!", lacht de wereldkampioen.

Onder de indruk van sfeer in Zandvoort: "Maar ik laat het niet zien"

Als Verstappen wordt gevraagd naar de beste weekenden van 2023, reageert hij: "Spa was weer een sterk weekend, maar Japan ook. Vanaf de eerste ronde was de auto daar ongelooflijk. Ik keek op de schermen en dacht 'zo, dat was een goede start!' Qua balans in de auto was de kwalificatie in Japan ook erg goed." In gesprek met de Nederlandse pers komt Verstappen echter met een iets ander lijstje als het om zijn favoriete zeges gaat. "De overwinningen in Zandvoort, maar ook Miami en Suzuka."

De zege in Miami spreekt voor zich, doordat winst vanaf P9 voor zowel Verstappen als Sergio Perez een kantelpunt in het seizoen is geweest. "Ik baalde enorm van mijn kwalificatie, dat ik in die eerste ronde een foutje maakte. Daarna volgde de rode vlag, waardoor ik mijn tweede rondje helemaal niet kon afmaken. 'Dat wordt een lastig verhaal vanaf P9', dacht ik, vooral omdat het op dat moment alleen tussen ons tweeën leek te gaan. Als je als negende start, dan verlies je in de eerste ronden meteen wat seconden om door het veld te komen", voegt Verstappen bij Viaplay toe. "Maar het heeft allemaal heel goed gewerkt, ook met de strategie door op hard te starten en zo lang mogelijk door te rijden."

Qua strategie ging bij de tweede zege uit Verstappens lijstje niet alles naar wens, maar heeft dat de race in Zandvoort juist interessanter gemaakt. Op het duinencircuit ging Verstappen in tegenstelling tot Perez niet naar binnen in de openingsronde en was er daarna werk aan de winkel. "Achteraf gezien is dat de verkeerde keuze gebleken, maar die keuze heeft de race wel leuker gemaakt", liet Verstappen na de wedstrijd al weten. Aan het eind van het jaar voegt hij toe dat Zandvoort als thuisrace toch een bijzondere druk met zich meebrengt. "Een thuis-Grand Prix blijft heel bijzonder. Fans verwachten allemaal dat je daar eventjes gaat winnen. Iedereen denkt 'hij komt en hij doet dat wel even', maar zeker met het weer en dergelijke is dat heel lastig."

De wereldkampioen voegt toe dat de sfeer in Zandvoort best emotioneel kan zijn. "De sfeer is heel bijzonder. Toen ik daar op de grid stond en de muziek ging af, kreeg ik daar toch wel een beetje kippenvel van. Ik laat het natuurlijk niet zien, maar vind dat soort dingen wel mooi." Verstappen ziet Zandvoort dan ook als een voorbeeld voor andere Grands Prix, waarbij hij het contrast met Las Vegas benadrukt. "Tijdens de rode vlag regende het en was het koud, maar de mensen gingen gewoon door met feestvieren. Ik vond dat heel mooi om te zien. Het is een visitekaartje van hoe wij als Nederlanders zijn. Misschien ben ik bevooroordeeld omdat ik Nederlander ben, maar voor mij is Zandvoort met hoe ze het allemaal brengen en de muziek de Grand Prix met de beste atmosfeer. Het is echte sfeer en niet gemaakt, daar zit het verschil voor mij in." Het zijn momenten die Verstappen zelf ook raken. "Ook met de koninklijke familie erbij en dergelijke. Als Limburger had ik nooit verwacht dat dit soort dingen mogelijk zijn. Als je opgroeit, dan denk je 'zoiets is heel ver weg'."

Afrekenen met alle speculatie in Japan

De derde Grand Prix uit het lijstje van Verstappen is er ook eentje met een unieke sfeer, al is dat niet de reden dat Japan zijn persoonlijke top drie heeft gehaald. Dat heeft veel meer te maken met wat er een week ervoor in Singapore allemaal gebeurde: speculaties over flexi-wings en flexi-floors. Verstappen heeft al laten weten dat hij iedereen in Japan wilde 'afmaken' en voegt tegenover onder meer Motorsport.com toe: "Dat kwam natuurlijk na al die onzin in Singapore, waarbij ze zeiden dat het allemaal aan onze voorvleugel of aan de vloer zou liggen. Ik dacht ‘nu laten we het wel even zien’. Dat was absoluut een statement en dat was ook absoluut mijn insteek toen ik het weekend inging." Verstappen wilde met twintig seconden voorsprong winnen en gaf aan nog te balen dat de teller op 19.3 bleef steken. Het signaal was echter wel ruimschoots afgegeven en juist daardoor completeert Japan samen met Miami en Zandvoort Verstappens persoonlijke top drie van 2023.

