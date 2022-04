Gazzetta: Het steigerende paard galoppeerde door de bochten van Albert Park

“Bye bye Red Bull, Australië ligt aan de voeten van Charles Leclerc en de schitterende F1-75”, opent het verslag van de grootste sportkrant van Italië. De Gazzetta concludeert dat de Monegask het gehele weekend oppermachtig was: “In Bahrein en Saudi-Arabië zat Max Verstappen nog vastgekleefd aan de uitlaat van de rode bolide, ditmaal kon de RB18 die uitlaat van het steigerende paard niet eens zien, dat door de bochten van Albert Park galoppeerde. Sterker nog: de Red Bull power unit ging in ronde 39 in rook op, waarvoor Verstappen opnieuw een nulscore moest noteren. Leclerc, auteur van een meesterlijke race, nam 26 zeer belangrijke punten mee naar huis.”

Ook de redacteur van dienst zat te wachten op een nieuwe strijd tussen Verstappen en Leclerc, maar kwam zoals bekend bedrogen uit. Leclerc en Ferrari bleken oppermachtig, tot vreugde van heel Italië: “Het verdict: gedomineerd in de kwalificatie, gedomineerd op de medium band, gedomineerd op de harde band, gedomineerd qua betrouwbaarheid. Een totaal succes dat enthousiasmeert, maar nóg meer concentratie vereist om deze parel niet te verkwisten. Dit is immers pas de derde ronde van een zeer lang seizoen.”

Bild: Pure dominantie Leclerc, Verstappen loopt averij op bij titelverdediging

Leclerc siegt bei Verstappen-Aus, zo vat het Duitse Bild de derde Grand Prix van het jaar samen. "Dit was pure dominantie. Charles Leclerc wist zonder enig probleem de Grand Prix van Australië naar zijn hand te zetten. De Ferrari-coureur was voortdurend toonaangevend en wist met maar liefst 25 seconden voorsprong op Sergio Perez aan de finish te komen." Dat de Mexicaan aan de meet de naaste belager bleek, hing logischerwijs nauw samen met de DNF van Verstappen. "In ronde 39 kwam de grote schok voor Red Bull! Verstappen kreeg de mededeling dat hij zijn auto stil moest zetten. Het is enorm bitter voor Verstappen, die al voor de tweede keer in dit jonge seizoen is uitgevallen."

Alhoewel we pas drie wedstrijden achter de rug hebben en er nog twintig races te verrijden zijn, concludeert de journalist van dienst: So wird das nichts mit der Titelverteidigung. Bild refereert daarmee natuurlijk sec aan de wijze waarop het nu gaat en aan de betrouwbaarheid die te wensen over laat. Positieve noot voor de Formule 1 als geheel is overigens dat de rentree naar Australië op bijzonder veel animo kon rekenen. "Het was echt een XXL-party in Melbourne. Gedurende het weekend zijn er 420.000 toeschouwers geweest in het Albert Park. Daarmee was deze Grand Prix het grootste sportevenement uit de geschiedenis van het land", weet Bild.

Sky Sports: Sublieme dag voor Ferrari, uitvalbeurt Verstappen desastreus

"Het draaide na de seizoensopener in Bahrein weer uit op een frustrerende dag voor Max Verstappen", concludeert Sky Sports F1, dat van een disastrous retirement spreekt. "Alhoewel het wegvallen van Sainz een tegenvaller was, kreeg Ferrari juist een boost door het uitvallen van Verstappen - tot dusver de enige die Leclerc dit seizoen echt partij kon bieden. Het is veel te vroeg voor Ferrari om achterover te leunen en ook veel te vroeg voor Red Bull om in paniek te raken, maar dat er weer tegenslag was voor de stercoureur van het team zal zeker tot zorgen leiden." Helmut Marko heeft na de race ook al laten weten dat die zorgen er daadwerkelijk zijn.

Dat gezegd hebbende, stond er zondag geen enkele maat op de Scuderia uit Maranello, ook niet met Verstappen nog in de race. "De wereldkampioen had sowieso niets kunnen doen tegen Leclerc, die zondag volkomen dominant was en zijn voorsprong in het WK heeft uitgebreid tot een fijne 34 punten." Vooral de manier waarop Leclerc de concurrentie versmachtte in het Albert Park beklijft. "In de derde race van het seizoen beleefden Ferrari en Leclerc hun meest dominante dag tot dusver. De Monegask had de volledige controle en reed bij vlagen zelfs een seconde sneller dan de rest. De uitvalbeurt van Sainz is het enige smetje te noemen op een verder sublieme dag voor Ferrari."

L'Equipe: Gat tussen Leclerc en Verstappen 'een enorme kloof'

“Charles Leclerc was alleen op de wereld in Melbourne. Afgezien van een lastige herstart na de tweede safety car, kon de Ferrari-coureur genieten van een gezonde wandeling rond het meer van Albert Park”, begint het verslag van de Franse sportkrant L’Equipe. Terecht merkte de redacteur op dat de verwachting was dat Leclerc het qua strategie op zou moeten nemen tegen twee Red Bulls, “maar het indrukwekkende tempo van de Ferrari gaf het Oostenrijkse team geen kans. Pas na de spin van Sainz en het ongeluk van Vettel in de 23e ronde zag de Nederlander een auto voor zich.”

Red Bull wordt door de nieuwe betrouwbaarheidsproblemen hard aangepakt in de gebruikelijke juryrapporten, met slechts een 3 uit 10 voor het team uit Milton Keynes: “De score komt misschien als een verrassing, met één coureur op het podium. Het Oostenrijkse team kreeg echter zware kritiek te verduren van haar wereldkampioen, die opnieuw moest opgeven. Dit alles nadat hij eerder al niet in staat was om Leclerc onder druk te zetten omdat zijn Red Bull tempo miste. De Nederlander is al 36 punten misgelopen door de gebrekkige betrouwbaarheid en staat nu op 46 punten van Leclerc.” De Monegask krijgt op zijn beurt een 9 voor zijn optreden. “Hij had niet veel te doen op deze zondag in Albert Park, maar wat hij moest doen, deed hij uitstekend. Het gat met Verstappen bedraagt al 46 punten. Een enorme kloof.”

F1-update: Dramatische zondag voor Verstappen, zorgen bij Red Bull