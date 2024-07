Bild: Deze race was beter dan Hollywood!

‘Hamilton schnappt Schumi nächsten Rekord weg!’, kopt het Duitse Bild in chocoladeletters. Het verslag van de Grand Prix van Groot-Brittannië opent vervolgens met de zin: “De zilverpijlen schrijven hun eigen Hollywood-script. Tranen, onweer en uiteindelijk een record voor de eeuwigheid.” De auteur van dienst doelt daarmee op de opnames voor de nieuwe film F1, met Brad Pitt in de hoofdrol. Op zondagmiddag stond echter een andere legende in de schijnwerpers: Lewis Hamilton. “Voor de ogen van acteurs Brad Pitt, Michael Douglas, Catherina Zeta Jones en Game of Thrones-icoon Emilia Clarke wint Hamilton zijn eerste race in meer dan twee jaar tijd. En daarmee breekt hij een record. Voor de negende keer wint hij op Silverstone. Geen enkele coureur won negenmaal op hetzelfde circuit. Tot op heden deelde de Brit het record met Michael Schumacher.”

Daar was wel een flink spektakelstuk voor nodig, met afwisseling tussen regen en droge periodes. Geheel in lijn met het EK voetbal was het op Silverstone ook een strijd tussen Engeland en Nederland. “Het was drie tegen een, met drie Britten voor de neus van Verstappen op de grid. De Mercedes-coureurs kwamen goed weg, Norris in de McLaren gleed te ver naar buiten (opnieuw een kleine fout) en verloor daarmee zijn positie. De Nederlander had de eerste Brit al te pakken.” Vervolgens ontstaat een spectaculaire race: droog - regen - droog - regen - droog. Toch blijft de kop van het veld binnen schootsafstand, waardoor er continu wisselingen plaatsvinden. Na de laatste serie stops leidt Hamilton, voor Norris en Verstappen. “Mercedes mag weer dromen. Maar wat doet de wereldkampioen? Verstappen rijdt op de harde band, en komt steeds dichter bij Norris en Hamilton. In ronde 48 verschalkt hij Norris. Is er nog voldoende tijd voor de derde Brit, voor Lewis Hamilton? Nee. Lewis Hamilton komt met 1,4 seconden voorsprong over de streep. DE ZEGE! Tranen bij Lewis. Deze race was beter dan Hollywood!”

L'Equipe: Koning Hamilton is terug!

Ook in de Franse sportkrant L’Equipe niets dan lof voor het optreden van de zevenvoudig wereldkampioen. “Hij heeft er lang op moeten wachten. Om precies te zijn 945 dagen sinds zijn laatste zege in de Grand Prix van Saudi-Arabië op 5 december 2021. De Brit stond bijna drie jaar droog, maar hij keerde op de best mogelijke plek terug op de hoogste trede: in zijn achtertuin in Silverstone. Daar heeft hij nu negen keer gewonnen. Een record dat hij nu alleen in handen heeft. Michael Schumacher won eveneens acht Grands Prix op hetzelfde circuit, al was dat in Frankrijk.”

Een eenvoudig middagje was het geenszins voor de Mercedes-coureur. De wisselende omstandigheden en de laatste stint op de zachtste compound zorgden voor heel wat uitdagingen. De Franse verslaggever schrijft: “Om deze 104e zege uit zijn loopbaan veilig te stellen, moest hij heel wat valkuilen en de elementen overwinnen. De regenbuien en de specifieke kenmerken van het Britse klimaat speelden een grote rol en maakten deze race des te spannender.” Na de laatste stop waren Hamilton, Norris en Verstappen nog over in de strijd om de overwinning. De fans op de tribunes, en de kijkers thuis, hielden hun adem in: “De laatste twaalf ronden gingen op een ongelofelijke snelheid. Verstappen was los achter het stuur van een Red Bull die op de droge baan zijn sublieme vorm hervonden had. Hij nam de tweede plaats over van Norris, maar kwam een paar ronden tekort om Hamilton te verschalken.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt Hamilton een 10 voor zijn optreden, met de simpele doch treffende verklaring: "Koning Lewis is terug!"

Kijk terug: Samenvatting van de spectaculaire Britse Grand Prix

Gazzetta dello Sport: De jonge leeuwen verslagen

Ook in Italië veel waardering voor het optreden van Lewis Hamilton, naast een beetje opluchting dat de Brit het nog kan nu hij volgend jaar de kleuren van de legendarische Scuderia gaat verdedigen. In de sportkrant Gazzetta dello Sport staat te lezen: “De lange leegte is eindelijk voorbij. En omdat geweldige verhalen een geweldig podium nodig hebben, pakte Sir Lewis deze zeer speciale overwinning - nummer 104 uit zijn carrière - voor het oog van zijn adorerende fans in Silverstone. De negen zeges die hij daar nu heeft geboekt, lijken onbereikbaar. Een enorme bevrediging, nu hij de jonge leeuwen heeft verslagen die hem naar de marge van de Formule 1 willen drijven. Juist door deze oude kampioen werd het een dag om nooit te vergeven. Bravissimo!”

Lang leek het erop dat het een strijd tussen Mercedes en McLaren zou worden, maar sluit Max Verstappen nooit uit totdat de vlag gevallen is. “In de finale kwam de gebruikelijke Verstappen weer op het toneel. Hij maakte de fans van Hamilton even zenuwachtig. Zowel Norris als Verstappen probeerden om dichterbij te komen. De Nederlander verschalkte de eerste Brit, ditmaal zonder kans op aanrijding tussen de twee, maar Lewis was de auteur van een slimme race, waar zijn ervaring een doorslaggevende rol speelde.”

Sky Sports: Dominantie van Verstappen lijkt een eeuwigheid geleden

‘Lewis Hamilton holds off Max Verstappen to claim record ninth victory at Silverstone’, zo luidt de kop boven het raceverslag van het Britse Sky. Met Hamilton als winnaar van de Britse GP op Silverstone kregen de fans waarvoor ze gekomen waren. Eenvoudig was het geen moment. “Hamilton begon als tweede achter George Russell en nam in ronde 18 de leiding over. Zijn teamgenoot had meer moeite toen de regen begon te vallen. Ook Hamilton maakte kennis met de lastige omstandigheden en werd al gauw ingehaald door Norris en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.” Hamilton kreeg de tweede plaats in de schoot geworpen toen het veld overstapte op intermediates, maar McLaren niet koos voor een dubbele pitstop en Piastri een ronde te lang buiten hield.

De regen dreef weg en daar werd de strijd beslecht: “De pitstop naar slicks was de sleutel. Hamilton undercutte Norris voor de leiding. Beide rijders kozen voor de softs, terwijl de loerende Verstappen op de harde band reed. Dat gaf hem meer vrijheid om in de laatste ronden te pushen. Verstappen passeerde Norris met nog vier ronden te gaan, maar Hamilton was in staat zijn banden te managen en aan de finish een relatief comfortabele marge van 1,5 seconden te behouden.”

Ook Verstappen ging met een goed gevoel weg uit Silverstone, want zijn voorsprong in de WK-stand groeide andermaal. Toch ziet de journalist van Sky: “De dominante start van het seizoen waar Verstappen vier van de eerste vijf races won, lijkt nu al een eeuwigheid geleden. De Nederlander won in de daaropvolgende zeven races slechts driemaal. Met zijn voorsprong van 84 punten halfweg het 24 races tellende seizoen zit hij echter wel in een extreem sterke positie om een vierde opeenvolgende wereldtitel veilig te stellen.”

F1-update: Horner legt 'gekke race' Max Verstappen en Red Bull uit, Pérez in gevaar door clausules?