Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Het nieuwe Formule 1-reglement met nieuwe auto's, nieuwe krachtbronnen, nieuwe aerodynamica, nieuwe banden en een heel nieuwe rijstijl, plaatst de hele paddock voor raadsels. Op de jaarlijkse mediadag van Viaplay, waar de streamingdienst de plannen voor komend jaar ontvouwde, spraken we met Formule 1-commentatoren Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg over de nieuwe F1.

Dag Melroy en Nelson. Jullie zijn de eerste week van de Formule 1-test in Bahrein geweest. Hebben jullie eerst een cursus ‘De Nieuwe Formule 1’ gevolgd?

Melroy: "Ja, vanuit de FOM was er een hele presentatie met alles wat er aan regels veranderd is. Dat was vrij droge stof."

Nelson: "Ja, die was wat droog, maar het fijne van zo'n testweek is dat je dus ook tijd kunt spenderen met mensen binnen de teams die je kent om ervan te leren. Het zal een ontdekkingstocht blijken, maar voor ons als commentator is het heel belangrijk met wat voor strategie je dan het jaar ingaat om die ontdekking zo soepel mogelijk te maken."

Max Verstappen heeft al gezegd: "Zelfs voor mij is het ingewikkeld om het racen uit te leggen." Hoe gaan jullie dat aanvliegen?

Melroy: "Ja, dat is ook zo. Maar de vraag is natuurlijk wel of je altijd maar alles moet willen uitleggen. En als je dan kijkt naar een Formule 1-weekend, dan heb je natuurlijk een hele mooie opbouw. Je hebt de vrije trainingen. En bij de vrije trainingen krijgen wij veel meer vrijheid om diepgang te geven aan het technische aspect. En veel meer uitleg te kunnen geven aan wat er precies gebeurt. De kwalificaties zijn vaak te explosief en de race draait natuurlijk veel meer om de raceposities. Dus als er een punt komt dat je wil benoemen, kan je het benoemen."

Nelson: "Je moet het paraat hebben voor het moment dat het nodig is. Maar als wij beginnen met het doodgooien van fans op de eerste uitzendingdag met zoveel megajoules etc. Ik denk dat we moeten zorgen dat het behapbaar blijft."

Links en rechts wordt al gespeculeerd dat de die-hard fans mogelijk zullen afhaken. Hoe staan jullie daarin?

Melroy: "Ik denk juist de die-hard fan niet. Want Formule 1 heeft altijd gedraaid om de beste coureurs. Maar ook de beste teams met de beste technologie. En ook dit jaar draait het daar gewoon weer om. En dat is ook het hele doel van het spelletje. Ik kan het me eerder voorstellen van de fans die veel later erbij gekomen zijn. En die misschien iets minder van techniek weten, dat die af en toe denken oké waar gaat het heen."

Nelson: "Ik denk dat we ons moeten realiseren dat we eigenlijk naar een bètaversie kijken op dit moment en dat de Formule 1 veel verder is doorontwikkeld tegen de tijd dat we in Zandvoort zijn aangekomen. Of er zijn strategische keuzes gemaakt om het simpeler te maken. Maar godzijdank heb je wel een Max die de discussie altijd zal blijven aanjagen. En die ook onderlegd genoeg is om dat te doen."

Als je nu terugkijkt op die twee weken in Bahrein, hebben jullie dan al een beetje zicht op welke teams we moeten gaan letten dit jaar?

Melroy: "Het is natuurlijk altijd nog even afwachten tot Melbourne. Daar krijgen we de eerste serieuze antwoorden. Maar ik denk wel dat we echt een duidelijke top-vier hebben."

Mercedes, Red Bull, Ferrari en McLaren?

Nelson: "In welke volgorde dan ook."

Melroy: "Ja, exact. Daarachter is voor mij denk ik Haas het vijfde team. Maar wat je wel ziet is dat er van die top-vier best een gat zit van een halve seconde tot zestienden naar het middenveld. En dan helemaal onderaan bungelen Cadillac en Aston Martin."

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll is niet blij met waar zijn team na de test in Bahrein staat. Foto door: Kym Illman / Getty Images

Nelson: "Een team dat ik eruit wil lichten is Audi. Hun long run op de laatste dag leverde dat team een vierde tijd op. Die run – van Gabriel Bortoleto – was echt fantastisch, bijna net zo goed als die van McLaren. Wat je hoort bij Audi is dat ze denken dat ze misschien wel de derde beste krachtbron hebben. Er zit potentieel bij Audi."

Even terug naar de topteams. Red Bull wijst naar Mercedes, Mercedes naar Red Bull, Ferrari naar iedereen. Hoe schatten jullie die top in?

Melroy: "Het mooie is dat we het zelf ook niet eens zijn met elkaar."

