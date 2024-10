Dit vinden de F1-coureurs van huidige regels voor het racen

Het is na de Grand Prix van de Verenigde Staten een veelbesproken onderwerp: de regels in de Formule 1 en met name de richtlijnen die stewards bekijken bij het inhalen. Zo kregen Pierre Gasly, George Russell en Lando Norris allemaal een tijdstraf in duel met een andere coureur omdat er ofwel iemand naast de baan geduwd werd, ofwel iemand juist naast de baan had ingehaald. Het zorgt voor flinke discussies op sociale media, maar ook onder de coureurs zelf heerst er wat onenigheid.

Gevraagd naar zijn mening over de huidige F1-regels en hoe deze de mogelijkheid om te racen beïnvloeden, antwoordt Kevin Magnussen: "Ik vind het momenteel niet geweldig voor het racen. Het is zeer beperkend en op dit moment wordt het ook niet ideaal afgehandeld", oordeelt de Haas F1-coureur. Hij is van mening dat de FIA zou moeten kijken naar andere kampioenschappen, waaronder de IndyCar. "In IndyCar werkt het echt goed. Dat gezegd hebbende, rijden zij wel op heel andere circuits. Zij zitten niet met een track limits-situatie en dat helpt hen enorm. Maar zelfs dan zouden we daarvan kunnen leren. Je moet je afvragen: willen we dat de coureurs hard tegen hard rijden? Ik denk het wel. Dat is mijn mening. En dat gaat niet gebeuren als ze zo'n hoog risico lopen op een straf."

Sauber-coureur Valtteri Bottas vindt de huidige regels juist duidelijk genoeg, maar volgens hem zijn er een paar coureurs bij die te ver gaan in het opzoeken van de limieten. "Voor mij [zijn de regels] duidelijk. Dat is altijd vrij duidelijk geweest", stelt de Fin. "Geen drama dus. Het is alleen dat sommige coureurs de limieten van de regels steeds meer opzoeken en er bijna een beetje de draak mee steken." Een van de grootste discussiepunten na Austin is de vraag of de regel dat een coureur die voor de ander zit bij het aansnijden van de apex, inderdaad ook meer recht heeft op de bocht dan de aanvallende partij. Zo leek Max Verstappen in bocht 12 vooral de apex te willen claimen, waarna Lando Norris de straf kreeg opgelegd omdat hij naast de baan had ingehaald. "Dat is wel een probleem, maar het is niet altijd moeilijk om te meten wie er meer of minder voordeel uit haalt. Met de huidige regels zorgen coureurs ervoor dat zij er bij de apex hoe dan ook vóór zitten, of ze nou de bocht halen of niet. Dat is niet echt zoals je hoort te racen, maar ik heb daar geen oplossing voor."

Grijs gebied

Alexander Albon vindt dat de discussie voorkomen kan worden als er geen kans zou zijn voor coureurs om naast de baan te rijden. "Dit soort problemen hebben we niet in Singapore of Monaco", stelt de Williams-coureur. "We weten dat er een extra stuk asfalt ligt. Je kunt altijd een coureur van de baan afknijpen en stellen dat het jouw bocht was. Tegelijkertijd kun je aan de buitenkant hangen en stellen dat die coureur je van de baan heeft gereden. Dat is wat we als kinderen al hebben geleerd, we weten hoe we dit spelletje moeten spelen. Je kunt de feedback van twintig coureurs vragen en zij zullen je allemaal een ander verhaal vertellen over wat er goed of fout was. Maar als je naar het eindproduct kijkt, dan zijn de uitloopstroken de oorzaak. Door die ruimte kunnen we dit spelletje spelen."

Pierre Gasly vond de race in Austin op een ietwat bijzondere wijze 'leuk', juist omdat het volgens hem aantoonde dat er iets moet veranderen in de Formule 1. "Je hebt de geschreven regels en het gezonde verstand van hoe je het racen wilt aanpakken. Je hebt nu een grijs gebied waardoor wij coureurs op een oneerlijke manier kunnen profiteren van de regels. Ik denk dat dit iets is waar het allemaal over eens zijn en iets waar aan gewerkt zal worden met de FIA om het te verbeteren. Er zijn een paar incidenten geweest met resultaten waar we gemengde gevoelens bij hadden. We willen allemaal meer duidelijkheid en betere geschreven regels hebben om het racen voor de toekomst te verbeteren."

Aston Martin-coureur Lance Stroll stelt dat de huidige regels te ingewikkeld zijn. "In het verleden was het simpeler", oordeelt hij. "Als je een deel van de auto langszij had, dan moest je ruimte laten. Nu moet je op een bepaalde positie zitten, naast de spiegel, [voor]as en bla bla bla. Racen is een soort NASA rocket science geworden. Dus ik denk dat het vroeger misschien iets eenvoudiger was."

Racen als een machine

Gevraagd door Motorsport.com naar zijn mening over deze kwestie, waarbij het er dus op lijkt dat de positie van de vooras van belang is, antwoordt Charles Leclerc: "Het is een heel ingewikkeld onderwerp. Om eerlijk te zijn heb ik niet het juiste antwoord bij de hand. Ik vind dat gezond verstand toegepast moet worden in sommige gevallen, wanneer een coureur dat meermaals op dezelfde manier doet. We moeten inhaalmogelijkheden blijven creëren. Wat ik in Austin heb gezien, was misschien een beetje extreem. Daar moeten we naar kijken, maar het is lastig om één antwoord te geven. Zoals ik altijd heb gezegd is het regelboek er niet voor niks, maar je kunt nooit genoeg regels hebben voor elke situatie. Soms moet je er iemand met jarenlange ervaring naar laten kijken en die moet dan eerlijk zijn en die specifieke situatie afhandelen. Er zal nooit één regel zijn die exact kan definiëren hoe we zullen racen."

De huidige regels geven Yuki Tsunoda het idee dat de coureurs als 'een machine' of 'als AI' moeten rijden en hij vreest dat besluiten zoals in Austin daar ook invloed op zullen hebben. "Uiteindelijk racen we en dat is waar de mensen voor kijken. Het gaat om de duels tussen coureurs, die met passie tegen elkaar strijden. Als ze dat wegnemen, dan wordt het net zoals die AI-races in Abu Dhabi", doelt hij op de races met autonome auto's aldaar. "De FIA moet een klein beetje ruimte bieden voor contact of wat ondeugende dingen die gebeuren, zolang de coureurs maar niet bestraft worden. Het is al meerdere jaren een gespreksonderwerp, maar hopelijk kunnen we op een dag meer op één lijn zitten."