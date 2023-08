Sky Sports: Zijn kalmte was opnieuw indrukwekkend

‘Max Verstappen wins rain-hit race to equal Sebastian Vettel's record of nine straight victories’, zo staat er te lezen boven het raceverslag van het Britse Sky Sports. In het artikel spreekt men van een chaotische race, uiteraard veroorzaakt door de hevige regenbuien aan het begin en einde van de wedstrijd. “Red Bull-coureur Verstappen overleefde enorme regenbuien in zijn thuisrace en evenaarde het record wat Sebastian Vettel in 2013 met hetzelfde team had neergezet”. Al vanaf de start was het spektakel in de Zandvoortse duinen. In de eerste ronde gingen de hemelsluizen open, wat zorgde voor chaos en spektakel. Voor Verstappen begon de middag niet opperbest: “Verstappen had in de opdrogende kwalificatie op zaterdag de pole gepakt, maar verloor al gauw zijn leiding. Een regenbui in de eerste ronde gooide de rangorde volledig door elkaar. De baan bleek beter voor intermediates dan voor slicks waarop het gehele veld was gestart. Perez was een van de zeven rijders die aan het einde van de eerste ronde stopte en pakte de leiding. Verstappen, die na zijn stop een ronde later terugkeerde als dertiende, werkte zich al snel op naar de tweede positie.”

“Naarmate de baan droger werd, heroverde Verstappen de leiding door in ronde 11 naar binnen te komen en Perez te undercutten. Vervolgens leek de Nederlander op weg naar een overwinning, voordat met twaalf ronden te gaan opnieuw een hevig regenfront over het circuit trok.” De omstandigheden en de chaos waren dusdanig dat de wedstrijdleiding besloot de rode vlag uit te hangen. Na een oponthoud van meer dan veertig minuten ging het veld op intermediates weer van start. “Verstappen controleerde de rollende herstart op kalme wijze en reed in de vijf overgebleven ronden bijna vier seconden weg bij achtervolger Alonso. Zijn dominantie in dit seizoen is nog indrukwekkender door alle natte weersomstandigheden die hij al heeft moeten doorstaan. Zijn kalmte was opnieuw indrukwekkend.”

Met de overwinning evenaarde de Nederlander het recordaantal opeenvolgende overwinningen van Sebastian Vettel. In Monza kan hij alleenhouder worden. Bovendien heeft Red Bull nog steeds alle zeges in 2023 opgeëist.

Bild: Kan hij überhaupt nog verliezen?

Bij het Duitse Bild wordt het Duitse haakje van stal gehaald: ‘Verstappen holt Vettel-Rekord’, staat er in chocoladeletters te lezen. Daaronder volgt als ondertitel de terechte vraag: ‘Kan hij überhaupt nog verliezen?’. Uiteraard is er lof voor zijn optreden. “Max Verstappen wint zijn thuisrace, de Grand Prix van Nederland - en dat in absolute weer-chaos! Regen, zon, regen, zon. Onder de wisselende omstandigheden komt de Formule 1-wereldkampioen het beste uit de verf en boekt een soevereine overwinning. Vreugde bij Red Bull.”

Ook bij onze Oosterburen gaat het vooral over de chaos aan het begin en einde van de race. “Om 15.00 uur lokale tijd starten niet alleen de twintig bolides hun motoren, maar ook de regen begint naar beneden te komen. Onder de tien teams begint een strategiestrijd, waarbij Mercedes een van de grootste verliezers is.” Na een heftige opening en een rustig middendeel gaan richting het einde opnieuw de hemelsluizen open. Het gevolg: een rode vlag van 43 minuten. Vervolgens verdwijnt Verstappen wederom aan de horizon: “De winnaar heet - opnieuw - Max Verstappen. Voor de Nederlander is het de elfde seizoensoverwinning in dertien races. Indrukwekkend: de Nederlander won de negen voorgaande races - record! Dat lukt slechts één coureur: Sebastian Vettel won in 2013 eveneens negen races op rij.”

Gazzetta dello Sport: Robot-kampioen

‘GP Olanda, incontenibile Verstappen!’, kopt het Italiaanse Gazzetta dello Sport. Oftewel: onstuitbare Verstappen. “Alleen het slechte weer kon hem stoppen. Toen de wolken en de regen verdwenen en de races weer van start gingen, ging hij verder waar hij gebleven was. Ook de Dutch GP eindigde als prooi in de klauwen van Max Verstappen, die voor zijn thuispubliek zijn negende opeenvolgende overwinning pakte. In Monza kan hij de enige rijder worden die tien zeges op rij behaalt. Geweldige cijfers voor een coureur en een team, dat naast het feit dat ze het snelste zijn ook weet hoe het aantal fouten geminimaliseerd moet worden.”

De auteur van dienst legt zich neer bij de dominantie van de regerend wereldkampioen, maar ziet in dat de strijd erachter een stuk aantrekkelijker en onvoorspelbaarder is: “Het kampioenschap zou zonder deze topprestaties van Verstappen een stuk minder voor de hand liggend zijn. Dat bewijst het podium van deze race weer eens. Achter Max eindigde niet Sergio Perez, die in dezelfde auto zit, maar de tijdloze Fernando Alonso in het opgeleefde Aston Martin, en een strijdvaardige Pierre Gasly. Maar vooraan was het Verstappen. Hij maakte geen enkele fout, een verdiende overwinning.”

Bij de gebruikelijke rapportcijfers krijgt Verstappen een 10, met de alleszeggende benaming ‘robot-kampioen’.

L’Equipe: Stalen zenuwen van Verstappen

In L’Equipe, de grootste sportkrant van Frankrijk, was er uiteraard veel aandacht voor het sterke optreden van landgenoot Pierre Gasly. Maar eerst ging het uiteraard over de racewinnaar en de evenaring van het recordaantal opeenvolgende zeges. “Om als winnaar te worden afgevlagd in je thuisrace, uitgedaagd door wisselvallige weersomstandigheden, vereist stalen zenuwen. Iets wat de tweevoudig wereldkampioen zeker niet ontbeert”, zo concludeert de journalist van dienst. “Ondanks een hevige regenbui bij de start, waardoor hij zijn leiding verloor, en een nog zwaardere regenbui aan het einde, zette de WK-leider een indrukwekkend optreden neer.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt de Nederlander een 9 toebedeeld. De verklaring luidt als volgt: “Hij is op weg naar een recordseizoen en heeft net het recordaantal opeenvolgende overwinningen van Sebastian Vettel geëvenaard. Om dit te bereiken moest Max Verstappen hard werken, maar altijd met het gemak dat hij beschikt over de beste auto van de grid. Hij bleef bij de start van de race een ronde langer buiten, waardoor hij de leiding verloor. De WK-leider kwam pijlsnel terug richting leider Sergio Perez met een serie snelste raceronden. De klus werd hem door zijn team nog gemakkelijker gemaakt door zijn teamgenoot te undercutten. Niet aangedaan door de regen gaf hij de leiding niet meer uit handen en won voor het derde opeenvolgende jaar voor het oog van zijn thuispubliek.”

