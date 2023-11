Bild: Er gebeurt een hoop, maar zoals altijd is Max Verstappen de winnaar

Het Duitse Bild opent met misschien wel het meest spectaculaire moment van de Grand Prix: de startcrash. Zo luidt de titel van het raceverslag ‘Fliegender Reifen knallt auf Formel-1-Auto’, met als ondertitel het net zo duidelijke ‘Heftiger Crash bei Verstappen-Sieg’. Om daar bij de opening van het artikel aan toe te voegen: “Wat een bizar begin van de race! Max Verstappen wint het crash-festival van Interlagos. De eerste crash vindt al in de opwarmronde plaats.”

Bij de start gaat het nogmaals mis, wat resulteert in een rode vlag. Na een flink oponthoud om de baan schoon te vegen en de bandenstapels weer te fatsoeneren, kan de race voor de tweede maal los. “De nieuwe start verloopt voorspoedig. Verstappen behoudt de leiding voor Norris, die zich vanaf zijn oorspronkelijke startpositie vier plaatsen naar voren gewerkt heeft. Norris valt Verstappen na de start brutaal aan, wat over meerdere ronden een interessant duel met de Hollander oplevert. Er gebeurt een hoop tijdens de race, maar zoals altijd is Max Verstappen de winnaar. Zijn zeventiende zege van het seizoen. Een record waarmee hij zijn eigen record verbreekt.”

Sky: Een masterclass verdedigen

Bij het Britse Sky Sports ligt de focus ietwat anders. De titel luidt veelzeggend ‘Verstappen beats Norris as Alonso takes last lap podium in Sao Paulo’. Met name het duel om de laatste podiumplaats komt aan bod, maar ook Verstappen krijgt de nodige lof. “Verstappen leidde van start tot finish na een chaotische openingsfase van de race. De 17e zege van het seizoen 2023 was voor de Nederlander tevens zijn 52e in de Formule 1. Daarmee gaat hij voorbij aan Alain Prost op de lijst met all-time Grand Prix-winnaars. Enkel Sebastian Vettel (53), Michael Schumacher (91) en Lewis Hamilton (103) hebben er meer.”

De rondenlange strijd tussen Alonso en Perez om de laatste plek op het podium wordt uitgebreid beschreven: “Alonso stond voor het eerst sinds de Dutch Grand Prix in augustus weer op het podium. Hij leverde een masterclass verdedigen af ten opzichte van Perez tijdens een zenuwslopend duel van vijftien ronden. Perez zat meerdere ronden in de DRS van Alonso, maar kwam er niet langs. De Aston Martin-coureur koos tactisch voor andere lijnen om voorop te blijven. Uiteindelijk pakte Perez Alonso in de voorlaatste ronde. De Spanjaard gaf echter niet op en ging richting bocht vier van de laatste ronde weer aan hem voorbij. Met een fotofinish met 0,053 seconden hield hij Perez van zich af.”

L'Equipe: De droom van Verstappen houdt maar niet op

‘Verstappen toujours souverain’, oftewel ‘Verstappen altijd souverein’, zo luidt de kop van het raceverslag van het Franse L’Equipe. Een nieuwe race, een nieuwe zege, een nieuw record. Het kan niet op voor Verstappen in 2023, zo concludeert de journalist van dienst. “Max Verstappen kwam op Interlagos geen moment in gevaar. De Red Bull-coureur won overtuigend voor de zeventiende keer dit jaar. Daarmee verbrak hij zijn eigen record. Vanaf pole-position had de Nederlander het alleen bij de start even lastig met Lando Norris. De droom van Verstappen houdt maar niet op.”

Uiteraard ging het ook nog even over de startcrash tussen Kevin Magnussen en Alex Albon, waardoor de race stilgelegd werd. “Het andere hoogtepunt was de stevige aanrijding in de eerste bocht. Laatstgenoemde raakte Nico Hülkenberg en knalde vervolgens in de andere Haas. Beide rijders strandden. Dat resulteerde in een kettingreactie waarbij min of meer direct ook Oscar Piastri en Daniel Ricciardo werden geëlimineerd. De rode vlag en de tweede staande start gaven de rivalen van Verstappen een tweede kans. Norris kwam goed weg en leek in staat om de suprematie van de drievoudig wereldkampioen aan te kunnen vallen. Hij deed in ronde 8 zelfs een poging met DRS. Vanaf dat moment gaf de Red Bull-coureur gas en verdween in niemandsland.”

Gazzetta dello Sport: Vooraan was er geen uitdaging

In de Gazzetta dello Sport kopt men over een ‘onverslaanbare Verstappen’ en een ‘Super Alonso’. Ook hier ziet men de totale dominantie en het ogenschijnlijke gemak waarmee de Nederlander zege na zege boekt. “De wereldkampioen domineerde op Interlagos en won zijn 17e race van zijn ongelofelijke seizoen, de 52e uit zijn loopbaan. Lando Norris kon niets uitrichten. Hij probeerde wat hij kon in zijn McLaren, maar moest genoegen nemen met de tweede stek. Vooraan was er geen uitdaging. Verstappen reed rustig naar de winst. McLaren was enorm tevreden met de tweede plaats: eindigen achter Red Bull is het equivalent van winnen in de Rest van de Wereld.”

Meer aandacht is er voor Fernando Alonso, die als voormalig Ferrari-coureur nog altijd geliefd is in Italië. Zijn duel met Sergio Perez bracht het publiek op de banken, evenals de auteur van de roze sportkrant: “Het podium werd gecompleteerd door een geweldige Fernando Alonso, die in de Aston Martin Sergio Perez achter zich wist te houden. Het werd een onvergetelijk duel richting de finishstreep.” Uiteraard ook even aandacht voor Charles Leclerc, die al in de opwarmronde door een hydraulisch probleem in de bandenstapels klapte en zijn tweede startpositie niet kon innemen: “De crash van Leclerc was een dolk in het hart van de Ferrari-fans. De Scuderia miste de uitgelezen kans om het gat naar Mercedes in het constructeurskampioenschap te verkleinen.”

