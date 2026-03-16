Gazzetta dello Sport

We beginnen dit mediaoverzicht uiteraard in Italië. De Gazzetta dello Sport opent met een prachtige podiumfoto van Andrea Kimi Antonelli die zijn eerste F1-winnaarsbokaal kust en de woorden: "Antonelli zegeviert in China! Een Italiaan wint na 20 jaar weer een Formule 1 Grand Prix."

De redacteur van dienst zag een emotioneel tafereel op het podium in Shanghai. "Zodra hij de microfoon in handen kreeg, barstte hij in tranen uit – prachtige, echte tranen. Zo liet Kimi Antonelli de spanning los na zijn geweldige eerste overwinning in de Formule 1, vandaag in Shanghai, in een Grand Prix van China die hij domineerde. Dankzij dit talent uit Bologna staat Italië na 20 jaar weer op de hoogste trede van het podium in de koningsklasse van de autosport. De laatste Italiaan die dat lukte was Giancarlo Fisichella in Maleisië in 2006."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto door: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Volgens de Gazzetta is de overwinning van Antonelli ook een overwinning van Toto Wolff. Immers: "Die geloofde in Antonelli als vervanger van niemand minder dan Lewis Hamilton, die besloot nieuwe glorie te zoeken bij Ferrari. Het is een bijzonder toeval dat Antonelli zijn eerste F1-race juist won op de dag dat Hamilton voor het eerst op het podium stond met Ferrari… Toto zal hebben geglimlacht, wetende dat de meest prestigieuze plek toch door zijn coureur werd behaald"

Vervolgens ging het vizier in Italië alvast vooruit. "Mercedes heeft zich in China bevestigd als de maatstaf. De Ferrari's hadden maar liefst 25 seconden achterstand. Als er door verdere ontwikkelingen geen grote veranderingen komen, zullen de Mercedes-coureurs vrijwel zonder concurrentie om de wereldtitel strijden."Voor Kimi betekent dit dat hij niet langer alleen ervaring hoeft op te doen. Hij startte vandaag alert en controleerde zijn leidende positie uitstekend. Zijn eerdere doel om het dit jaar "Russell een beetje lastig te maken" moet nu worden omgezet in iets veel groters."

Voor de Gazzetta kan het niet op, want naast Antonelli bleek ook de nationale trots Ferrari er weer goed bij te zitten in China. "Ook Ferrari speelde een hoofdrol. Niet in de strijd om de overwinning, helaas, maar ze zorgden wel voor spektakel. Het duel tussen de twee Ferrari-coureurs was een van de mooiste momenten van de Grand Prix: veel inhaalacties, positiewisselingen, maar ook veel respect tussen beiden – iets wat belangrijk is voor de teamdynamiek. Mocht het team het gat met Mercedes weten te dichten, dan kan het ook een serieuze titeluitdager worden."

Corriere della Sera

Voor de Italië-fans nemen we ook nog even het commentaar van de Corriere mee. "Tranen, trots, een sprookje. Kimi Antonelli was in de laatste ronden al tot tranen geroerd onder zijn helm, toen hij Italië in extase bracht na een meesterlijke race met hier en daar een kleine fout. Met 19 jaar beëindigt hij een droogte van twintig jaar; Giancarlo Fisichella was de laatste die won, in 2006 tijdens de Grand Prix van Maleisië in de tijd dat hij voor het Renault van Flavio Briatore reed."

L'Equipe

L'Equipe heeft oog voor Alpine dat zondag met Pierre Gasly en Franco Colapinto dubbele punten scoorde. "Met twee coureurs in de punten in China - voor het eerst sinds Brazilië 2024 - kijkt het Franse Alpine-team met een gerust hart uit naar het komende seizoen na een desastreus 2025 waarin het als laatste eindigde in het constructeurskampioenschap." Wel voegde de Franse krant als kanttekening toe dat "de afwezigheid van de twee McLarens en Max Verstappen (Red Bull) het resultaat van deze Grand Prix wellicht iets minder glans geeft."

Franco Colapinto in actie in China. Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ook L'Equipe staat stil bij de overwinning van "de grote toekomstbelofte" Antonelli. "De zeer jonge Italiaanse coureur Kimi Antonelli behaalde zondag tijdens de Grand Prix van China zijn eerste overwinning na een perfect gecontroleerde race. Daarmee zet hij zijn versnelde leerproces voort, waarin zijn vader Marco, zijn teambaas Toto Wolff en zijn race-ingenieur Peter Bonnington hem hebben ondergedompeld sinds hij bij Mercedes rijdt. We zullen nooit weten of het emotie was of een overvloed aan informatie die hem ervan weerhield het Fratelli d’Italia te zingen, maar de briljante leerling, die sinds juni vorig jaar zijn middelbareschooldiploma heeft, mompelde wat verloren het Italiaanse volkslied. Het was bijna het enige moment waarop Andrea Kimi Antonelli op deze racedag tijdens de Grand Prix van China even leek te wankelen."

