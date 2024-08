Dit schrijven internationale media over Lando Norris en Max Verstappen in F1 Zandvoort

Gazzetta dello Sport: Verstappen niet onaantastbaar

Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport kopt zijn verslag als volgt: "Lando Norris wint en zet Max Verstappen onder druk, geweldig podium voor Charles Leclerc." Op het circuit van Zandvoort, waar Verstappen de afgelopen drie edities op zijn naam schreef, leek er even een kans te zijn voor de thuisheld om er vier op rij van te maken. Daar stak Norris, ondanks opnieuw een matige start, een stokje voor. "Bij de start rekent de Nederlander van Red Bull op de sprint af met zijn rivaal Norris, maar zijn leiding houdt stand tot ronde 18, wanneer de Engelsman hem inhaalt en de leiding met veel autoriteit vasthoudt, zelfs na de pitstops", schrijft de verslaggever van dienst. "Met dit succes, zijn tweede van het seizoen, en de snelste ronde, in de laatste ronde, nadert Norris Verstappen nu tot zeventig punten in het kampioenschap. Met nog negen races te gaan in het seizoen lijkt de marge van de Nederlander niet onaantastbaar."

Uiteraard gaat er bij de Italianen ook veel aandacht uit naar de derde plaats van Charles Leclerc. Na de kwalificatie luidde Leclerc nog de noodklok omdat het gat naar de concurrentie te groot was, maar op zondag stond hij er toch weer bij en wist hij van de zesde plaats op te klimmen tot de derde plek. "Leclerc finisht als derde in een royale en zeer bemoedigende race in de aanloop naar de GP van Monza van volgende week: met een vroege stop in ronde 25 verovert hij de positie en behoudt die vervolgens in de finale voor de aandringende Oscar Piastri, vierde in de tweede McLaren op ruim 27 seconden van zijn winnende teamgenoot. Carlos Sainz was een goede vijfde, herstellende van de tiende plaats op de grid in de andere Ferrari: een bevestiging dat de prestaties van de twee Roden in de race beter waren dan de moeilijke kwalificatie en zodanig dat gematigd optimisme gerechtvaardigd is."

BBC: Welkome zege voor bekritiseerde Norris en McLaren

In Groot-Brittannië lijkt de hoop op een spannende titelstrijd, met een Britse coureur in een van de hoofdrollen, weer terug na de dominante vertoning van Norris. Ook de BBC ziet een omslag in de titelstrijd. "Eenmaal aan de leiding reed Norris weg met ongeveer een halve seconde per ronde. Er was niets wat Verstappen kon doen om te voorkomen dat hij zijn thuisrace voor het eerst zou verliezen sinds de terugkeer na een afwezigheid van 36 jaar", valt in het verslag te lezen. "Norris had de leiding volledig in handen en kwam 22,8 seconden voor Verstappen over de streep voor een van de meest dominante overwinningen van het seizoen. Hij wreef zijn verpletterende vorm er nog eens extra in door in de laatste ronde de snelste ronde neer te zetten en Lewis Hamilton van Mercedes met slechts 0,067 seconde te verslaan."

Het was de tweede F1-zege van Norris, die de nodige kritiek had gekregen voor het niet volledig benutten van de potentie van de MCL38 - en dus meer zeges op zijn naam had kunnen hebben. De BBC stelt daarom dat deze zege als geroepen komt voor de 24-jarige coureur - én het team. "De overwinning van Norris, zijn eerste sinds zijn eerste overwinning in Miami in mei en na de introductie van McLarens eerste auto-upgrade sinds die race in Florida, zal een welkome oppepper zijn voor een coureur en team die kritiek te verduren kregen omdat ze kansen lieten liggen. Het verkleint Verstappens voorsprong in het kampioenschap tot zeventig punten met nog negen races te gaan is dat nog steeds een formidabele voorsprong, maar een die Norris in deze vorm misschien wel kan inhalen. In de strijd om het constructeurskampioenschap staat McLaren slechts 31 punten achter Red Bull in de jacht op zijn eerste constructeurstitel in 26 jaar tijd."

