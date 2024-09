La Gazzetta dello Sport: Geweldig klein meesterwerk van Leclerc

Het is de eerste thuiszege van Ferrari in Monza sinds 2019, dus uiteraard is daar in het Italiaanse La Gazzetta dello Sport de meeste aandacht voor. "Schitterende Leclerc!", koppen de Italianen hun raceverslag. "De Monegask bracht de Italiaanse fans in rep en roer door te zegevieren met een eenstopstrategie, die Oscar Piastri en Lando Norris naar achteren verwees. Een Ferrari-gebrul op de tribunes gedurende veertien eindeloze en onvergetelijke ronden", doelen zij op de slotfase, waarin Piastri de jacht vergeefs opende op Leclerc. "Deze dagen zijn een geweldige boost voor het zelfvertrouwen, ook al is er, zoals Leclerc zelf toegaf, nog veel werk te doen om de beste te worden. Monza bevestigt zichzelf echter als een magische plek voor Ferrari, een circuit waar de logica uit het raam kan worden gegooid. Het is in het verleden al vaak gebeurd en het is vandaag weer gebeurd."

Feest dus bij Ferrari en in Italië, maar bij McLaren zal men balen dat het na de één-twee bij de start genoegen moest nemen met de tweede en derde plek. De Italiaanse sportkrant bestempelt McLaren als 'grote verliezer van de dag', ondanks de tegenvallende zesde plek voor Max Verstappen. "Met een auto die op dit moment de technische maatstaf is, met twee eenzitters op de eerste rij na de kwalificatie, moest het genoegen nemen met het podium, nadat het de hele race had geleid. Tenminste, tot de tweede stop. Want daar besloot de Ferrari, die aan de leiding was gekomen, om die leiding niet meer af te staan, en met Leclerc lukte dat. In Woking zullen ze zeker veel om over te praten hebben, want het hele management leek niet het beste. Na de start had Norris eigenlijk de leiding in handen, maar na de eerste chicane werd hij aangevallen en gepasseerd door Piastri, verloor hij snelheid en verloor hij zijn positie aan Leclerc, die meteen enthousiasme en energie vond." Tot slot spreken zij van een 'geweldig klein meesterwerk, zeker een stukje F1-geschiedenis' wat Leclerc hier heeft neergezet.

Sky Sports: Titelhoop Norris loopt deuk op

"Charles Leclerc klopt Oscar Piastri en pakt verbluffende Ferrari-zege terwijl Lando Norris' titelhoop een deuk oploopt", zo opent de verslaggever van Sky Sports F1 het verslag van de Grand Prix van Italië. De Brit was in de ogen van het Britse medium de favoriet door de pole-position die hij op zaterdag had opgeëist, maar: "Norris' race werd gehinderd doordat Piastri hem in de openingsronde inhaalde", stellen zij vast. "Norris moest voor de rest van de Grand Prix een inhaalrace rijden, maar hij kon niet terugkomen in de strijd om de leiding en moest genoegen nemen met de derde plaats, waardoor zijn achterstand op Max Verstappen in het coureurskampioenschap is teruggebracht tot 62 punten."

Norris gaf na de race al aan dat hij de actie van Piastri in de Variante della Roggia niet verwacht had, een move waar Leclerc van kon profiteren. "Maar Norris voerde een undercut uit op Leclerc, dus McLaren lag weer op koers voor een één-twee - die ze vervolgens weer weggooiden." Volgens Sky Sports heeft McLaren hier kansen laten liggen om nog verder in te lopen op Red Bull en Verstappen. "Norris liet weten dat hij en Piastri mochten racen, maar de Britse coureur was niet blij met de actie van zijn teamgenoot in bocht 3 en 4, wat hem uiteindelijk op achterstand zette."