Bild

Bild staat stil bij het rampweekend van Max Verstappen en Red Bull Racing. De Nederlander moest in de Grand Prix zijn auto naar binnenbrengen met technische problemen en na afloop was er opnieuw kritiek op de regels.

Bild ziet dat Verstappen inmiddels tegengas krijgt, onder andere van oud-coureur Ralf Schumacher die over het commentaar van de Nederlander zei: "Max heeft bewezen dat hij de snelste coureur is", tekent Bild op uit de mond van Schumacher. "Maar nu moet hij zijn team, dat problemen heeft, helpen en stoppen met klagen. Dat hij dan gewoon een andere raceserie wil rijdend... dat kan, maar het hoeft niet."

Ook Bild heeft ruimte racewinnaar Antonelli. Dit keer gaat het niet om zijn overwinning, maar over een record dat hij van Sebastian Vettel heeft afgenomen. "Antonelli zet een record neer voor de eeuwigheid: met 19 jaar en 201 dagen is hij de jongste coureur ooit die een poleposition behaalt. Daarmee pakt hij het record af van Sebastian Vettel. Vettel was in 2008 21 jaar en 72 dagen oud toen hij zijn poleposition reed. Tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Miami in 2025 was Antonelli al eens vanaf de eerste startplek vertrokken. Dat gebeurde echter in een sprintrace, en die telt niet mee voor de officiële recordboeken van de Formule 1."

BBC

De BBC zag dat Lewis Hamilton bij Ferrari "zijn mojo heeft terugevonden" en beloont de derde plaats van de coureur van Ferrari met een 9. "Hij houdt van het circuit in Shanghai en leverde een geweldig duel met George Russell en teamgenoot Charles Leclerc." Diezelfde Russell kreeg van het Engelse medium een 8,5, terwijl er ook voor de jonge racewinnaar Antonelli een 9 was: "Een geweldig moment voor de jonge Italiaan. Jongste polesitter ooit en nu ook zijn eerste Grand Prix-overwinning."

Oliver Bearman staat na een prima Chinese Grand Prix inmiddels vijfde in het kampioenschap. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ook Oliver Bearman die met zijn Haas VF-26 op de vijfde plaats eindigde kreeg een 9 van de BBC. Volgens de Engelsen is de 20-jarige coureur uit Chelmsford een grote belofte aan het worden. "Iedereen moet opletten wat hij momenteel doet bij het Haas F1 Team. De Brit staat inmiddels vijfde in het kampioenschap." Verstappen werd door de BBC – ondanks zijn uitvalbeurt in de Grand Prix – beloond met een 6,5: "Hij kan weinig doen met de auto die hij heeft. Wel sneller dan teamgenoot Isack Hadjar in de kwalificatie, maar slechts nipt."

Marca

Het Spaanse Marca kopt: Fernando Alonso, 33 ronden van lijden: 'Ik voelde mijn handen en voeten niet' en schrijft: "Alonso beleefde een moeilijke Grand Prix van China en heeft in het seizoen 2026 van de Formule 1 nog steeds geen race kunnen uitrijden. Alonso had het zelf al aangekondigd en op de baan veranderde er niets. De tweevoudig wereldkampioen kende opnieuw een race vol problemen en moeilijkheden. Hij kwam niet verder dan ronde 33 en moest uiteindelijk opgeven."

Marca zag een gemotiveerde Alonso nog wel goed wegkomen bij de start. "In China had de Spanjaard een sterk moment bij de start. Hij vertrok goed vanaf de vuile kant van de baan, koos de binnenlijn en kon naast Carlos Sainz rijden. Tot aan bocht zes liet hij zien dat hij kon vechten door beide Racing Bulls tegelijk in te halen. Daardoor kwam hij zelfs even in de punten terecht, met een auto die daarna echter snel terugviel."

Fernando Alonso kon de race niet uitrijden. Foto door: Lars Baron / Getty Images

"Tijdens de race was een opvallend moment te zien", vervolgt Marca. "Toen Sergio Pérez hem met zijn Cadillac inhaalde, zwaaide Alonso nog even. Een opvallend beeld dat volgens waarnemers laat zien hoe groot het snelheidsverschil was — ongeveer 20 kilometer per uur. De Honda-krachtbron werd daarna alleen maar slechter en uiteindelijk moest Alonso de race opgeven door hevige trillingen."