Video: Bekijk hier de samenvatting van de Grand Prix van Nederland

Bekijk: F1 GP van Nederland 2024: Samenvatting van de race

Bild: Negatieve primeur voor Verstappen in Zandvoort

De kop van het raceverslag van het Duitse Bild is veelzeggend: "Bittere nederlaag voor Verstappen! Dat is al jaren niet meer gebeurd." Met dat laatste doelt het medium vooral op het feit dat Verstappen na twee seizoenen van dominantie nu een keer degene was die verslagen werd door een dominante rivaal. Waar de verslaggevers van La Gazzetta en BBC nog een beetje hoop hebben op een spannende strijd om de coureurstitel, kijkt de Duitse verslaggever van dienst daar met wat meer scepsis naar. "Het is onwaarschijnlijk dat Norris het kampioenschap weer spannend kan maken. Maar: McLaren is nu de favoriet in het constructeurskampioenschap, ondanks een achterstand van dertig punten op Red Bull. In tegenstelling tot Verstappens teamgenoot Sergio Pérez, die zesde werd, raasde Norris' partner Oscar Piastri als vierde naar de finish. Dit werd mogelijk gemaakt door McLaren, dat momenteel de snelste auto in de Formule 1 heeft."

Bild merkt daarbij op dat er van die snelheid weinig te zien is bij de start, waar Norris zich dus liet piepelen door Verstappen. Het leidde tot luid gejuich vanaf de tribunes, maar het was van korte duur. Na 72 ronden zegeviert Norris en moet Verstappen voor de vijfde keer op rij toezien hoe een rivaal een Grand Prix wint. "Het is een (negatieve) primeur voor de Nederlander", doelen ze op het feit dat Verstappen dus na drie thuiszeges niet wint in Zandvoort. Volgens Bild had daarom Nico Hülkenberg meer reden om blij te zijn. "De Duitser, die als twaalfde aan de race begon, reed een goede race. Maar het was nog steeds niet genoeg voor punten. De Haas-coureur is uiteindelijk de eerste verliezer met een elfde plaats."

Ook Mercedes kwam niet uit de verf in Zandvoort: George Russell en Lewis Hamilton kwamen als zevende en achtste over de streep. "Het was een teleurstellende race voor het Duitse raceteam. Nadat Hamilton zich pas als twaalfde had gekwalificeerd en als veertiende startte vanwege een gridstraf, was het voor de zevenvoudig wereldkampioen toch vooral een kwestie van de schade beperken. De verwachtingen na de trainingen waren anders. De Zilverpijlen maakten een goede indruk - alleen niet toen het er toe deed."

L'Équipe: Norris had zich geen betere race kunnen wensen

Ook in Frankrijk ziet men dat Norris een haast perfecte race reed. "Norris had zich zondag in Zandvoort geen betere race kunnen wensen", valt in het verslag van L'Équipe te lezen. "Hij zette zijn pole-position voor het eerst in zijn carrière - in vier pogingen - om in een eindzege. En hij klopte Verstappen op eigen bodem met 22 seconden voorsprong op de Nederlander, die elke race had gewonnen sinds Zandvoort in 2021 weer op de kalender stond. En hij pakte het punt voor de snelste ronde van de race in zijn laatste ronde. Het begon niet goed voor de Brit, die niet goed uit de startblokken kwam en Verstappen in de eerste bocht al voor moest laten gaan. Maar Norris bewees dat hij wel degelijk de sterkste coureur van het weekend was, want hij legde zijn rivaal in ronde 18 met gemak neer bij het uitkomen van de banking", doelt de verslaggever op de Arie Luyendykbocht. Vanuit die bocht pakte Norris DRS om Verstappen in de Tarzanbocht te verschalken. Of zij Norris nu als serieuze bedreiging zien voor de titel, staat niet concreet geschreven. Wel ziet L'Équipe kansen voor de Brit. "Dit zou hem de meest waarschijnlijke kandidaat kunnen maken om de hegemonie van de drievoudig wereldkampioen te bedreigen."

Naast deze strijd vooraan is er in Frankrijk aandacht voor de verrichtingen van Alpine, waar met name Pierre Gasly een sterke indruk maakte. "Gasly startte als negende en kwam op dezelfde positie over de streep om twee punten te scoren voor Alpine. Het was een moedige race, met verschillende gedurfde inhaalacties, met name aan de buitenkant van de eerste bocht. Het stond in schril contrast met de race van Esteban Ocon, die op zijn best als discreet omschreven kon worden. De andere Franse coureur op de grid kon zondag in Zandvoort niet beter doen dan vijftiende worden."