Dit schrijven internationale media over de Ferrari-tactiek in Monaco

Gazzetta: Ferrari-puinhoop bij pitstops, Red Bull toont zich slimmer

We beginnen zoals gebruikelijk in Italië, bij de grootste sportkrant van het land. "Ferrari zit zich op te vreten: 2 en 4 door fouten bij de pitstops", luidt de voornaamste conclusie. "In Monte Carlo, waar het regende voor de start en daarna opdroogde, dreef Red Bull de spot met het steigerende paard en diens bandenwissels. De GP van Monaco gewonnen door Sergio Perez is een nieuwe teleurstelling voor Charles Leclerc, die in Monaco maar tegenslagen blijft incasseren. Dit keer is het allemaal de schuld van een fout bij de beslissende pitstops, waarbij de inschatting van Ferrari desastreus uitpakte voor Leclerc."

De conclusie van de Gazzetta is dan ook een vrij heldere: Ferrari mag dergelijke fouten niet blijven maken als het met één of beide wereldtitels aan de haal wil gaan. "De enige zekerheid is dat Red Bull de race wist te winnen met twee auto's vanaf de tweede rij en dat op een circuit waarop je niet in kunt halen. Tegen zulke sluwe en snelle tegenstanders moet Ferrari absoluut orde op zaken stellen, ook aan de pitmuur." Bij de eerste serie stops heeft Ferrari de leiding uit handen gegeven, al ziet de journalist van dienst dat Leclerc daarna - met de tweede stop - inleverde in de WK-stand: "Red Bull riep Verstappen wel op het juiste moment naar binnen en zo wist die de derde plaats ook nog van Leclerc te stelen. Complete chaos. Na die pitstops kreeg Perez de eerste plaats eigenlijk op een presenteerblaadje, het lot van de race was bezegeld."

Bild: Horrorcrash Schumacher, tactisch Ferrari-fiasco compleet

Bij het Duitse Bild begint men niet geheel verrassend met een ander moment uit de race: 'Horror-crash von Mick in Monaco!', kopt de krant. "Het was een behoorlijk wilde rit met een heftige Mick-crash erin. Eén situatie overschaduwde de race eigenlijk: in ronde 27 verloor Schumacher zijn Haas, knalde hij vol in de muur en zag hij zijn bolide in tweeën splitten!" Dat laatste heeft onder meer te maken met de veiligheidsmaatregelen na de crash van Romain Grosjean in Bahrein, al is het allerbelangrijkste natuurlijk dat de jonge Duitser ongedeerd is.

De blik kan daardoor op de kop gericht, waar Ferrari het tactisch heeft laten liggen, zo concludeert ook de Bild-verslaggever. "Het Ferrari-fiasco was een ronde later compleet! Panisch probeerde het team nog één van beide coureurs op de baan te houden, maar dat bleek te laat", refereert de verslaggever aan de dubbele pitstop. "De Monegask kwam op dat moment pas als vijfde weer op de baan en toonde zich woest: "Wat is er hier in hemelsnaam gebeurd?" Slotsom is dat Red Bull twee stekken op het podium mocht bezetten, al was het nadien nog wel even wachten op de stewards. "Red Bull dreigde zelf ook in de problemen te komen doordat Perez bij het uitrijden van de pits mogelijk de gele lijn had overschreden." Bild noemt overigens niet dat Verstappen exact hetzelfde boven het hoofd hing, al is het voor beide mannen met een sisser afgelopen.

Sky Sports: Red Bull ontsnapt aan straf, Ferrari had de regie moeten nemen

Het Britse Sky Sports heeft de nasleep wel volledig meegekregen en vat die samen als 'Perez keeps win, Max also escapes penalty'. Verstappen zat volgens de stewards nog net iets meer over de gele lijn heen dan zijn Mexicaanse teamgenoot, maar doordat ook hij nog deels op de lijn zat, bleef het moment onbestraft. Het maakt dat hét verhaal van de race ook hier tamelijk helder is: "Thuisfavoriet Leclerc heeft genoegen moeten nemen met P4 doordat Red Bull zich gewoonweg slimmer heeft getoond dan Ferrari in het prinsdom." De Britten zien daarbij ook in dat de Scuderia het niet maar alleen met de laatste, dubbele pitstop heeft laten liggen.

De journalist van dienst concludeert namelijk dat het bij eerste serie stops al misging. "Perez ging als eerste van de top-vier naar intermediates en toonde een geweldig tempo. Toen Leclerc nadien binnenkwam, was de schade eigenlijk al aangericht. Perez zat er toen al voor en Verstappen zat er niet ver meer achter." De wereldkampioen zou nadien met een geslaagde overcut langszij komen, waardoor de druiven helemaal zuur zijn in Maranello. "Leclerc was terecht furieus over de Ferrari-tactiek." Sky Sport-analist Paul di Resta is een vergelijkbare mening toegedaan en stelt dat het team de regie had moeten pakken in plaats van de coureurs. "Toen ze naar de intermediates konden, had Charles een voorsprong van zes à zeven seconden. Dat was genoeg geweest. Charles kan dat niet zien, maar het team wel. Het team moet op dat moment de leiding nemen en die informatie doorspelen."

L'Equipe: Hoogste cijfer voor regen, lukrake Ferrari-strategie helpt Verstappen

Bij het Franse L'Equipe wil men voor deze bespiegelingen eerst een andere conclusie trekken, namelijk dat de regen een enorm geschenk is geweest. De Grand Prix van Monaco werd zowaar enerverend, waardoor het hemelwater zeer ongebruikelijk het hoogste rapportcijfer krijgt: een 9. "We kregen daardoor eigenlijk twee Grands Prix voor de prijs van één. Het eerste deel kostte Ferrari de overwinning, het tweede deel bracht een lange stoet en geen inhaalactie meer in de laatste 34 ronden." Wat betreft dat eerste deel hebben de Fransen - overigens volledig terecht - lof voor Pierre Gasly, die aantoonde dat inhalen niet onmogelijk is in het prinsdom. "Gasly kleurde het begin van de race door snel naar intermediates te gaan en enkele mooie inhaalacties te laten zien."

Aan de andere kant van het spectrum is Leclerc natuurlijk te vinden. Althans: zeker niet qua eigen prestaties, aangezien hij geen voet verkeerd heeft gezet, maar wel qua resultaat. Het is exact de conclusie die de Franse sportkrant trekt: "Charles Leclerc, die al vaak ongelukkig is geweest in Monaco, zag eindelijk de finish van zijn thuisrace, maar dat gebeurde wel op een vierde plaats die extreem frustrerend is voor hem. Geplaagd door een lukrake strategie van Ferrari eindigde hij zelfs achter Sainz en Max Verstappen." Laatstgenoemde is volgens de Fransen nog enigszins spekkoper en mag zijn handen dichtknijpen met het feit dat hij na een lastige zaterdag toch is uitgelopen in het WK. De marge voorafgaand aan de volgende race in Baku bedraagt zoals bekend negen punten.

