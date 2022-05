Dit schrijven internationale media over Verstappen in Miami

Sky Sports: Verstappen de grootste ster in Miami

“Max Verstappen sloeg een late aanval van Charles Leclerc af en won zo de eerste Grand Prix van Miami”, zo opent het raceverslag van de Britse collega’s bij Sky Sports. De Nederlander wordt geprezen (‘Verstappen was in supreme form’) voor zijn sterke optreden, waarin hij vanaf de derde plaats naar voren kwam en het heft stevig in handen nam. “Verstappen haalde vroeg in de race beide Ferrari’s zonder problemen in. Een late safety car resulteerde in een zenuwslopende finale. Leclerc, de polesitter die in ronde 7 de leiding verloor, hervond plotseling zijn snelheid en de twee titelkandidaten knokten opnieuw. Leclerc kon echter niet voor Verstappen komen, ondanks DRS.” Met de zege zette de Nederlander een bijzondere statistiek voort: dit jaar heeft hij alle races gewonnen waarin hij de finish zag. De redacteur van dienst rekent uit: “Ondanks zijn twee DNF’s heeft hij de achterstand op leider Leclerc verkleind tot slechts negentien punten.”

De eindconclusie: “Het was een ‘electric afternoon’ in Miami, en zeer zeker een evenement vol sterren. De echte ster van de Formule 1-race was zeer zeker Verstappen.”

Gazzetta dello Sport: Uitmuntende prestatie van de Nederlandse wereldkampioen

“Te veel Red Bull, te veel Max Verstappen”, opent de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Uiteraard is er waardering voor de Italiaanse trots Ferrari, maar kan men simpelweg niet om de dominantie van de Red Bull-coureur heen. “Een goede Ferrari moest in Miami buigen voor de uitmuntende prestatie van de Nederlandse wereldkampioen. Hij versloeg, ondanks zijn derde startpositie, beide Ferrari’s en weerstond de delicate finale waarin het steigerende paard een laatste aanval inzette. Max had echter de controle in alle doorslaggevende momenten van de race, ging beter om met de banden en bevestigde dat het geweldige optreden van Imola niet een eenmalige opleving was.”

Ferrari droomde na het claimen van de eerste startrij in de kwalificatie uiteraard van een beter resultaat, maar Leclerc en Sainz konden simpelweg weinig uitrichten. “De race bevestigde dat de RB18 op dit moment net iets meer heeft dan de F1-75, met name op de rechte stukken. Deze tweede en derde plaats moeten geaccepteerd worden. Leclerc behoudt de WK-leiding, maar Max staat nu nog maar negentien punten achter.” De Nederlander krijgt een 10 voor zijn optreden in de gebruikelijke juryrapporten van de redactie.

Bild: Duits drama

In Duitsland iets minder aandacht voor de zege van Verstappen, maar kopt men met een nationaal drama: “Mick crasht met Vettel!” Ook het verslag van Bild begint met de clash tussen de twee Duitsers. “Is dat even zuur! Doordat Mick Schumacher en Sebastian Vettel kort voor het einde elkaar raken, missen ze allebei een puntenfinish. Voor Mick waren dat zijn eerste punten uit zijn carrière geweest.” Vervolgens gaat het toch nog over de strijd om de zege van de Nederlander: “Voor het oog van meer dan 80.000 fans verslaat hij beide Ferrari’s en scoort hij zijn derde zege van het seizoen. In ronde negen kan Verstappen zich met DRS op start-finish naast Leclerc positioneren en haalt in de eerste bocht in. De wereldkampioen heeft het Ferrari-duo achter zich gelaten en bouwt een voorsprong op.”

Het wordt in de slotfase nog even spannend na een ‘Shock-moment nach 41 Runden!’. De aanrijding tussen Pierre Gasly en Lando Norris zorgt voor een safety car. “Leclerc zit Verstappen op de hielen, maar de leider kan zijn positie verdedigen.” Het slotakkoord in het Duitse verslag is voor de clash tussen Schumacher en Vettel, het slotakkoord in Miami is voor Max Verstappen die opnieuw 26 punten mag bijschrijven.

L’Equipe: Het gat tussen Ferrari en Red Bull wordt elke race kleiner

Ondanks de moeizame start van het weekend stond er op zondag geen maat op Max Verstappen, zo concludeert de redacteur van dienst van de Franse sportkrant l’Equipe: “Onder de zon van Florida reeg hij de Ferrari’s aan zijn zwaard. Bij de start veroverde de regerend wereldkampioen de tweede plaats. Met zijn vechtlust liep hij snel in op Leclerc en gebruikte DRS om in de eerste bocht de leiding te pakken. Het bouwde een goede voorsprong op, die plotseling verdween door de safety car veroorzaakt door Gasly en Norris.”

De Red Bull-coureur hield ook in de slotfase het hoofd koel in de hitte van Miami, zo ziet de Franse redactie: “De Nederlander weerstond de druk van Leclerc bij de herstart, mede geholpen door de indrukwekkende topsnelheid van de Red Bull op de lange rechte stukken. Hij won de race en pakte het maximale aantal van 26 punten.” De Nederlander kreeg een 9 bij de traditionele juryrapporten. Ferrari kreeg daarentegen slechts een 5. “Het team stond op de eerste startrij maar was, wederom, niet in staat om de aanval van Max Verstappen te pareren. Leclerc viel na de safety car als een duivel aan, maar ondanks DRS hoefde Verstappen zich geen moment zorgen te maken. Het gat tussen Ferrari en Red Bull wordt elke race kleiner. Slechts zes punten is het verschil, en de volgende race is op een snel circuit…”

