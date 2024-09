Sky: Verstappen opnieuw de langzamere van de twee Red Bulls

‘Oscar Piastri triumphs in Baku thriller as Lando Norris recovers to beat Max Verstappen’, kopt het Britse Sky Sports. Er is uiteraard veel aandacht voor de sterke opmars van Norris, die vanuit de achterhoede naar voren kwam en zelfs de spartelende WK-leider passeerde. De redacteur van dienst schrijft: “Weinigen hadden na de desastreuze kwalificatie, waardoor hij als vijftiende moest vertrekken, verwacht dat Norris punten zou goedmaken op Verstappen in de titelrace. De Brit koos ervoor om op de harde band te starten, in plaats van de mediums. Hij reed zo lang door, dat hij zich na de pitstop van de Red Bull-coureur voor Verstappen terugvond. Verstappen was niet in staat om zijn titelrivaal te passeren. Norris gooide in ronde 24 op agressieve wijze de deur dicht. Dichterbij kwam de regerend wereldkampioen niet.”

Waar de banden van Verstappen verder afnamen, maakte Norris met veertien ronden te gaan zijn enige stop voor verse mediums. Met vijftien seconden achterstand op de Nederlander begon hij aan zijn inhaaljacht. “Met drie ronden te gaan haalde de McLaren-coureur Verstappen in. Dat was uiteindelijk goed voor de vierde plaats na de late crash tussen Pérez en Sainz. Verstappen op zijn beurt werd voor het eerst in 34 races verslagen door Pérez in de kwalificatie, en was verrassenderwijs opnieuw de langzamere van de twee Red Bulls op zondag.”

Bild: Red Bull niet meer dan een outsider

Bij het Duitse Bild houdt men wel van wat spektakel. Dat blijkt ook uit de titel boven het raceverslag: ‘Red Bull schrijft WK af’, doelend op de uitspraken van Helmut Marko na de race. Het vervolg van het verslag is veelzeggend: “Ze leken de zekere winnaars… Red Bull heeft de Formule 1 jarenlang gedomineerd. 55 Grands Prix stond het team bovenaan in het constructeurskampioenschap - tot nu!” Met de zege van Oscar Piastri en P4 van Lando Norris heeft nu McLaren de touwtjes in handen. Volgens Marko is het voor Red Bull tijd om de constructeurstitel af te schrijven en alles te zetten op de vierde opeenvolgende rijderstitel van Verstappen. De marge van de Nederlander op Norris bedraagt nog 59 punten. “Een goede buffer”, aldus Bild.

“Maar heeft Red Bull werkelijk waar geen kans meer op de team-titel, of was het simpelweg een emotionele reactie kort na de race? Feit is: McLaren heeft momenteel de beste auto in de Formule 1. En: Ferrari heeft nog maar 31 punten achterstand op Red Bull. Conclusie: de Oostenrijkse renstal is momenteel niet meer dan een outsider voor de constructeurstitel.” Ook de titel bij de rijders is door de sterke race van Norris - en de moeizame middag van Verstappen – weer iets spannender geworden. De auteur van dienst schrijft: “Norris komt nog VOOR Verstappen aan de finish en maakt drie punten goed.” Volgend weekend een volgend hoofdstuk, ditmaal in Singapore.

Gazzetta dello Sport: Zeker geen veilige voorsprong voor Verstappen

In Italië niets dan lof voor het sterke optreden van Oscar Piastri in de straten van Baku. De jongeling versloeg Ferrari-rijder Charles Leclerc in een bloedstollend gevecht. Gazzetta dello Sport schrijft: “Om een geweldige Leclerc te verslaan, is een geweldige tegenstander nodig: en dat was Piastri ditmaal. De 23-jarige Australiër heeft zich officieel gevoegd bij de club van ‘benchmark drivers’ met de winst van de zeer enerverende GP van Azerbeidzjan. Met een meesterlijke remactie ging hij na de eerste stop voorbij aan Leclerc, en verdedigde meer dan dertig ronden als uit het boekje. De Monegask volgde zijn rivaal als zijn schaduw en deed er alles aan om hem te passeren. McLaren bewees wederom over de beste race pace te beschikken.”

Uiteraard was er aandacht voor de strijd verderop in het veld tussen Lando Norris en Max Verstappen. De krant schrijft: “De situatie bij de rijders is een stuk complexer. Norris snoepte een paar punten af van een anonieme Verstappen, die continu werd geplaagd door problemen met zijn Red Bull. De Nederlander beperkte de schade door als vijfde over de meet te komen. Zijn marge bedraagt met nog zeven races te gaan 59 punten. Zeer zeker geen veilige voorsprong.” In de gebruikelijke juryrapporten krijgt de Nederlander een 5 voor zijn anonieme middag.

L’Equipe: Sterke comeback van Norris

De Franse sportkrant L’Equipe geeft terecht veel credits aan racewinnaar Oscar Piastri, die met een uitgekiende en foutloze race voor de tweede maal in zijn F1-loopbaan als winnaar werd afgevlagd: “Na het winnen van zijn eerste GP in Hongarije in juli, deed Oscar Piastri het in Baku opnieuw. De McLaren-coureur maakte een sublieme inhaalactie op Charles Leclerc in ronde 20, en weerstond vervolgens ronde na ronde de druk van de Ferrari-coureur. De polesitter eindigde als tweede, zij het nipt want hij werd in de laatste ronden serieus bedreigd door Sergio Pérez en Carlos Sainz. De spectaculaire crash tussen de Spanjaard en de Mexicaan in de voorlaatste ronde redde Leclerc.”

Verderop in het veld ging de strijd om de belangrijke WK-punten, met Lando Norris in alle opzichten als winnaar. “Na een mislukte Q1 begon hij vanaf P15. De rijder uit Bristol was in staat om dertien punten te redden, met dank aan de snelste ronde en een sterke comeback met een eenstopper, in combinatie met sterk verdedigen ten opzichte van Max Verstappen. De Nederlander heeft sinds 23 juni in Spanje geen race meer gewonnen. Hij had wederom moeite om de wispelturige Red Bull te temmen.”

