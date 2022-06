Gazzetta: Witte vlag bij Ferrari na donkere nacht in Baku?

De kop van de Gazzetta laat zich al raden: Ferrari, che botta! oftwel, 'Ferrari, wat een klap'. Het vat de situatie van het rode team kort maar krachtig samen. "Verliezen doet altijd pijn, maar als de auto kapot gaat nog net iets meer", vervolgt de journalist van dienst. "Beide Ferrari's zijn uitgeschakeld door betrouwbaarheidsproblemen. In Leclerc's geval deed het nog meer pijn doordat het probleem de prachtige pole-position van zaterdag teniet deed en zich voordeed terwijl hij aan de leiding lag."

De grootste sportkrant van Italië verbindt er ook meteen tamelijk grote conclusies aan. "Een motorprobleem terwijl hij na de vierde opeenvolgende pole aan de leiding reed, lijkt veel op een witte vlag. Het wereldkampioenschap is nog lang, dat is waar, maar Red Bull heeft na de problemen in het begin geen fouten meer gemaakt. Ferrari heeft na Australië slechts vier keer kunnen stralen en dat was steeds op zaterdag. Er is veel meer nodig voor de titel", klinkt het harde oordeel. De slotwoorden zijn bijna poëtisch, al hadden de tifosi (en vanwege de WK-stand ook veel neutrale fans) het liever anders gezien: "Motor k.o. bij de rode nummer 16, twee Ferrari's lamgelegd door twee betrouwbaarheidsproblemen in dezelfde race. Een donkere nacht in Baku en in Maranello."

Bild: Ferrari verslaat zichzelf weer, hommeles bij Haas?

Ferrari-flucht nach Ausfall-Rennen. Schnell raus, noch schneller weg, kopt Bild. De Duitsers geven ermee aan dat de Ferrari-auto's bijzonder rap uit de race lagen en dat Ferrari er nadien ook geen gras over liet groeien met de inpakwerkzaamheden op het Baku City Circuit. De race zelf wordt getypeerd als een Pannen-Grand-Prix. Er valt best iets voor te zeggen, aangezien het gebruikelijke spektakel in Baku uitbleef en de race vooral werd opgeschud door Ferrari-defecten. "Ferrari heeft zichzelf weer eens verslagen. Beide coureurs vallen uit met problemen aan hun auto's, net als een door Ferrari aangedreven Haas en een Alfa. Al met al dus vier bittere Ferrari-uitvalbeurten in Baku!"

"Gevolg van dit alles is dat Red Bull een grote voorsprong heeft in zowel het coureurs- als ook constructeurskampioenschap." Verdere conclusies trekt Bild nog niet, het verlegt de focus juist naar de Duitse deelnemers. Sebastian Vettel krijgt een compliment na wederom een sterke race in Baku, wat betreft Mick Schumacher stelt Bild: 'Jetzt droht der Bruch' - oftewel een breuk tussen Schumacher en Haas. Volgens Bild zijn er spanningen in het huwelijk tussen Haas en Mick, waarvoor een Steiner-quote bij het Duitse Sky Sports wordt aangehaald: "Als ik na een race lees wat we allemaal fout hebben gedaan, ik heb voor elk van die dingen ook tien zaken waar Mick slecht is." Als de teambaas door Bild zelf naar die uitspraak wordt gevraagd, nuanceert Steiner zijn lezing. Het zou vooral zijn om de Duitse TV-zender van repliek te dienen, waar naar zijn mening teveel kritiek op Haas wordt geleverd: "Sky probeert ons uit elkaar te drijven en daar doe ik niet aan mee! De mening van Sky interesseert me niets."

Sky Sports: Processie voor Red Bull, Ferrari doodsbang

De collega’s van het Britse Sky Sports spreken van een ‘Ferrari engine disaster’, verwijzend naar de grote betrouwbaarheidsproblemen van de mannen uit Maranello. “Max Verstappen en Sergio Perez scoorden een 1-2 in de Grand Prix van Azerbeidzjan na een dramatische middag voor Ferrari”, concludeert het verslag. “Verstappen en Leclerc leken op weg naar wederom een spannend duel om de zege, totdat de Ferrari hetzelfde lot onderging als zijn teamgenoot. Vanaf daar was het een processie voor Red Bull. Verstappen vergrootte zonder moeite zijn voorsprong op Perez.”

Niet alleen bij het trotse Italiaanse fabrieksteam ging het mis, maar ook bij klantenteams Haas en Alfa Romeo: “Alsof de uitvalbeurt van de eigen wagens nog niet pijnlijk genoeg was, leken er ook motorgerelateerde problemen bij de Ferrari-aangedreven auto’s van Kevin Magnussen en Zhou Guanyu.” Aan het einde van het liedje luistert de grootste verliezer van het weekend naar de naam Charles Leclerc, zo concludeert de redacteur van dienst: “Hij was voor de vierde opeenvolgende race niet in staat om de pole-position om te zetten in een overwinning. Ferrari heeft nu al vijf races op rij niet meer gewonnen, terwijl het in veel gevallen genoeg snelheid had om Red Bull te verslaan. Voor Leclerc was het de tweede uitvalbeurt vanuit leidende positie door een motorisch problemen. Met slechts een paar dagen tot de Grand Prix van Canada, zal men bij Ferrari doodsbang zijn voor verdere motorproblemen.”

L’Equipe: 25-0 zege voor Verstappen

“Max Verstappen heeft wraak genomen in Baku”, opent het verslag van de Franse sportkrant L’Equipe, doelend op de pijnlijke uitvalbeurt in 2021. Ditmaal profiteerde de Nederlander optimaal van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en boekte zo de 25e zege uit zijn loopbaan. “Na deze Grand Prix heb je een grote winnaar en een grote verliezer. Red Bull enerzijds, Ferrari aan de andere kant”, aldus de redacteur van dienst. Uiteraard doelt men op de dubbele DNF van Leclerc: “Met zijn pitstop tijdens de neutralisatie na de uitvalbeurt van zijn teamgenoot leverde hem tijdwinst ten opzichte van de Red Bulls op. Had hij dat vol kunnen houden tot het einde? We zullen het nooit weten. Verstappen boekte een cruciale 25-0 zege in de strijd om de titel.”

