Sky Sports: Als een warm mes door de boter

Een nieuw raceweekend, een nieuw dominant optreden van Max Verstappen. Dat vat het verslag van het Britse Sky Sports het beste samen. Met de 1-2 op Spa-Francorchamps verlengde Red Bull Racing de zegereeks tot dertien stuks. En ook ditmaal was er niemand die Verstappen kon stoppen, zo concludeert de auteur van dienst: “Door een versnellingsbakwissel werd Verstappen terugverwezen vanaf de pole-position. Hij sneed echter als een warm mes door de boter en werd pas de tweede coureur ooit die acht opeenvolgende Formule 1-races won. Zijn opmars richting de leidende positie ging niet zo snel als menigeen had verwacht, maar Verstappen koos voor een voorzichtige aanpak van de eerste stint.”

Eenmaal op stoom was er weinig meer uit te richten tegen de superieure snelheid van de regerend wereldkampioen: “De Nederlander ging eenvoudig voorbij aan Hamilton, Leclerc en Perez om in ronde 17 van 44 de leiding te pakken. Vervolgens was een korte regenbui niet voldoende om het veld op intermediates te dwingen. Dat was de enige bedreiging voor de zegereeks van Verstappen, want hij ging in de razendsnelle Eau Rouge bijna van de baan. Een ramp werd voorkomen en Verstappen verdween aan de horizon.” Met een riante marge van 125 punten op zijn teamgenoot begint de Nederlander heerlijk ontspannen aan de zomerstop.

Bild: Werkelijk niets kan Verstappen stoppen

‘Ihn kann wirklich NICHTS aufhalten!’, zo opent het raceverslag van het Duitse Bild, uiteraard doelend op de dominantie van Max Verstappen. De Nederlander was ook op Spa-Francorchamps weer een klasse apart. Zelfs de zesde startpositie en een regenbuitje weerhielden hem niet van een overtuigende zege. “Max Verstappen wint zijn halve thuisrace en staat voor de achtste opeenvolgende maal op plaats één. In ronde 17 moet zijn teamgenoot eraan geloven en leidt Verstappen alweer.” En net zoals Mercedes F1-teambaas na de Grand Prix van Hongarije al concludeerde, stelt de redacteur van Bild vast: “Red Bull rijdt Formule 1, de rest rijdt Formule 2…”

Ook in Duitsland is men toe aan een paar weken rust. Toch weet men nu al hoe de verhoudingen in de tweede seizoenshelft zullen liggen: “De Formule 1 begint nu aan een zomerpauze van een maand. Dat er bij de herstart in Zandvoort iets verandert aan de ‘Bullen- und Verstappen-Dominanz’ is zo goed als uitgesloten.”

L'Equipe: Op weg naar een seizoen waarin vele records verbroken worden

Na de zege in de sprintrace zette Max Verstappen zijn topvorm voort op zondag. “De vijf plaatsen gridstraf maakten geen verschil. Verstappen pakte zijn 10e zege van het seizoen, zijn 8e op rij en de 45e van zijn loopbaan. Dit zijn indrukwekkende cijfers voor de tweevoudig wereldkampioen, die het kampioenschap met harde hand blijft regeren en op weg is naar een seizoen waarin vele records verbroken worden”, zo staat te lezen in het Franse L’Equipe. Spannend werd het geen moment, zo zag men ook in Frankrijk, al zorgde een kort regenbuitje nog wel voor wat schrik bij het Red Bull-kamp. “De Nederlander werd door niets bedreigd, al verloor hij op weg naar Raidillon in de vochtige omstandigheden bijna de controle. Dat was een klein schrikmoment, maar had geen effect op de Red Bull-coureur.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt Red Bull Racing een 10 voor het optreden in de Ardennen: “Het was de vijfde 1-2 van het seizoen voor de Oostenrijkse formatie, met dank aan Max Verstappen die zich niet liet weerhouden door zijn gridpenalty. Red Bull is dit seizoen nog altijd ongeslagen met twaalf zeges in twaalf Grands Prix, en zelfs vijftien uit vijftien inclusief sprintraces. Dit weekend leek het team zelfs Sergio Perez weer op het juiste pad te hebben, een wederopstanding na het rouwproces om het verlies van de wereldtitel. Het beste bewijs van de ultra-dominantie: in het constructeurskampioenschap heeft Red Bull tweemaal zoveel punten als de eerste achtervolger Mercedes (503 versus 247).”

Gazzetta dello Sport: Het Guinness Book is nog zijn enige tegenstander

‘De Verstappen-symfonie in de GP van België: achtste zege op rij’, zo kopt de grootste sportkrant van Italië Gazzetta dello Sport. Hoewel men ook hier had verwacht dat de Nederlander sneller aan kop van het veld zou komen, blijft het respect voor het optreden van de Red Bull-coureur groot: “Hij had 17 ronden nodig om vanaf de zesde plaats naar voren te komen, teamgenoot Sergio Perez in te halen en de scepter nimmer meer uit handen te geven. Max Verstappen zette in de Ardennen opnieuw een vlekkeloos optreden neer. Hij is nu een zege verwijderd van het record van Sebastian Vettel met negen opeenvolgende zeges. Niets kon Super Max van zijn stuk brengen. Niet de gele vlag bij de start van de race, niet de regen in ronde 20, niet het kippenvelmoment in Eau Rouge toen de baan nat was."

Toch ziet de roze sportkrant een klein smetje op de zondag van de Nederlander, al kon hij daar zelf weinig aan doen: “Super Max werd enkel verslagen door Lewis Hamilton in de strijd om de snelste raceronde. Details voor de Nederlander, wiens enige tegenstander nu Guinness is: het boek met alle records. En hij kan al gaan aftellen naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel.” Voor zijn prestaties kreeg Verstappen in de juryrapporten een 10 uitgedeeld.