Nelson: "Nee, we zijn het totaal niet met elkaar eens. Ik merk van dag tot dag dat ik ook van mening verander. Ik vond de McLaren op rails liggen. En als het ook nog blijkt dat die Mercedes-krachtbron niet helemaal open stond, waarover wordt gefluisterd. Dan betekent dat ze wel echt mee zullen doen. Maar, dat geldt voor allemaal, ze gaan alle vier meedoen."

Mercedes maakt tot dusverre de meeste indruk op Heemskerk en Valkenburg. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De lezer wil een ranking...

Nelson: "Die ga ik je geven. Van wat ik nu gezien heb voor Melbourne, denk ik: Mercedes het snelst, daarachter Ferrari en dan vind ik het heel moeilijk tussen McLaren en Red Bull. Maar ik denk wel dat zij het derde en vierde team zijn."

Nelson: "Drie keer een uur vrije training. We krijgen het wel gevuld hoor."

Genoeg over de teams. We hebben één rookie in het veld dit jaar: Arvid Lindblad bij Racing Bulls. Niet echt een opvallende coureur met goede resultaten.

Nelson: "Superslim. Een heel slim ventje."

Melroy: "Als ik puur even af moet gaan op zijn cv dan denk ik, wie hebben ze gepakt? Maar ik moet er ook meteen bij zeggen. Hoe zwaar wegen Formule 3 en Formule 2 tegenwoordig nog? En daarom zie je ook dat ze veel gaan testen met de oude generatie Formule 1-auto's. Dat teams direct kunnen ondervinden hoe goed een jochie nou echt is. En alle data gewoon kunnen bekijken. Ik denk dat dat tegenwoordig zwaarder weegt."

Wordt de kloof tussen de opstapklassen – Formule 2, 3 en 4 – en de huidige Formule 1 niet te groot?

Nelson: "Die is nu wel ineens groter geworden inderdaad. Want geen enkele klasse heeft dezelfde techniek of dezelfde rijstijl die de Formule 1 nu vraagt. Maar Formule 2 is ook vaak een loterij geweest: of je de juiste motor hebt, bij het juiste team zit. De Formule 2 loopt een enorm risico om irrelevant te worden. En als je naar het veld kijkt dit jaar, zie je dat ook wel een beetje terug. Het is net alsof de Formule 1-teams al in de Formule 3 – of misschien al eerder – besluiten wie er in F1 terecht zal komen. Als je snel genoeg bent, dan kunnen we van jou wel iets maken."

Arvid Lindblad is de enige nieuwkomer dit jaar in de Formule 1. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Melroy: "Wat je heel erg ziet is dat ze niet alleen zoeken naar pure snelle coureurs, maar ook naar coureurs die echt overcapaciteit hebben. Juist voor alle nieuwe systemen waar ze mee op moeten gaan. En als je dat dan even baseert op Lindblad en Lawson bij Racing Bulls. Wat ik gezien heb tijdens de testdagen was het echt een gevecht voor Lawson. Ik denk dat Lindblad meer overcapaciteit heeft dan Lawson die misschien meer een pure racer is."

Komende zomer staat de laatste Dutch GP op de kalender. Sta me toe de sportvraag de sportvragen stellen: wat gaat er door jullie heen als jullie daar aan denken?

Nelson: "Als je zo hard hebt gevochten om het terug te krijgen, vind ik het jammer dat je het daarna loslaat. Maar zakelijk is het misschien wel de beste beslissing. Die afweging is er natuurlijk. Zij [de Nederlandse organisatie] lopen een risico. Stel je tekent nog voor vijf jaar? Blijft Max nog vijf jaar in de Formule 1? En wat gebeurt er met het inschrijfgeld dat hoog blijft, ook als je geen Verstappen hebt in de Formule 1? Of blijft Formule 1 überhaupt al zo populair? Het is gewoon een enorm risico, zeker zonder steun van de overheid.

Op 23 augustus wordt in Zandvoort de laatstse Dutch GP verreden. Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Laatste vraag voor beiden: waar kijken jullie nu echt naar uit dit jaar? Waar heb jullie echt zin in?

Melroy: "Ik kijk heel erg uit naar het racen zelf. Hoe wordt er in 2026 geracet met al die nieuwe systemen? Kan je een beetje inhalen? Kan je gevechten met elkaar aangaan? Dat is voor mij echt een punt. Daar kijk ik echt heel erg naar uit om daar antwoord te krijgen."

Nelson: "Ik hoop voor de Formule 1 dat Ferrari meedoet. Ik denk dat het hoog tijd is dat Ferrari echt meedoet. En ik denk dat Mexico een gekkenhuis wordt met Checo [Sergio Pérez] terug op de grid."