Ook besteedt het Britse medium aandacht aan Verstappen, die dus van P7 moest beginnen en als zesde over de streep kwam na 53 ronden racen. "Verstappen won één positie, wat vooral te danken was aan George Russells verremming in bocht 1 van de openingsronde, en de schade die de Mercedes-coureur aan zijn voorvleugel opliep", stellen zij vast. "De Nederlander begon op de harde band en zette zichzelf op de tweestopper door opnieuw harde banden eronder te zetten. Op een gegeven moment streed hij voor een aantal ronden met titelrivaal Norris. Voor de laatste stint pakte hij de mediums, maar hij kon Lewis Hamilton, die een relatief rustige race had op weg naar P5, niet bijhalen."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Italië

Bild: Norris de grootste verliezer in Monza

"Italië ziet rood!", stelt het Duitse Bild vast na de Grand Prix van Italië. Tienduizenden tifosi waren weer naar Monza afgereisd om hun geliefde steigerende paard te steunen - en werden daarvoor beloond met de zege van Leclerc. Die zege kwam ook voor het Duitse medium als een verrassing. "McLaren werd eigenlijk beschouwd als de absolute favoriet voor de race in Monza, maar Ferrari wint met een tactische truc! Terwijl McLaren, Red Bull, Mercedes & Co. vertrouwen op twee pitstops, wisselen de rode racers van Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz slechts één keer van banden. Een groot risico, waarvoor het team van Fred Vasseur wordt beloond."

In de slotfase van de race wist Leclerc dat hij om de zege streed, wat bleek uit zijn communicatie op de boordradio. "Terwijl de banden van de Monegask richting het einde van de race toe steeds verder aftakelen en Piastri met zijn versere banden steeds dichterbij komt, sist Leclerc kort voor het einde over de radio in de richting van zijn race-engineer: “Laat me met rust!" Maar hij is niet alleen op de baan. Als hij de start-finishlijn passeert, wordt hij uitzinnig toegejuicht door de 'tifosi', zoals de Italiaanse fans bekend staan. Puur gejuich!"

Net als Sky Sports wijst Bild McLaren, en dan met name Norris, aan als 'grote verliezer'. "Net als in Spanje, Hongarije en Nederland verliest de Brit in de eerste ronde het voordeel van de eerste startplaats dat hij in de kwalificatie had behaald. Norris toont opnieuw zenuwen in de strijd om het wereldkampioenschap met Verstappen, die als zesde eindigt."

L'Équipe: Sainz bood Leclerc essentiële hulp op weg naar zege

Het Franse L'Équipe stelt dat Leclerc met zijn zege in Monza de tifosi 'in vervoering' heeft gebracht. "Als winnaar van 'zijn' Grand Prix van Monaco in mei bezorgde Leclerc de Scuderia dit keer een thuiszege. Maar de weg naar de overwinning was geen rechte lijn voor Leclerc." Zij wijzen naar de undercut van Norris op Leclerc, waardoor McLaren toch weer even de één-twee in handen had. L'Équipe geeft bovendien ook het verdedigende werk van de jarige Carlos Sainz, die dertig kaarsjes uitblies op zondag, een duim. "In de laatste tien ronden zorgde het verzet van de Spanjaard tegen Piastri ervoor dat hij [Leclerc] kostbare tijd kon winnen voor het einde van de race en de voorsprong van drie seconden waarmee hij over de finish kwam, was ongetwijfeld te danken aan dit gevecht. Een voorzienige en essentiële hulp om de gewaagde gok van deze eenstopstrategie te valideren."

Ook in Frankrijk twijfelt men aan de tevredenheid bij McLaren, waar men in feite twee punten heeft laten liggen in de titelstrijd bij de coureurs door Piastri voor Norris te laten eindigen. "Het is niet zeker of deze volgorde iedereen goed uitkomt", oordelen zij. "Norris strijdt samen met Verstappen om de titel en achter zijn teamgenoot eindigen zal hem geen goed doen. De Brit toonde opnieuw zijn nervositeit bij de start. Dit keer wist hij de leiding te behouden bij de start en in de eerste bocht, maar werd hij bij de Variante della Roggia aan de buitenkant ingehaald door zijn teamgenoot. Een geweldige manoeuvre van Piastri, maar de vrijheid die het team de twee coureurs gaf was verrassend."

Over de race van kampioenschapsleider Verstappen is het Franse medium kort. "De Red Bull-coureur moest het doen met een anonieme race in Italië en hij deed wat hij kon. Maar door zijn auto kon hij zondag duidelijk niet hopen op meer dan de zesde plaats."