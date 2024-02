Engeland: De schok aller schokken

We beginnen de rondreis in Engeland, waar met verbazing is gekeken naar de overstap. In The Times staat te lezen: “Het feit dat hij niet eens met de W15 van dit jaar gereden heeft voordat hij zijn beslissing nam om volgend jaar voor Ferrari te gaan rijden, is vernietigend voor Mercedes en teambaas Toto Wolff. Het team staat al zo onder druk.” The Telegraph doet ook een duit in het zakje: “Lewis wil verschrikkelijk graag die achtste titel, die hem zo wreed ontnomen werd in Abu Dhabi 2021. Als hij het gevoel had gehad dat Mercedes zijn beste kans was, dan was hij ongetwijfeld gebleven. Hij gokt erop dat Ferrari de betere keuze is.” Tot slot The Independent: “Het is de schok aller schokken. Misschien overschaduwt dit zelfs de overstap van Michael Schumacher van Benetton naar Ferrari in 1995. Nu betreedt Hamilton het huis dat Schumacher rond de eeuwwisseling opbouwde en zo soeverein tot het zijne maakte. Het is dat record, dat hij nu deelt met de Duitser, waardoor hij deze ongelofelijke gok neemt.”

Italië: Twee korte zinnen die autosport- en sportgeschiedenis schrijven

Uiteraard staat het gepassioneerde Italië op z’n kop door de nu al historische overstap. Il Giornale schrijft: “Op de eerste dag van februari is de Formule 1-rijdersmarkt ontploft. Precies zeven dagen na de aankondiging van de meerjarige contractverlenging van Charles Leclerc, kondigt Ferrari aan dat Hamilton volgend jaar bij de Scuderia rijdt.” In Corriere della Sera staat te lezen: “Lewis Hamilton wordt in 2025 coureur bij Ferrari. De Britse kampioen tekent een meerjarig contract. Twee korte zinnen die autosport- en sportgeschiedenis schrijven, wat er ook gebeurt.” Corriere dello Sport tot slot: “Ferrari legt haar toekomst in de handen van Hamilton, een waar icoon in de autosport. Hamilton heeft ervoor gekozen om eenzijdig zijn contract te beëindigen, om aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan te beginnen.”

Frankrijk: De transfer van de eeuw

Ook in Frankrijk moet men even bekomen van de schrik van het nieuws. In L’Equipe staat te lezen: “1 februari 2024 gaat de geschiedenis in als de dag waarop Ferrari een zevenvoudig wereldkampioen aan boord haalde, waarvan men hoopt dat hij ooit achtvoudig wereldkampioen wordt en de legendarische Michael Schumacher passeert.” RMC Sport spreekt van “de transfer van de eeuw. Hamilton verlaat Mercedes. Het einde van een tijdperk.”

Spanje: Een aardbeving op de rijdersmarkt

Het nieuws sloeg ook in Spanje in als een bom. AS meldt: “De mededeling is kort, maar historisch: Ferrari legt Lewis Hamilton vanaf 2025 met een meerjarig contract vast. Een donderslag bij heldere hemel, een aardbeving op de rijdersmarkt, met Hamilton als stralend middelpunt.”

Amerika: Dit herdefinieert alles wat we over de komende seizoenen dachten

En tot slot het Amerikaanse ESPN: “De shockerende overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari herdefinieert alles wat we over de komende Formule 1-seizoenen dachten. Over een jaar rijdt de bekendste en meest succesvolle coureur uit de sport voor het meest historische en beroemdste team. Zijn contract wordt vermoedelijk het meest lucratieve uit de historie van de Formule 1.”

