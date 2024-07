Bild: Langste droogte voor Verstappen sinds 2021

In Duitsland houdt men van de link met het eigen verleden, zo blijkt uit de kop boven het raceverslag van Bild: ‘Zege Hamilton in de woonkamer van Schumi’. De eerste conclusie die men trekt: “Deze Formule 1 zorgt iedere week voor verrassingen!”, doelend op de eerste 1-2 voor Mercedes sinds de Grand Prix van Brazilië 2022. Maar zoals de verslaggever van dienst terecht opmerkt: “Drie uur later is de overwinning van Russell weg. De FIA diskwalificeert de Brit: zijn auto is 1,5 kilo te licht. Lewis Hamilton is daarmee de nieuwe winnaar van de race in België, waarmee hij twee van de laatste drie races heeft gewonnen.”

Voor Verstappen was het een middag van schadebeperking. Met P4, en meer punten dan eerste WK-achtervolger Norris, heeft hij dat optimaal gedaan. Bild schrijft: “Verstappen moest vanwege een motorwissel vanaf P11 beginnen. Door de diskwalificatie van Russell eindigt hij als vierde. Dat klinkt niet echt geweldig, maar het voelt als een zege aangezien zijn rivaal in de titelstrijd Norris slechts als vijfde over de streep komt. Desondanks: Verstappen heeft voor de vierde race op rij niet gewonnen. De langste droogte sinds 2021!”

L’Equipe: Zege was onhaalbaar voor de drievoudig wereldkampioen

Niets dan lof voor de dappere call van George Russell in de Franse sportkrant L’Equipe. Het verslag opent er zelfs mee. De eerste zinnen luiden namelijk: “Het begon allemaal met een radiogesprek kort na het midden van de race, waarin George Russell zijn team vroeg over te stappen op een eenstopstrategie. De Mercedes-coureur, die op dit vlak vaak het initiatief heeft genomen zonder succesvol te zijn, kreeg ditmaal de steun van zijn team. En de dappere gok betaalde zich uit voor de Brit, die zijn banden opmerkelijk goed kon managen. Hij weerstond de druk van teamgenoot Lewis Hamilton in de slotfase en won de race. Hij fluisterde 34 ronden tegen zijn banden om zijn tweede winst van het seizoen te behalen, de derde zege uit zijn loopbaan.” Inmiddels weten we dat hij niet langer dan een paar uur kon genieten van die zege.

Over de race van Max Verstappen schreef de auteur van dienst: “Remontada of geen remontada? Dat was de vraag die iedereen voor de start van de race had. Max Verstappen begon als elfde, nadat hij een dag eerder de snelste was in de kwalificatie en bijna zes tienden sneller was dan zijn eerste achtervolger Charles Leclerc. Verstappen faalde eindelijk eens in zijn uitdaging om naar voren te komen, in tegenstelling tot de voorgaande twee edities van de Belgische GP. Die edities won hij met grote voorsprong en bijna te gemakkelijk. In tegenstelling tot de seizoenen 2022 en 2023, heeft de concurrentie progressie geboekt. Een zege voor de drievoudig wereldkampioen was onhaalbaar. De WK-leider kan zich troosten met het feit dat hij België verlaat met twee punten meer dan runner-up Lando Norris.”

BBC: F1 terug op het meest onvoorspelbare niveau

‘Diskwalificaties, strategie en fouten - F1 terug op het meest onvoorspelbare niveau’, zo valt er te lezen bij de BBC, doelend op de vele verrassingen in de afgelopen races. De F1-journalist schrijft: “De Formule 1 gaat de zomerstop in, na weer een boeiende race waarin veel verhaallijnen tegelijk werden verweven. George Russell moest de zege inleveren. Het zou een van de meest bijzondere overwinningen van het seizoen zijn geweest. Mercedes bevestigde daarentegen de opmerkelijke opleving na de moeizame start van het seizoen. Het was de derde Mercedes-zege in vier races. Een opmerkelijke prestatie, aangezien het merk met de ster het vierde - en soms het vijfde - team was in de eerste vijf races van het seizoen.”

Ook het optreden van Max Verstappen op Spa-Francorchamps komt aan bod. Niet de inhaalrace die men misschien had verwacht, maar wel weer uitgelopen in de WK-stand. “Hoewel Verstappen niet in staat was om aan de voorspellingen te voldoen dat hij vanaf P11 naar voren zou komen, breidde hij met de vierde plaats wel zijn voorsprong in het kampioenschap uit tot 78 punten op Norris.” De strijd aan kop is vooral een zegen voor de fans, die zich kunnen opmaken voor een zinderende tweede seizoenshelft: “Een kampioenschap waarin elke race nu onmogelijk is om te voorspellen. Het gevecht aan kop tussen Red Bull, McLaren en Mercedes - en soms Ferrari - is enorm spannend. Toch lijkt het bijna onvermijdelijk dat de hoofdprijs in de handen van Verstappen eindigt. Hoe anders was het geweest als Verstappen niet vier van de eerste vijf races had gewonnen, toen de concurrentie nog moeite had om haar vorm te vinden.”

Gazzetta dello Sport: F1-fans de grote winnaar

Ook in Italië gaat het in eerste instantie vooral over het indrukwekkende optreden van George Russell, die zich liet zien als bijzondere bandenfluisteraar. De roze sportkrant Gazzetta dello Sport opent met de zinnen: “George Russell heeft de wetten van de engineering herschreven en had de race op Spa moeten winnen voor zijn ontketende teamgenoot Lewis Hamilton. Na de race kwam de pijnlijke - maar volgens de reglementen terechte - diskwalificatie voor een te lichte Mercedes W15.”

Hoewel de race achter de groene tafel beslist is, ziet de verslaggever ook hier maar een grote winnaar: de fans van de sport, en F1 in het algemeen. “Buiten de uitkomst, bepaald door de stewards, zagen we een Grand Prix waarin het lang onduidelijk was wie er ging winnen, zo aan elkaar gewaagd waren de rijders. Dit komt vooral doordat de onderlinge verschillen van de leidende bolides kleiner worden, door goed gebruik te maken van de reglementen. Red Bull heeft het zichzelf lastig gemaakt door updates die niet goed uitpakken. Maar het is ook waar dat Mercedes en McLaren geweldig werk leveren. De resultaten daarvan zijn duidelijk zichtbaar.”

