Dit schrijven internationale media over Verstappen en F1-test Bahrein

Gazzetta: Ferrari voor het eerst sinds 2018 weer zo sterk

Ferrari is - nog voordat Max Verstappen zaterdagmiddag voor de toptijd tekende - aangeduid als favoriet door Mercedes. Alhoewel het nog veel te vroeg is om dergelijke conclusies te trekken, heeft de grootste sportkrant van Italië hoop: "Ferrari, het uitdagen van koning Max is begonnen", kopt de Gazzetta dello Sport. De welbekende roze krant geeft ermee aan dat de Scuderia eindelijk weer eens een serieuze gooi naar de titel hoopt te doen en de huidige wereldkampioen (koning) wil onttronen. "Een rode auto in zo'n goede vorm hebben we sinds 2017 en 2018 niet meer gezien, al moeten de testdagen altijd met een korreltje zout worden genomen."

"Het geven van cijfers aan de vooravond van een nieuw seizoen is dan ook een verschrikkelijk moeilijke oefening. Testen draait vooral om het begrijpen van de auto, vooral als die zoals dit jaar gebaseerd is op een nieuw reglement", houdt de journalist eerst nog een slag om de arm. Maar daarna blijkt er toch hoop in de Italiaanse harten te gloren. "Het lijdt geen twijfel dat we Ferrari sinds 2017 en 2018 niet meer in zo'n goede staat hebben gezien. In beide gevallen won Sebastian Vettel de GP van Australië, toen de openingsrace van het seizoen, en hield hij de druk op de wereldkampioen Lewis Hamilton in een groot deel van het seizoen. Nu kan hetzelfde gebeuren met Charles Leclerc en Carlos Sainz tegen Max Verstappen en (misschien) Lewis zelf."

Bild: Ferrari favoriet, voor Mercedes en Red Bull op drie

Dat laatste is het grootste vraagteken na deze testdagen: doet Mercedes gewoon weer mee om de knikkers of is er anno 2022 toch iets meer aan de hand dan dat F1-volgers geloven? Bild denkt het antwoord al wel te weten. De Duitse krant heeft zondag een verwachte startopstelling gemaakt op basis van de wintertest. In die startopstelling wordt Ferrari met stip op 1 gezet en dus als favoriet aangeduid. Mercedes is echter op de tweede plek geposteerd: "Het ging in Bahrein minder dan in Barcelona en Mercedes heeft ook wel wat problemen met de set-up. Maar de ervaring leert dat het team problemen zeer snel oplost en binnenkort weer de sterkste kracht zou kunnen zijn."

Aan dat spelletje refereerde Verstappen overigens ook al in de paddock, maar dan op een andere manier. Hij zei dat het vooral een verbaal spel is: nu doen alsof het kommer en kwel is en als het volgende week wel goed gaat, zeggen dat alles binnen een week is omgedraaid. Verstappen en Red Bull Racing worden door Bild overigens op P3 geplaatst, voor McLaren en AlphaTauri. "In tegenstelling tot de concurrentie werden de coureurs de eerste twee dagen niet gewisseld tussen de ochtend- en middagsessies. Verstappen en Perez hadden daardoor aan het eind van de dag steeds een indrukwekkend aantal ronden achter hun naam, alleen het tempo is nog voor verbetering vatbaar", aldus Bild. Dat laatste is een hele bijzondere conclusie. Zo was Verstappen afgetekend de snelste man op zaterdag, zei hij nog meer in het vat te hebben en was Red Bull op C3 ook sterk.

Sky Sports F1: Wintertest een mooie boost voor Verstappen en Red Bull

Bij Sky Sports heeft men die laatste zaken in tegenstelling tot Bild wel meegekregen. "Begint Max Verstappen het jaar waarin hij zijn wereldtitel wil verdedigen als favoriet? Red Bull heeft in ieder geval een goede vorm laten zien op de laatste dag van de test." Het Britse medium voegt toe dat de nieuwe onderdelen zaterdag een positieve werking hebben gehad. "Red Bull, dat zich in de eerste vijf dagen van de test relatief koest had gehouden, kwam op de slotdag met upgrades - waaronder aangepaste sidepods - voor de dag. Ze hebben met de getoonde snelheid een waarschuwing aan het hele grid afgegeven. Perez was 's ochtends al de snelste man, waarna Verstappen in de snellere middagsessie zeven tienden voor Leclerc stond. Hij deed dat ook nog eens met een reeks indrukwekkende en snelle ronden."

Sky Sports spreekt van 'een boost' voor Verstappen aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Dat valt ook van Ferrari te zeggen als je ziet waar dat team vandaan komt, al ziet Sky Ferrari niet meer als het te kloppen team. "Na vijf dagen testen waren de meesten het er wel over een dat Ferrari het jaar als favoriet in zou gaan. Alhoewel Ferrari er op de laatste dag nog altijd sterk bleek, maakt Red Bull nu de beste indruk en steelt het de headlines." Maar wat te denken van Mercedes? "Consensus in de paddock is dat Mercedes, het dominante team van de afgelopen acht jaar, nog iets aan snelheid achter de hand houdt. Sky-analisten Martin Brundle en Anthony Davidson denken nog steeds dat Mercedes vooraan meedoet, al maken zij zich wel zorgen over hun porpoising-problemen."

L'Equipe: Red Bull is op de afspraak, Mercedes een groot vraagteken

In Frankrijk trekt men een vergelijkbare conclusie als in Groot-Brittannië: Verstappen finit fort, oftewel "Verstappen eindigt sterk." Volgens L'Equipe heeft de man met startnummer 1 alvast een eerste visitekaartje afgegeven: "Wereldkampioen Verstappen heeft de wintertest in Bahrein in stijl afgesloten door met een riante voorsprong de snelste tijd te klokken. Met een auto die op meerdere vlakken was aangepast, zat er leven in de brouwerij. Verstappen toonde eerst nog een ietwat vreemde truc met een 360 graden-spin, maar kwam daar zonder schade uit en reed daarna meerdere overtuigende ronden."

Die overtuigende ronden hebben we niet van Mercedes gezien. "Lewis Hamilton, die in de persconferentie aangaf zich zorgen te maken over de eerste races, bezet in de tijdenlijst slechts de zeventiende plaats. Aan de achterstand van bijna vierenhalve seconde moeten we echter niet veel waarde hechten. Zo is het moeilijk te doorgronden of Mercedes niet gewoon een spel speelt en dingen wil verbergen. Hetzelfde geldt trouwens voor het programma dat de Brit zaterdag heeft afgewerkt." Het maakt Mercedes de grote variabele voor volgende week, al noteert de L'Equipe-journalist Red Bull alvast voor de voorste contreien. "De prestaties lijken er bij Red Bulll wel te zijn."

Video: De wintertest in Bahrein, de terugblik van Max Verstappen en porpoising bij Mercedes geanalyseerd