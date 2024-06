Bild: Ein echter Krimi

“Endlich wieder Formel GEIL!”, staat er in koeienletters boven het verslag over de Grand Prix van Canada van het Duitse Bild. Max Verstappen triomfeert na een chaotische race en “verpest het Mercedes-wonder”. George Russell begon vanaf pole-position, maar Verstappen wist “ein echter Krimi” op zijn naam te schrijven.

Het weer speelde een belangrijke rol, zo schrijft men: “Nadat het bijna de gehele dag geregend had, werd het dertig minuten voor de start van de race droog. Toch was het te nat voor slicks. Na een fikse regenbui in de eerste ronden brak de zon al gauw door, met Russell als leider.” Hij werd op de hielen gezeten door Verstappen: “Vooraan barst de strijd los. Verstappen naderde Russell, maar moest voorzichtig zijn op de natte baan. Even leek hij de controle te verliezen toen hij in ronde 17 de eerste bocht miste en over het blauwe gas moest, maar hij herstelde zich snel.”

De strijd was nog lang niet gestreden. “In ronde 20 klinkt er gejuich vanaf de tribunes. Norris valt Verstappen aan - en gaat er voorbij! Een ronde later passeert de McLaren-coureur ook leider Russell, die de laatste bocht mist en ook een plek verliest aan Verstappen. Van 1 naar 3 in een bocht!” Norris bouwt een riante voorsprong op van bijna tien seconden op de Nederlander, maar ziet alles tenietgedaan worden door een safety car. Waar iedereen binnenkomt voor verse intermediates, rijdt Norris nog een ronde door. “Een enorme fout. Als hij zijn stop maakt, komen Verstappen en Russell weer voorbij.” Richting einde kunnen toch de slicks van stal, wat voor wederom een zenuwslopende periode zorgt. Opnieuw rijdt Norris langer door dan de concurrentie. Dat bracht echter niet het gewenste resultaat: “Hij komt een meter voor Verstappen uit de pitstraat, maar had nog geen temperatuur in zijn banden. Verstappen schiet voorbij, Norris verliest bijna de controle, en pakt meteen vier seconden voorsprong.” Ondanks een late safety car hield de Red Bull-coureur het hoofd koel en boekte een schitterende zege.

Sky Sports: Nachtmerrie voor Ferrari

Engeland zat op het puntje van de stoel tijdens de Grand Prix van Canada. Twee landgenoten deden mee om de zege, maar moesten uiteindelijk het hoofd buigen voor de regerend wereldkampioen. “Max Verstappen won de chaotische en vermakelijke GP van Canada. Lando Norris en George Russell hebben stof tot nadenken over wat had kunnen zijn in een race vol drama en af en aan regenbuien”, aldus Sky Sports. “In de onvoorspelbare race over zeventig ronden werd viermaal van leiding gewisseld en kwam de safety car tweemaal in actie vanwege crashes. Verstappen keerde op indrukwekkende wijze terug op de hoogste trede van het podium na het miserabele Monaco-weekend. Met zijn zesde zege van het seizoen is zijn voorsprong in het WK weer comfortabeler met 56 punten.”

Uiteraard was er ook aandacht voor het dramatische weekend van Ferrari: “De Scuderia blijft de eerste achtervolger van Red Bull in het constructeurskampioenschap. Het Montreal-weekend draaide echter uit op een nachtmerrie, terwijl vele analisten Ferrari na de zege in Monaco had aangewezen als favorieten voor deze race.” Charles Leclerc gaf op na motorische problemen, Carlos Sainz spinde en raakte daarbij Alex Albon, waardoor beide rijders konden opgeven. De eerste nulscore van Ferrari sinds de Grand Prix van Australië 2023.

L’Equipe: Eén foute beslissing te veel

‘Nouvelle victoire pour Max Verstappen’, staat er - vrij beknopt gezien het geleverde spektakel - boven het raceverslag van het Franse L’Equipe. “Max Verstappen had de lach terug op zijn gezicht in de grijze Canadese omstandigheden. De Grand Prix van Canada werd geteisterd door regen, wat de Nederlander volledig in de kaart speelde”, aldus de redacteur van dienst. “Wanneer het regent, zijn timing en bandenkeuze bepalend voor wie er wint. Slechte timing voor Lando Norris, die in de beginfase in de wisselende omstandigheden onklopbaar was. De Brit wist dat hij twee man moest inhalen om te winnen. Dat deed hij, maar zag kort daarna de safety car naar buiten komen. Hij kwam een ronde later binnen dan zijn achtervolgers, en keerde achter Verstappen en Russell terug op de baan.”

Er ontstond een schitterende strijd om de leiding tussen Verstappen, Norris en Russell, met diverse positiewisselingen tot gevolg. Totdat het droog genoeg was voor slicks: “Verstappen wist Norris wederom te undercutten door op het juiste moment naar binnen te gaan voor medium banden. Norris bleef twee ronden langer buiten op zijn intermediates. Eén foute beslissing te veel. Verstappen ontsnapte en reed naar de zestigste overwinning uit zijn loopbaan.” Er was ook nog wat aandacht voor Sergio Pérez, die een dramatisch weekend beleefde: “Ver achter Verstappen, deed Pérez geen eer aan zijn tweejarige contractverlenging bij Red Bull. Net als in Monaco begon hij als zestiende. De Mexicaan verloor vervolgens zijn achtervleugel na een aanrijding met Pierre Gasly. Hij bracht de auto nog naar de pits, maar voor de vijfde maal haalde hij het einde in deze race niet.”

Gazzetta dello Sport: Verstappen heeft de scepter weer overgenomen

“Verstappen slaat terug! Drama Ferrari: dubbele uitvalbeurt”, zo staat er te lezen boven het verslag van de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Het verslag opent met de woorden: “Max Verstappen heeft de scepter weer overgenomen. Na de tegenslag in Monte Carlo won de wereldkampioen de Grand Prix van Canada door de aanvallen van de sterke McLaren van Lando Norris en de Mercedes van George Russell af te slaan.” De zege van de Nederlander kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand, zo concludeert de journalist: “De lastige vrijdag, waar Verstappen kampte met een power unit-probleem, voorspelde niet veel goeds. Het team en de coureur hebben echter wederom aangetoond hoe om te gaan met uitdagingen: eerste startrij op zaterdag en winst op zondag. McLaren verkeert echter in geweldige vorm, Mercedes toont tekenen van wederopstanding met de pole van Russell, Ferrari zegevierde in Monaco. Afgezien van de kracht van Max Verstappen en Red Bull, bevestigde Montreal dat we waarschijnlijk nog meer races gaan zien die niet zo voorspelbaar zijn.”

Voor de nationale trots was het weekend om heel snel te vergeten. Beide rijders werden op zaterdag al in Q2 uitgeschakeld en haalde op zondagmiddag de finish niet. “Dramatische race voor de Ferrari’s. Beiden vielen uit met een motorisch probleem (Leclerc) en een aanrijding (Sainz). De eerste dubbele uitvalbeurt sinds Baku 2022. Ferrari probeerde na de problemen in de beginfase nog wel een troefkaart te trekken door Leclerc op slicks te zetten, maar ook dat leverde niets op. In ronde 43 gaf hij op in de pits. Sainz spinde laat in de race en raakte Albon. Beide rijders vielen uit. Een onverwachte dubbele uitvalbeurt voor de Cavallino, een passend einde van een weekend dat zo snel mogelijk vergeten moet worden.”

